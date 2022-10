Kuninkaalta murtui lonkka ja lopulta myös maine, kertoo dokumentti Saving the King

Espanjan kuningas Juan Carlos pyysi nöyrästi anteeksi metsästysretkeään, mutta enää se ei auttanut.

Lonkkaleikkauksesta toipuva Espanjan kuningas Juan Carlos astuu vaivalloisesti toimittajien eteen ja sanoo olevansa syvästi pahoillaan, kuten neuvonantajat olivat opastaneet: ”Tein virheen, eikä se toistu.”

Mutta huhtikuussa 2012 anteeksipyytelyt eivät enää auttaneet. Espanjalaiset tuntuivat saaneen tarpeekseen kuninkaaseen liitetyistä skandaaleista. Viimeisin syntyi, kun hän oli ollut metsästämässä Botswanassa norsuja – talouskriisin keskellä, ympäristöjärjestö WWF:n kunniapuheenjohtajana, matkaseurana uusin salarakkaansa.

Kolmiosaisessa dokumentissa Saving the King (2022) Juan Carlosin tarina ”kansanmiehenä” kärjistyy tähän. Alkoi vaihe, joka pakotti Juan Carlosin luopumaan kruunusta poikansa Felipen hyväksi. Mutta miksi? Ja kuka vuoti metsästysretken saaliskuvan, joka päätyi suurimpien sanomalehtien kanteen?

Dokumentissa vihjataan, että hurjastelevan Juan Carlosin jälkiä lähes neljäkymmentä vuotta peitellyt tiedustelupalvelu olisi saanut tarpeekseen, eikä enää halunnut pelastaa häntä pulasta.

Tarina on tietysti suurempi, ja asiallisessa Saving the King -dokumentissa se kerrotaan melkein kaikkine keskeisine käänteineen ja epäselvyyksineen. Kommentaattoreina on noin 50 toimittajaa, poliitikkoa, tiedustelupalvelun virkailijaa, lähipiiriläistä sekä kolme keskeistä naisystävää, amiga íntimaa.

Espanjan oloja tuntemattomalle jää dokumentin perusteella vähän arvoitukseksi, mihin julkisista salaisuuksistaan tunnetun Juan Carlosin pitkään jatkunut suosio perustui.

