Miljonääriperijättärenä esiintynyt Anna Sorokin vapautettiin vankilasta 10 000 dollarin (n. 10 200 euroa) takuita vastaan, kertoo Variety. Häntä vaaditaan pysymään kotiarestissa vuorokauden ympäri ilman pääsyä sosiaaliseen mediaan, ja hänen liikkeitään valvotaan sähköisellä paikannuksella.

”Olemme todella kiitollisia oikeuden päätöksestä”, sanoo Sorokinin asianajaja Duncan Levin.

”Tuomari tunnisti, että Anna ei ole vaaraksi yhteisölle.”

Netflixin Inventing Anna -hittisarjasta maailmanlaajuisesti tunnetuksi tullut Sorokin esiintyi valenimellä Anna Delvey. Hän kertoi olevansa saksalaisen hienostosuvun perijätär, jolla oli oma 60 miljoonan dollarin arvoinen rahasto.

Todellisuudessa hän on Venäjällä syntynyt rahaton rekkakuskin tytär, joka onnistui huijaamaan satojatuhansia dollareita ottamalla lainoja.

Ensi kertaa Sorokin nousi otsikoihin vuonna 2018, kun New York Magazine julkaisi jutun Sorokinin uskomattomasta tarinasta. Artikkeliin perustuu myös helmikuussa ensi-iltansa saanut Inventing Anna. Artikkelin kirjoitti Jessica Pressler, mutta hän ei esiinny sarjassa omalla nimellään. Toimittaja Vivian Kent -hahmoa esittää sarjassa Anna Chlumsky.

Anna Sorokinia sarjassa esittää Julia Garner.

Yhdeksänosainen sarja oli Netflixin englanninkielisen ohjelmiston kärjessä kolmen viikon ajan ja oli ehdolla kolmeen Emmy-palkintoon.

Sorokin itse on sanonut, ettei hän halua katsoa Inventing Annaa. ”Itseni fiktiivisen version näkeminen tässä rikollisten hullujenhuone -asetelmassa ei kuulosta minusta millään tavalla houkuttelevalta”, Sorokin kirjoitti Insiderissa julkaistussa esseessään.

Sorokin on kuitenkin hyötynyt Inventing Annasta. Netflix osti häneltä oikeudet hänen elämäntarinaansa, ja tällä rahalla Sorokin on pystynyt maksamaan New Yorkin osavaltiolle lainansa ja sakkonsa.

Lisäksi Sorokin on hyödyntänyt julkisuuttaan päästäkseen uudestaan sisään taidemaailmaan. Jo ennen vapautumistaan hän järjesti pop up -taidenäyttelyn Manhattanin Public Hotelissa, jossa hän puhui osallistujille videon välityksellä.

Näyttelyssä oli esillä Sorokinin vankeudessa tekemiä piirroksia, joiden myyntihinnat alkoivat 10 000:sta dollarista. Tällä hetkellä hän tekee NFT-teoksia, joita Sorokin julkaisi äskettäin kokoelmassa nimeltä Reinventing Anna.

Anna Sorokin oikeudessa maaliskuussa 2019.

Anna Sorokin jäi kiinni heinäkuussa 2017, kun hän ei pystynyt maksamaan pitkää illallista eräässä luksushotellissa. Henkilökunta kutsui poliisin, ja hänet pidätettiin 200 dollarin maksamattoman laskun vuoksi.

Sorokin tuomittiin keväällä 2019 lukuisista törkeistä varkauksista. Syyttäjä katsoi hänen saaneen rikoshyötyä 275 000 dollaria eli hieman alle 250 000 euroa. Rikokset tapahtuivat vuosina 2016–2017.

Vuonna 2021 Sorokin vapautettiin hyvän käytöksen ansiosta ehdonalaiseen, mutta vain hieman myöhemmin hänet otettiin uudestaan kiinni viisumirikkomuksen vuoksi.