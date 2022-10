”Elämän isoissa taitteissa syntyy usein jotakin uutta”, Viinikainen sanoo.

Teemu Viinikainen on täällä taas.

Yksi Suomen merkittävimmistä jazzkitaristeista esiintyy pitkästä aikaa Helsingissä. Hän soittaa soolokonsertin tänään perjantaina Musiikkitalon Black Boxissa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DIG. -festivaalilla.

Korona-aikana Viinikainen löysi uuden soundin.

Luvassa on musiikkia loppuvuonna julkaistavalta soololevyltä, joka sisältää Viinikaisen tulkintoja hänen omista mielikappaleistaan.

Pääasiassa kyse on jazzstandardeista, mutta mukana on myös esimerkiksi Stingin Tea In The Sahara.

”Löysin tavan soittaa kappaleen niin, että se tuntui yhtäkkiä raikkaalta, vähän erilaiselta kappaleelta jazzklassikoiden rinnalla”, kertoo Viinikainen – Stingin fani nuoresta saakka.

Illan konsertti on erityinen myös siksi, että sen yhteydessä nähdään uusi dokumenttielokuva Hiljaisuus… ja äänen synty.

Tunnin mittainen dokumentti kertoo, miten Viinikaiselle rakennettiin uusi kitara. Samalla se on tarina siitä, miten Viinikainen joutui rakentamaan koko uransa uudelleen.

Vuonna 2019 Viinikainen teki ison päätöksen ja muutti Helsingistä Jyväskylään. Hän osti talon ja alkoi opettaa kitaransoittoa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa JAMK:ssa.

Syy oli dramaattinen: Viinikaiselle oli kehittynyt niin vakava tinnitus eli korvien soiminen, että Viinikainen arveli joutuvansa lopettamaan esiintymiset kokonaan. Se oli raskasta aikaa.

Päälle päätteeksi tuli koronapandemia.

Jyväskylässä Viinikainen alkoi kuitenkin rakentaa päättäväisesti elämäänsä uusiksi. ”Elämän isoissa taitteissa syntyy usein jotakin uutta. Löysin paljon hienoja asioita”, Viinikainen sanoo.

Yksi niistä asioista on ollut soittamisen kehittyminen ja soinnin uudistuminen.

”En soittanut juurikaan muiden kanssa, paitsi oppilaiden kanssa kahdestaan. Oli luonnollista, että soitin myös paljon yksin”, Viinikainen sanoo.

Hän otti myös yksityistunteja etäyhteydellä. Opettajina olivat metalliyhtye Wintersunissa soittava Teemu Mäntysaari sekä nuori australialaislahjakkuus Josh Meader. Etäyhteydellä Viinikainen osallistui myös yhdysvaltalaisen Kurt Rosenwinkelin työpajoihin.

”Kaikki olivat tärkeitä, jotta pääsin eteenpäin”, Viinikainen sanoo.

Viinikainen oli kauan haaveillut soolokitaralevyn tekemisestä. Yhtäkkiä hänelle kirkastui, että nyt se pitää tehdä.

”Halusin taltioida hetken, jossa olin”, hän sanoo.

Viinikainen oli sitä paitsi saanut uuden, inspiroivan kitaran, joka antoi hänen sointiinsa uuden sävyn.

Tinnitus helpotti sen verran, että Viinikainen pystyi tekemään joitakin soolokeikkoja.

”Kun soitin tulevan levyni kappaleita, tunsin, että olen löytänyt niihin näkökulman, johon olen itse tyytyväinen. Halusin taltioida ne nimenomaan tässä kohtaa, ennen kuin vaikka kyllästyn niihin.”

Kaikki alkoi siitä, kun Viinikainen pyysi soitinrakentajamestari Ari-Pekka Paasosta rakentamaan kopion rakkaasta akustisesta orkesterikitarastaan Gibsonista.

Kitaran rakentamisesta oli määrä tehdä dokumentti, jonka ohjaajaksi oli lupautunut Tommi E. Virtanen. Viinikainen keksi pyytää mukaan myös näyttelijä Hannu-Pekka Björkmanin, jonka oli tarkoitus haastatella dokumentissa Viinikaista ja Paasosta.

”Kävikin niin, että me aloimme haastatella Hannu-Pekkaa. Syntyi keskustelu.”

Dokumentin lopputulos oli yllätys, mutta yllättävä oli myös kitaraprojektin lopputulos. Vaikka alun perin oli tarkoitus tehdä kopio Gibsonista, Viinikainen ehdottikin, että Paasonen jättäisi uuteen kitaraan myös oman kädenjälkensä. Tuloksena syntyi aivan omanlaisensa instrumentti.

”Tällaista soundia en ole ennen kuullut”, Viinikainen sanoo, ja tunnustaa, että varakitaraksi tarkoitettu ”kopio” on syrjäyttänyt vanhan rakkaan Gibsonin.

Tinnitus on edelleen läsnä Viinikaisen elämässä joka päivä.

”Enää en kuitenkaan stressaa sitä yhtä paljon”, hän sanoo.

Tinnituksen voimakkuuteen tai ainakin kokemukseen voimakkuudesta voi hänen mukaansa vaikuttaa yksinkertaisilla asioilla: nukkumalla riittävästi, syömällä terveellisesti, pitämällä yllä fyysistä kuntoa sekä huoltamalla kehoa fyssarin, hierojan ja osteopaatin vastaanotoilla.

Hän kertoo myös opetelleensa paremman soittoasennon ja -tekniikan. ”Kun vertaan noita asioita aiempaan, ero on mielettömän suuri.”

Viinikainen on vähitellen palannut myös esiintymislavoille.

Seuraavan kerran hän esiintyy lokakuussa Tampereen G Livelabissa ja marraskuussa saksofonisti Jukka Perkon Avara-yhtyeen ja Hannu-Pekka Björkmanin kanssa Kauniaisissa.

Mutta tänään hän on Helsingissä. Ja jos kuulijoilla käy tuuri, he kuulevat Viinikaisen tulkinnan myös Georg Otsin tunnetuksi tekemästä kappaleesta Rakastan elämää.

”Se on kappale, johon on syntynyt aivan erityinen suhde. Se tuntuu omalta.”

Viinikainen on vähitellen aloittanut keikkailun.

Pe 7.10. klo 19-21, DIG. 22 -festivaali Musiikkitalon Black Boxissa (Mannerheimintie 13): Teemu Viinikainen, Hiljaisuus… ja äänen synty dokumentti. Liput 28/18 euroa.

Tykkää Jazzkeittiöstä Facebookissa.

Lue kaikki blogipostaukset täältä.