Koko asiassa on kuvataideopiskelija Daniel Palpalle kyse taiteen vapaudesta. Kuvataideakatemian dekaanin Hanna Johanssonin mukaan teokset poistettiin näyttelystä, koska ne eivät olleet opinnäytesuunnitelman mukaisia.

Ei ole mitenkään tavatonta, että kuvataidekouluissa välillä kuohuu, kun tulevat taiteilijat kokeilevat ja etsivät omaa ilmaisuaan. Töiden poistattaminen on kuitenkin harvinaisempaa.

Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona, että Taideyliopiston kuvataideakatemian Kandinäyttelyssä tehtiin poikkeuksellinen ratkaisu, kun opiskelijan videoteos poistettiin näyttelystä kesken avajaispäivän.

Teoksen tehnyt kandivaiheen kuvataideopiskelija Daniel Palpa kertoo nyt HS:lle, että videoteoksen lisäksi näyttelystä poistettiin kaksi muuta hänen teostaan: Perun kansanmurhasta kertova keraaminen installaatio ja parisuhdeväkivaltaa käsittelevä valokuvateos.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei Palpalla ole yhtäkään teosta esillä Kandinäyttelyssä.

”Minulle annettiin nimenomaan teknisiä syitä siihen, miksi teokset poistettiin. Syyt olivat absurdeja”, Palpa kertoo puhelimessa.

Videoteos poistettiin avajaispäivänä, kun näyttely oli ehtinyt olla käynnissä vain hetken. Installaatio ja valokuvateos poistettiin Palpan mukaan sen sijaan muutama tunti ennen kuin näyttely avattiin yleisölle.

Näyttelyn kuraattorina toimiva taidepedagogiikan lehtori Marika Orenius kommentoi aiemmin videoteoksesta, ettei kyse ollut sensuurista, vaan siitä ettei teosta voinut esittää sille annetussa tilassa.

Oreniuksen mukaan teosta ei voitu näyttää ilman kylttiä, jossa varoitetaan häiritsevästä sisällöstä. Kyseisessä paikassa varoituskyltit eivät olisi toimineet.

Protokollan mukaan vastuuopettajan kuuluu lisäksi tarkistaa työ ja hyväksyä se opinnäytteeksi ennen näyttelyä. Palpan tapauksessa niin ei ehditty tekemään, koska työt valmistuivat myöhässä. Vastuuopettaja ja kuraattori olivat nähneet esimerkiksi videoteoksesta vain pätkiä.

”Kun olin laittamassa videota esille, oli siellä myös muita opiskelijoita, joilla oli työ myöhässä.”

Palpan mukaan hänen kanssaan lisäksi keskusteltiin videoruutujen sijoituspaikasta ennen näyttelyä. Videoita ei haluttu sijoittaa näyttelyssä siten, että ne osoittaisivat suoraan kohti etuovea, josta vieraat tulevat sisään. Se oli Palpasta ihan ymmärrettävää ja reilua.

12-minuuttinen video käsittelee Palpan mukaan ilmiötä, jossa ihmisiä pommitetaan arkea ohjaavalla mainonnalla ja ihannemielikuvilla.

Kuvataideopiskelija korostaa, että kaikki videoissa näkynyt materiaali oli sellaista, jota oli jo näytetty julkisesti joko internetissä tai televisiossa.

”Mitään laitonta materiaalia en käyttänyt”, Palpa sanoo.

Videossa on ”kauniita kohtia”, mutta myös seksuaalista ja väkivaltaista kuvastoa. Palpa sanoo ymmärtävänsä, että teos on ”intensiivinen”.

Daniel Palpa

Erityisen inhottavaa töiden poistamisesta teki se, että niitä oli tullut katsomaan Palpan sukulaisia ja ystäviä Perusta asti.

Keraaminen installaatio kertoi Perun kansanmurhasta, Palpa sanoo.

Lattiaan rakennetussa teoksessa oli suuri kolmio, jonka sivut olivat kuusi metriä pitkiä. Kolmion päällä oli parin senttimetrin paksuisesti multaa, jonka päälle oli aseteltu ”ihmisen pään kokoisia” keraamisia päitä ”kauhistuneilla ilmeillä”.

Vastuuopettaja oli kertonut Palpalle ennen näyttelyä, että installaatio vie koulussa liikaa tilaa ja siitä pitää tehdä pienempi, jotta se voi olla mukana näyttelyssä.

Palpa ei tehnyt niin.

”Siitä piti tehdä todella pienikokoinen. Teoksen muuttaminen meni arvojani vastaan.”

Parisuhdeväkivaltaa käsittelevästä valokuvateoksesta Palpalle sen sijaan sanottiin, että ongelmana oli teoksen keltaiset reunat. Teos oli kaksi ja puoli metriä korkea ja neljä metriä leveä.

Keltaiset reunat kuvastivat niin sanottua keltaista lehdistöä. Tarkoituksena oli käsitellä parisuhdeväkivaltaa samalla tavalla ”spektaakkelimaisesti” kuin lööpeissä. Keltaisten raamien sisällä oli sumuinen ja epäselvä valokuva, jossa mies näyttää tarraavan naista kurkusta.

Palpan mukaan hänelle sanottiin, ettei kuvan keltaisista raameista oltu sovittu etukäteen ja että ne eivät sopineet tilaan.

Palpan mukaan hänen kanssaan ei ole vielä sovittu, miten ja milloin näyttelystä poistetut työt saadaan esille. Jotta opiskelija voi valmistua kandidaatiksi, pitää opinnäytteeksi tehdyt teokset olla esillä jossain julkisesti.

”Olen mielestäni tehnyt juuri sitä, mitä tulin kouluun tekemään: puskemaan rajoja ja kokeilemaan, olemaan avoin ilmaisulle. Tekemään sitä, mitä taiteen pitää tehdä.”

Koko asiassa on Palpalle kyse taiteen vapaudesta.

”En tiedä, onko kyse pehmeästä sensuurista tai epäsuorasta sensuurista. En usko, että kukaan haluaa leimautua sensuurin tekijäksi”, hän sanoo.

Lopulta Palpa ärsyyntyi siihen, että hän joutui selittelemään ihmisille, missä hänen teoksensa ovat. Keltaisten kehysten sisälle oli pantu lappu, jossa luki ”teos puuttuu”.

”Lauantaina menin valokuvakehyksen luo ja maalasin seinään punaisella, että poistettu”, Palpa sanoo.

Kuvataideakatemian dekaanin Hanna Johanssonin mukaan teokset poistettiin näyttelystä, koska ne eivät olleet opiskelijan opinnäytesuunnitelman mukaisia.

”Tämä on todella valitettava tapaus, eikä ole kenenkään meidän toiveen mukaista, että näin tapahtuu.”

Johansson korostaa, että koska kyseessä on ryhmä- ja opinnäytenäyttely, pitää siinä huomioida kaikki opiskelijat ja sovitut aikataulut. Hän muistaa, että myös yhden toisen opiskelijan teos tuotiin näyttelyyn viime tingassa. Kyseinen teos ei kuitenkaan ollut katsojia ”mahdollisesti häiritsevä” tai sisältänyt ”sensitiivistä materiaalia”.

Pääsyy videon poistamiseen olikin sen sisältämä materiaali. Johansson ei ole itse katsonut videota.

”Käsittääkseni siinä on ollut väkivaltaa ja sen on katsonut useampi meidän opettaja. He ovat kaikki päätyneet siihen, ettei sen kaltaista materiaalia voi näyttää tilassa, jossa katsoja ei voi itse päättää, haluaako hän nähdä sitä.”

Johansson korostaa, että kyse ei ole sensuroimisesta.

”Meidän opettajat eivät lähde poistamaan opiskelijoiden teoksia, ellei sille ole vahvat perusteet.”

Installaatiossa oli sen sijaan Johanssonin mukaan kyse siitä, että opiskelijan kanssa oli sovittu ensin pienemmästä teoksesta. Lopullinen teos oli tätä suurempi eikä sopinut tilaan, johon oli tulossa myös muuta toimintaa, Johansson sanoo.

Valokuvateoksessa oli Johanssonin mukaan niin ikään kyse siitä, ettei keltaisista kehyksistä oltu sovittu etukäteen. Kirkkaan keltaiset kehykset vaikuttivat myös sitä ympäröiviin, muiden opiskelijoiden teoksiin.

Johansson sanoo, ettei hän tiedä Kuvataideakatemiasta vastaavaa tapausta, että opiskelijan työ poistettaisiin kandinäyttelystä.

”On tämä sillä tavalla poikkeuksellista ja ikävää. Toivottavasti näin ei tapahdu tulevaisuudessa.”

Yksi syy tapaukseen on dekaanin mukaan se, että opettajat ovat pyrkineet viimeiseen saakka venyttämään sovittuja aikatauluja. Siksi opiskelijoiden ja opettajien kanssa on nyt ollut paljon keskustelua määräaikojen selventämisestä, Johansson sanoo.

Kandinäyttely on esillä Kuvataideakatemian tiloissa 9. lokakuuta saakka.