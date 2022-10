Syömishäiriöllä saattaa olla geneettinen tausta, Ruotsin television tuottamasta dokumentista selviää.

”Tietoa syömishäiriöistä ammennetaan usein lehdistä. Sanon oppilailleni, että unohtakaa se kaikki, niin aloitetaan alusta”, toteaa syömishäiriöitä tutkiva kliininen psykologi Cynthia Bulik SVT:n uunituoreessa sarjassa Syömishäiriö (2022).

Lisääntyvistä häiriöistä, kuten bulimiasta, anoreksiasta ja ortoreksiasta, on puhuttu ja kirjoitettu niin paljon, että luulisi kaiken olevan jo sanottu. Silti ruotsalaissarja onnistuu myös yllättämään.

Kolmiosaisessa dokumentaarisessa sarjassa tutustutaan uusimpaan syömishäiriöiden tutkimukseen sekä hoitoihin.

Ruotsissa aihetta tutkitaan paljon, ja dokumentin mukaan laajin koskaan aiheesta tehty on Karoliinisen instituutin professorin Cynthia Bulikin tutkimus geenien merkityksestä syömishäiriökäyttäytymisen kehittymisessä. Siihen on saatu geeninäytteitä 100 000 ihmiseltä ympäri maailmaa.

Bulik on jo osoittanut esimerkiksi, että anoreksiaa sairastavien pakonomaisella tarpeella liikkua on geneettistä taustaa.

Erikoisempi on niin sanottu käsitutkimus, joka perustuu syömishäiriötä sairastavien tendenssiin tarkkailla itseään, mikä lisää häiriökäyttäytymistä ja dysmorfista kehonkuvaa. Nimi tulee siitä, että tutkimusmetodina käytetään tutkittavien käsiensä koosta antamia arvioita.

Sarja yhdistää tieteellisen ja kokemuksellisen tiedon varsin täyteläiseksi, joskus myös toisteiseksi, paketiksi syömishäiriöiden synnystä, taustasta ja nykytutkimuksesta.

Hälyttävä tieto on, että vaikka syömishäiriöistä kärsivistä ainakin 20 prosenttia on miehiä, hoitoon hakeutuvista miehiä on vain viisi prosenttia. Harva läheinen huomaa sairautta.

Syömishäiriöt ovat erityisen yleisiä huippu-urheilussa. Tutkijoiden ja terapeuttien lisäksi sarjassa omista kokemuksistaan syömishäiriön kanssa elämisestä kertoo viisi henkilöä, muun muassa entinen NHL-pelaaja Jonathan Hedström, 44, rytminen voimistelija Cassandra Pettersson, 25, nyrkkeilijä Anthony Yigit, 31, sekä heidän läheisensä. Hedström lopetti uransa anoreksian takia. ”Olisin kuollut, ellen olisi lopettanut”, aiheesta luennoiva Hedström sanoo.

Kamera menee lähelle taistelua syömishäiriön kanssa, ja ohjelman alussa varoitetaankin, että jotkin sarjan kohtauksista saattavat laukaista syömishäiriökäyttäytymistä siitä kärsivillä.

Syömishäiriö, Fem klo 19.55 ja Yle Areena.