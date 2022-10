Sibeliuksen mestariteoksen asettaminen Kaija Saariahon juhlakonsertin päätösnumeroksi oudoksutti, mutta toimi.

Konsertti. Helsingin kaupunginorkesteri johtajana Susanna Mälkki, solistina sellisti Anssi Karttunen. Whittal, Saariaho, Sibelius.

Miksi elävien suomalaissäveltäjien juhlakonserttien loppuunkin sijoitetaan Jean Sibeliuksen sinfonia?

Niin kävi, kun Tauno Marttinen täytti 90 vuotta ja HKO esitti hänen teoksensa lisäksi kaksi Sibeliuksen teosta.

Ja näin kävi nytkin, kun Kaija Saariahon 70-vuotisjuhlakonsertin päätti Sibeliuksen neljäs sinfonia.

Ihmettelyni sai kauniin vastauksen, kun Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari Susanna Mälkki perusteli ratkaisua alkupuheessaan.

Sibelius on meidän kaikkien taustalla ja neljäs sinfonia on esimerkki siitä, miten jokin hyvin henkilökohtainen muuttuu universaaliksi. Samoin on käynyt Kaija Saariahon musiikille. Lisäksi Saariaho on mentorina ja opettajana siirtänyt tämän mahdollisuuden myös seuraaville sukupolville.

Näin Saariaho näyttäytyi tämän konsertin säveltäjäsukupolvien ketjussa keskimmäisenä – ja hyvin keskeisenä – linkkinä.

Uusin linkki oli Matthew Whittall, jolta kuultiin sopivasti Sibelius- ja Saariaho-vaikutteinen kantaesitys Hiljaisuus puhuu.

Teos sai nimensä Sibeliuksen radiohaastattelun lausahduksesta ”Täällä Ainolassa tämä hiljaisuus puhuu” ja pohjautuu Sibeliuksen myöhäiseen Jouluna-nimellä julkaistuun lauluun. Se tunnetaan sanoilla On lapsonen syntynyt meille ja Nyt seimelle pienoisen lapsen.

Teos kimmeltää ja loistaa meditatiivisesti kuin Saariaholla. Tämän taustan päälle Whittall nostaa Sibeliuksen kuorolaulun aihelmia erilaisissa ”valaistuksissa”, mikä voisi olla tribuutti Saariahon valoilmestyksille Verblendungen ja Notes on Light.

Miellyttäväsointinen teos on koko perheen nykymusiikkia, enkä sano tätä pahalla.

Saariahon kansainvälinen läpimurtoteos nykymusiikkipiireissä oli Verblendungen vuonna 1984. Siinä on selkeä alkuräjähdys, jonka jälkeen soinnin mikrotasolla tapahtuu paljon vaikka suuri linja on hiljentyminen ja osin myös tempon kiihtyminen.

On kuin maailmankaikkeus laajenisi, kunnes liike-energia vartin kuluttua vähenee.

Enpä ole aiemmin kuullut tietokoneen avulla tehdyn elektronisen osuuden kaikkia yksityiskohtia niin selvästi kuin tässä miksauksessa ja akustiikassa.

Tästä alkoi Saariahon matka aikamme keskeiseksi tekijäksi fyysisten soittimien elegantissa ”laajentamisessa” tietokoneen avulla.

Ennen Verblendungenia Saariaho tutki materiaalejaan kuin mikroskoopilla. Ihan pienet asiat tuntuvat säveltäjästä valtavilta, vaikka kuulijat saattoivat kokea 1980-luvulla toisinkin.

Myöhemmin Saariaho muutti mittakaavaa ja opetteli sanojensa mukaan myös ”liioittelemaan”. Verblendungenin alkuräjähdys oli tästä enne, ja pian musiikkiin ilmaantui muitakin aidosti suuria eleitä.

Notes on Light sellolle ja orkesterille sisältää molemmat puolet: ensimmäinen osa on meditatiivista ja hienovaraista Saariahoa, mutta toinen osa On Fire on varsinaista Apocalypticaa eli todella räjähdysvoimaista, nopeaa musiikkia. Sain muistuman jopa siitä, että teininä Saariaho oli Jimi Hendrix -fani! Teoksen loppupuoli on kuin synteesi näistä ääripäistä.

Anssi Karttunen on soittanut teosta maailmalla jo yli 50 kertaa, ja hienosti meni jälleen.

”Ymmärrättekö, että tyylini on askeettinen”, jyrähti Sibelius kerran nuorelle muusikolle. Ikimoderni neljäs sinfonia on jopa niin askeettinen, että Elmer Diktonius kutsui sitä ”pettuleipäsinfoniaksi”.

Paavo Berglund oli vähän samoilla linjoilla kun sanoi kaipaavansa Sibelius-soitolta ”kovuutta ja vitaliteettia”. Mutta kyllä Berglund panosti kauneuteenkin.

Niin teki myös Susanna Mälkki. Hän jätti askeesin ja kovuuden vähemmälle ja nosti esiin jousista ranskalaista, impressionistista ilmavuutta ja fraseerauksessa melkein burckneriaanisia tuumaustaukoja nyt, kun hän on ryhtynyt Bruckneriakin johtamaan.

Ote oli pitkään hillitty ja hallittu ja ensimmäiseen osaan olisin kaivannut hitusen kovempaakin kouraisevuutta.

Mutta juuri ennen finaalin loppuhiljentymistä Mälkki nostatti orkesterista poikkeuksellisen myrskyn. Hieno kontrasti!

Oli myös herkullisia nyansseja. Olenkohan koskaan kuullut yhtä selkeitä dynamiikkaeroja, kun oboisti partituurin viimeisellä sivulla esitti huilun kysymykseen vastauksen ensin forte (voimakkaasti), sitten mezzoforte (melko voimakkaasti) ja lopulta piano (hiljaisesti) aivan kuten Sibelius esitysohjeisiin kirjoitti.

Sinfonian lopun viimeiset tahdit ”tiellä tyhjyyteen”, kuten Erik Tawaststjerna sinfonian loppua kuvaili, menivät vääjäämättömästi, mezzoforte ja ilman hidastusta.

Eli juuri kuten Sibelius partituurissa ja kapellimestari Thomas Beechamille kirjoittamassaan esitysohjeessa edellytti.

Hienon illan hieno päätös!

Konsertin tallenne on nähtävissä ja kuuultavissa tämän linkin takaa.