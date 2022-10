Edinburghin kansainvälinen elokuvafestivaali on joutunut taloudelliseen kriisiin pandemiasta johtuvan yleisökadon ja energianhinnan nousun vuoksi.

Edinburghin kansainvälinen elokuvafestivaali on lopettaa toimintansa, kertoo brittilehti The Guardian.

Edinburghin elokuvafestivaalin perusti vuonna 1947 Edinburgh Film Guild -elokuvayhdistys. Yhdistys mainostaa itseään maailman vanhimmaksi vuosittain järjestettäväksi elokuvafestivaaliksi.

Lopettamispäätöksestä ilmoitti festivaalia rahoittava järjestö Centre for the Moving Image (CMI). Niin ikään CMI:n hallinnoimat Edinburghin elokuvateatteri Edinburgh Filmhouse sekä sen Aberdeenin kaupungissa sijaitseva sisarteatteri sulkevat ovensa, lehti kirjoittaa. Vanhaan kirkkorakennukseen rakennettu Edinburgh Filmhouse -elokuvateatteri on toiminut festivaalin tukikohtana.

Festivaaleilla ja elokuvateattereissa työskentelee yhteensä 107 työntekijää, joista 103 on irtisanottu.

Lopettamisen syyt ovat taloudelliset. Pandemian ja elinkustannusten nousun myötä vähentynyt kauppa sekä erityisesti jyrkästi kasvavat energiakustannukset ovat ajaneet järjestön talouden ennennäkemättömiin vaikeuksiin, CMI kertoo The Guardianille.

CMI:n mukaan festivaalin yleisömäärät ovat vähentyneet noin puolella sitten koronaviruspandemian. Tilanteeseen vaikuttivat järjestön mukaan myös hallituksen hätäapurahojen loppuminen sekä yleisön katselutottumusten muutos. Elokuvissa käymisen sijaan ihmiset katselevat nyt suoratoistopalveluita, järjestö arvioi.

Espoo Cinen toiminnanjohtaja Laura Laaksonen arvioi, että kesäkuussa järjestettävä Edinburghin festivaali ei vielä tänä vuonna päässyt nauttimaan pandemian jälkeisestä yleisöinnokkuudesta.

Espoo Cine -elokuvafestivaali järjestettiin tänä vuonna viikon mittaisena elo–syyskuun vaihteessa.

”Meidän festivaalillamme näkyi se, että ihmiset rupesivat löytämään takaisin kulttuurin pariin”, Laaksonen sanoo.

Espoo Cinen toiminnanjohtaja Laura Laaksonen.

Energiakustannusten nousu ei Laaksosen mukaan vaikuta yhtä suoranaisesti Espoo Cinen toimintaan, ja se johtuu festivaalin luonteesta.

”Vieraita on paljon vähemmän. Esimerkiksi kansainvälisten vieraiden kasvavat lentokulut eivät siten vaikuta. Elokuvien osalta logistiikka kulkee lankoja pitkin, ja toimimme kaupungin tiloissa.”

Tilavuokrat ovat sen sijaan nousseet, ja elokuvien hinnat kasvavat niin ikään. Laaksosen mukaan se vaikuttaa festivaalin järjestelytoimintaan. Laaksonen näkee festivaalin tulevaisuuden silti positiivisessa valossa.

”Toivon kovasti, että festivaali jatkuu ja kasvaa. Toki myös Edinburghin puolesta toivon, ettei näin totaalisesti toimintaa jouduttaisi lopettamaan.”

Fantasia-, kauhu-, scifi- ja toimintaelokuviin keskittyvä Night Visions -festivaali järjestetään Helsingissä kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Festivaalijohtaja Mikko Aromaan mukaan energiakriisi herättää huolta yleisesti, mutta se ei suoraan vaikuta Night Visions -festivaalin toimintaan.

Kriisi koskettaa toistaiseksi vain esityspaikkoja, joiden kanssa festivaali toimii yhteistyössä, Aromaa sanoo.

Night Visions -festivaalijohtaja Mikko Aromaa.

”Mehän emme erikseen maksa sähköstä paikoissa, joissa toimimme ja järjestämme elokuvanäytöksiä. Vaikutukset ovat joka tapauksessa täysin välillistä.”

Night Visions -festivaali järjestetään tänä vuonna toisen kerran marraskuun puolivälissä, noin kuukauden kuluttua. Aromaa uskoo, ettei sitä ennen ehdi tapahtua niin isoa muutosta, että se vaikuttaisi festivaalin toimintaan.

Elokuvien osalta esityskorvauksen nousutendenssi on ollut olemassa jo ennen pandemiaa, Aromaa sanoo.

Pandemian aikana elokuvien esityskorvauksissa tapahtui hänen mukaansa jopa väliaikainen notkahdus parempaan, kun osa toimijoista oivalsi, ettei samoja esityskorvauksia ole reilua pyytää kapasiteettirajoitusten kanssa kamppailevilta teattereilta ja festivaaleilta.

Nyt hinnoissa on palattu suunnilleen vuoden 2019 tasolle. Energian hinnan nousuun se ei kuitenkaan liity, Aromaa sanoo.

Yleisöinnostuksen osalta tulokset huhtikuun Night Visions -festivaalin kävijämääristä olivat Aromaan mukaan rohkaisevia.

”Verrokkina oli tuolloin viime vuoden joulukuun festivaali, joka tehtiin pahimpaan mahdolliseen aikaan juuri, kun uutiset omikron-variantista alkoivat levitä.”

Nyt festivaali toivoo pääsevänsä lähelle vuoden 2019 kävijämääriä.

Aromaan mukaan pandemia näyttää vaikuttaneen festivaaleja enemmän ihmisten arkitottumuksiin ja arki-iltojen elokuvakäynteihin.

”Haluamme uskoa ja luottaa siihen, että festivaalivaalihommat ovat sellainen kärki, joka voisi raivata katsojan tietä takaisin teatteriin laajemminkin.”