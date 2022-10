Riikka Pulkkinen onnistuu metafiktiivisessä romaanissaan, joka sysää ajattelemaan kerronnan valtaa.

Romaani

Riikka Pulkkinen: Lumo. Otava. 382 s.

”Tytöt tehdään ottamalla tytöistä kuvia ja vertaamalla sitten aikaansaannoksia todellisuuteen. Eivät ne täsmää”, ajattelee Saga Riikka Pulkkisen seitsemännessä romaanissa Lumo.

Päällisin puolin Lumo liittyy lukuisten tyttöyttä käsittelevien nykyromaanien joukkoon: se käsittelee representaatiota, kehon ja sukupuolen kuvan välitteisyyttä, tyttöyden sosiaalista tilaa mutta ennen kaikkea vallan ottamista.

Romaanin luvut on jaettu muutamien kertojien näkökulmien mukaisesti, mikä on tavallinen ratkaisu nykyromaanissa. Mitä pidemmälle teos etenee, sitä enemmän vaikuttaa, että kerrontaosiot eivät välttämättä lisääkään ”uusia ääniä”, vaan sisältävät jonkun kertojan tulkinnan toisten äänistä.

Keskushenkilö, Philippa Laakso, kuolee 17-vuotiaana. Syytä selvitellään. Nykyfiktio on käyttänyt ironisesti ja feministisesti tarinan alussa löytyvää nuoren naisen kalmoa. Kuolema ei kuitenkaan ole seinä, vaan ovi.

Jälkeen jäävät ystävä Saga, poikaystävä Oliver, äiti, pari läheistä naapuria. Philippan digitaalinen ja fyysinen jälki alkaa hahmottua, kalmosta tulee elollinen, joka hallitsee koko kerronnan piiriä:

”Liukumo leikistä tarinaan ja tarinasta valheeseen oli oudon johdonmukainen. Ainoa, joka tiesi tarkan reitin ja tunsi kaikki katveikot, oli Philippa.”

Pulkkinen on kirjoittanut toistaiseksi vaikeimman romaaninsa. Kirjailija kertoo jälkisanoissaan halunneensa tarttua kysymykseen kerronnan etiikan mahdollisuuksista 2020-luvun romaanitaiteessa. Taiteellisena esikuvana on toiminut Ian McEwanin Sovitus (2001).

Lumo toimii realistisen kerronnan tasolla luettuna: siinä on arvoituksellinen kuolemantapaus, kaikkien edessä esiintyvä ja manipuloiva tyttö, jonka elämäntarina paljastuu hiljalleen, sekä kiinnostavia sivuhenkilöitä ongelmineen leskeksi jäävästä Axelista vihanhallintaongelmaiseen, ruuhkavuosiaan elävään Alinaan.

Mutta siinä sivussa tapahtuukin paljon. Metafiktiiviset elementit valtaavat kerrontaa romaanin edetessä.

Henkilöhahmot ovat vaihdettavissa toisiin: ”Äidinkin takana: aina uusi äiti. Ja varsinkin isän takana toinen isä, loputtomiin, kuin astuisi peilisaliin. Ja ihmisten sekä tavaroiden takana, rakkaimpien lelujen, turvallisimpien esineiden takana, siellä lopulta oli avaruuden lohdullinen hiljaisuus, hengittäminen, sisään, ulos”, kuvaa Lumo Oliverin suhdetta materiaan ja ihmisiin.

Paljastuukin, että Philippa on elänyt elämäänsä Olympus Pen -kameran kautta, materiaalia piisaa sometileiltä läppärin kovalevylle. Philippa on ottanut mieskatsetta haltuun 12-vuotiaasta asti luomalla itsestään Lolita Giving -hahmon ja Sagasta Betty-hahmon, joka tekee Instagramissa mitä pyydetään. Ja Betty does what you say -tilin seuraajat todellakin pyytävät.

Ystävyyssuhteen perustraumana näyttäytyvästä nöyryyttämisestä tulee kysymys vallan tasapainosta. Saga päättää ”tällä kertaa hallita”. Hän paikantaa ongelmat Philippan tapaan liukua toden ja keksityn välillä:

”Kameran linssi oli vilpitön ja lapsekas, se tallensi kaiken, muttei osannut tehdä eroa esityksen, toden, sepitteen ja valheen välillä. Niin, Saga ajattelee: ehkä sumutus alkoi yksinkertaisesti siksi, koska se oli mahdollista.”

Henkilöiden korvattavuus ja näkökulmien vaihdettavuus tekevät Lumon kerronnasta epäluotettavaa. Yhtä mahdolliselta kuin Philippan ote kaikesta tuntuu se, että kerrontaa määrääkin Sagan näkökulma. Hehän ovat tämän tästä yksi yhteen.

Keskeinen eettinen kysymys Lumossa onkin juuri valta. Pulkkisen kerrontaa on usein kiitetty kauniiksi ja runolliseksi, mutta nyt mukana on rosoa ja ivallisuutta. Kielen ylärekisterinen itsetietoisuus sopii valittuun kerronnan tapaan hyvin.

Lumo on hankala ja epämiellyttäväkin romaani – enkä sano tätä moitteena. Teos hyödyntää poikkeuksellisen rohkeasti ja avoimesti fiktion keinoja, siinä on riskiä.

Miten Lumo sitten vastaa kysymykseen kerronnan etiikasta?

Ainakin ajanmukaista on lähestyä etiikkaa vallan ja sukupuolen kautta. Jälkimmäinen koostuu Lumossa kulttuurisista kliseistä, Lolitasta American Pie’hin ja Virgin Suicidesiin. Toimijuus syntyy tällaisessa kontekstissa, mikä ei liene vierasta elämällekään. Tietoisuus representaatiosta läpäisee teosta piinallisuuteen asti.

Tyttöyden kuvaus on julmankaunista, henkilöhahmojen erityispiirteille ja särkyvyydelle on tilaa. Mieleen tulee esimerkiksi Monika Fagerholmin tapa kuvata tyttöyttä osana yhteisöä: alisteinen asema luo omat hallinnan keinonsa.

Mieskatseen hyödyntäminen kameran avulla siirtää huomiota myös kulttuurisiin konventioihin teeskentelyn, kätkemisen, sepittämisen ja esiintymisen takana. Valinta uhkuu ironiaa.

Samalla Lumon maailmassa vallitsee epävarmuus näkökulmasta, kenties pysyvästi. Eettinen kysymys vallasta jää auki.

Philippas tai Saga eivät ole objekteja, vaan toimijoita, jotka hämmentävät kerrontaa ja tulkintaa, ja romaani itse palaa toistuvasti osoittamaan omaa koostumustaan henkilöhahmojen repliikeissä ja epäsuorassa kerronnassa. Samalla se on sanoissaan tarkka: jotain hauskaa löytyy usein, vaikkapa nimien merkityksistä.

Seurauksena on, että Lumo vaatii lukijaltaan osallistumista poikkeuksellisen selväsanaisesti. Jos haluaa käsityksen siitä, mikä romaanin maailmassa on totta tai oikein, täytyy se itse muodostaa. Ja onhan se lumoavaa.