Hanya Yanagiharan suurromaani on vaikuttava mutta uuvuttava kuvaus vaihtoehtoisesta Amerikasta

Sivilisaatiot murenevat ja rakkaus on kärsimystä Yanagiharan odotetussa romaanissa.

Romaani

Hanya Yanagihara: Paratiisiin (To Paradise). Suom. Arto Schroderus. Tammi. 905 s.

Hanya Yanagiharan Pieni elämä oli 2010-luvun rakastetuimpia ja vihatuimpia romaaneja. Joillekin lukijoille kuvaus kärsivästä, suloisesta Jude S.t Francisista ja häntä huolekkaasti hoitavasta Willem Ragnarssonista oli koskettava, elämää mullistava kirjallinen elämys. Toisten mielestä se oli vastenmielistä eksploitaatiota.

Monet niistäkin lukijoista, jotka inhosivat Pienen elämän emotionaalista äärimmäisyyttä, lukivat massiivisen pitkän romaanin loppuun asti. Yanagiharan kieli on taidokasta ja tyylikästä ja tarinankuljetus vangitsevaa.

Yanagihara on kertonut monissa haastatteluissa kirjoittavansa itselleen. Se lienee monen taiteilijan lähtökohta, mutta harva suosittu romaanikirjailija kirjoittaa yhtä omalakisia ja kohtuuttomia teoksia.

900-sivuinen Paratiisiin koostuu kolmesta erillisestä osasta, joista ensimmäistä voi luonnehtia pienoisromaaniksi, toista kahdeksi toistaan peilaavaksi pitkäksi novelliksi ja kolmatta romaaniksi.

Tapahtumat sijoittuvat pääosin New Yorkin Washington Squarelle. Historiallinen mittakaava ulottuu vuodesta 1893 vuoteen 2093.

Rakenne tuo mieleen Michael Cunninghamin kolmiosaisen romaanin Säkenöivät päivät, jossa liikutaan New Yorkin menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Cunninghamin intensiiviseen teokseen verrattuna Paratiisiin on tosin melko laahaava ja uuvuttava.

Ensimmäinen osa peilaa myös Henry Jamesin romaania Washingtonin aukio, jossa naimakelvottomana pidetty neiti saa yllättäen kosijan. Yanagiharan versiossa neiti on tietysti herra.

Teos sijoittuu spekulatiiviseen vaihtoehtomaailmaan, joka muistuttaa monin osin tuttua todellisuutta. New York kuuluu Vapaisiin osavaltioihin, jossa homot avioituvat vapaasti ja avoimesti ja valkoiset naiset saavat työskennellä johtopaikoilla.

Vaihtoehtohistorialliset ja spekulatiiviset elementit ovat kiinnostavia, mutta yhteiskunnalliset huomiot jäävät melko pinnallisiksi ja hajanaisiksi, ainakin jos niitä vertaa Margaret Atwoodin tai Kim Stanley Robinsonin kaltaisten mestareiden visioihin. Ja miksipä ei vertaisi – Yanagiharaa julkaistaan Tammen Keltaisessa kirjastossa, jonka tuotelupaus on tarjoilla kaikkein laadukkainta käännöskirjallisuutta.

New Yorkin homomaailma tuntuu olevan pystyssä lähinnä siksi, että Yanagihara kirjoittaa mieluiten yksittäisten homomiesten syvistä tunteista.

Toisessa osassa kuvatun Hawaijin kuningashuoneen vaiheet ovat luultavasti tavalliselle suomalaislukijalle vaikeimmin tulkittavia. Yhtymäkohdat Hawaijin todelliseen historiaan saattavat vaatia hieman faktatietojen selvittelyä.

Kolonialismin tuhon ja siitä seuraavan, ikuisen murheen kuvaus on teoksen vahvinta ja aidosti koskettavinta antia.

”Amerikkaa ei ollut tarkoitettu kaikille, ettei sitä ollut tarkoitettu sellaisille kuin minä tai sellaisille kuin sinä, että Amerikka on maa, jolla on synti syvällä sisimmissään”, todetaan kirjan loppupuolella, kun sorto ja rasismi ovat jatkuneet jo satoja vuosia.

Viimeinen osio kuvaa pandemioiden ja ilmastonmuutoksen riivaamaa, dystooppista New Yorkia. Yanagihara kuvaa yhteiskunnan koveneminen järjestelmällisesti ja pikkutarkasti. Lopputulos on kliseinen, totalitaristinen helvetti valvontakameroineen ja julkisine teloituksineen.

Yanagiharan ja suomentaja Arto Schroderuksen kielellinen suvereenius tulee esiin erityisesti ensimmäisessä osassa, joka muistuttaa vanhahtavuudessaan melkein pastissia.

Kieli tukee hyvin myös tulevaisuuden kuvausta. Päähenkilön ja minäkertojan Charlien aivot ovat vahingoittuneet sairaudessa, ja hän on tunneilmaisultaan jäykkä. Proosan eleettömyys kuvaa osaltaan myös totalitaristisen yhteiskunnan tylsyyttä. Tällainen robottiproosa ei ole tietenkään kovin suuri lukunautinto.

Pääosin kerronta on vetävää ja miellyttävää. Se lienee pääsyy siihen, että kirjan ankeita kohtaloita jaksaa lukea niinkin hyvin.

Yksi teoksen monista merkillisyyksistä on se, että siinä esiintyy jatkuvasti saman nimisiä henkilöitä: Davideita, Charleseja, Edwardeja, Binghameja ja Griffithejä.

Hahmot eivät ole kuitenkaan sukulaisia tai toistensa inkarnaatioita. Persoonallisuudenpiirteet, kohtalot ja temaattiset ja juonelliset elementit toistuvat erilaisissa muodostelmissa, kuin kaleidoskoopissa.

Lukija kohtaa yhä uudestaan vaikutusvaltaisia isoisiä, heiveröisiä lapsenlapsia, järjestettyjä avioliittoja ja sairauden ja hiipumisen kuvauksia. Yhteydet eivät ole ilmiselviä, mutta silti kiinnostavia.

Niitä voisi verrata myös sinfoniaan, jossa sama musiikillinen teema nousee ilmoille eri muodoissa.

Paratiisiin ei ole yhtä melodramaattinen kuin Pieni elämä, mutta kaikki ihmissuhteet ovat teatraalisia ja romantisoituja.

Upeiden isoisien voimakas läsnäolo lienee osa samaa ilmiötä, joka saa Yanigiharan kirjoittamaan pääasiassa herkistä ja haavoittuneista homomiehistä. Äidin ja lapsen tai naisen ja miehen välinen suhde tuntuisi Yanigiharan kirjojen maailmassa banaalilta ja jollakin tavoin epäpyhältä.

”Rakastan häntä nyt enemmän kuin aikaisemmin; että rakkauteni häntä kohtaa on nyt kauheampaa, koska se on raivoisampaa, että se on jotain mustaa ja kuhisevaa, muodoton möykky energiaa”, kertoo yksi sairasta rakastaan hoivaavista hahmoista.

Uutuudessa ei nautiskella kärsimyksellä yhtä hartaasti kuin Pienessä elämässä, vaikka pandemioiden uhrien ja omaisten tuskan äärellä mehustellaan toki pitkään ja huolella. Tunnelma on kauniilla tavalla surullinen ja usein suorastaan kalmainen. Tarinat tarjoavat luopumista, kuolemaa ja alakuloa, valoa ja energiaa vain harvoin, huumoria ei koskaan.

Paratiisiin on kummallinen ja vaikuttava möhkö kirjakseen: lahjakkaan kirjailijan kunnianhimoinen teos, todellinen voimannäyte.