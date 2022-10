Ohjaajana meritoitunut Thomas de Mallet Burgess siirtyy Suomen kansallisoopperaan Uuden-Seelannin kansallisoopperasta, jossa hän halusi viedä pieniä produktioita epätavallisiin esityspaikkoihin.

Suomen kansallisooppera saa vaihteeksi taiteellisen johtoonsa ohjaajan, kun tällä vuosisadalla tehtävä on ollut laulajan (pian väistyvä Lilli Paasikivi) ja kapellimestarin (Mikko Franck) sekä aikoinaan myös silloisen pääjohtajan (Erkki Korhonen) hallussa.

Tehtävään nimettiin tiistain kokouksessa odotetusti englantilainen Thomas de Mallet Burgess (s. 1964) ja hänen pomonaan on Kansallisoopperan pääjohtaja Gita Kadambi.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin säätiön hallitus nimitti hänet ehdolle jo syyskuussa, jonka jälkeen kuultiin henkilöstöryhmiä. Virallinen päätös tehtiin nyt tiistaiaamuna yksimielisesti hallituksessa, mutta henkilöstöryhmät olivat varauksellisempia.

”Orkesteri puolsi Thomasin valintaa. Laulajat jättivät neutraalin kannanoton. Taiteellinen henkilökunta antoi varauksellisen puollon”, pääjohtaja Gita Kadambi kertoo.

Kausi alkaa elokuussa 2023 ja se kestää neljä vuotta kolmen vuoden lisäoptiolla. Ensimmäinen uuden taiteellisen johtajan suunnittelema ohjelmisto nähdään vasta kaudella 2025–2026.

Burgess valmistui Oxfordin yliopistosta ja on saanut ohjata produktioita isoissakin taloissa, kuten Lontoon Royal Opera Housessa. Johtotehtäviin hän nousi 2008 Wexfordissa Irlannissa Kansallisen oopperatalon luovana johtajana. Ura jatkui Perthissä Australiassa, jossa hän perusti innovatiivisena pidetyn Lost & Found -oopperaseurueen. Tästä ura urkenikin Uuden-Seelannin kansallisoopperan taiteelliseen johtoon 2018.

Hän jättää siis Uuden-Seelannin talonsa vain viiden vuoden jälkeen. Kausi on saanut kiitosta siitä, että hän todella sai mukaan nuortakin yleisöä ja lupaustensa mukaisesti vei oopperaa myös pieninä produktioina poikkeuksellisiin esityspaikkoihin. Sama resepti on ollut muodissa muissakin alan johtajavalinnoissa, vaikka sen toimivuus on väistämättä vaihdellut.

Samalla linja herätti myös ristiriitoja, ja osa Uuden-Seelannin kansallisoopperan hallituksesta erosi vastalauseena taiteelliselle johdolle.

”Otin riskejä. Sen muutoksen piti olla nopea ja tehokas, kuten vaadittiinkin. Myönnän, että kaikkia saavutuksiamme eivät kaikki arvostaneet. Mutta muutos oli suuri sekä taiteellisesti että taloudellisesti. Tämä nimitys on toisenlainen, koska saan rakentaa terveelle pohjalle”, hän kertoi tiistaiaamuna tiedotustilaisuuden aluksi.

Vaikka Uuden-Seelannin kausi jää lyhyehköksi, uusi taiteellinen johtaja vakuuttaa sitoutumistaan Suomeen.

”Muutan ehdottomasti Suomeen perheeni kanssa ja olen aloittanut suomen kielen opiskelun. Suomi tulee olemaan näyttämömme, se on nykyinen visioni. Katsotaan, toteutuuko tämä visio.”

Tiedotustilaisuus valinnasta jatkuu. HS seuraa.