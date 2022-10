Uusi oikeudenkäynti Harvey Weinsteinia vastaan alkaa tänään maanantaina.

Oikeudenkäynti mediamoguli ja elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia, 70, vastaan alkaa tänään Kaliforniassa, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Weinstein tuomittiin raiskauksesta ja seksuaaliseen tekoon pakottamisesta 23 vuoden vankeuteen helmikuussa 2020. Weinstein istuu tuomiotaan New Yorkin vankilassa.

Uudessa oikeudenkäynnissä Weinsteiniä syytetään 11 seksuaalirikoksesta, jotka tapahtuivat syytteiden mukaan Beverly Hillsin ja Los Angelesin hotelleissa vuosina 2004–2013. Tapaukset koskevat viittä eri naista.

Jos Weinstein todetaan syylliseksi kaikkiin rikoksiin, häntä uhkaa 140 vuoden vankeustuomio.

Weinsteinin lakitiimi yritti kaataa uudet syytteet kesäkuussa, mutta viidestä tuomarista koostunut paneeli hylkäsi valituksen. Kalifornian korkein oikeus on kuitenkin myöntänyt Weinsteinille luvan valittaa tuomiosta.

Weinstein on vakuuttanut syyttömyyttään. Weinsteinin asianajajan Mark Werksmanin mukaan ”kaikki syytökset ovat joko keksittyjä” tai ne on tehty ”yhteisymmärryksiin perustuvissa seksuaalisissa suhteissa”.

Näinä päivinä on tullut kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun The New York Times ja The New Yorker julkaisivat tutkivat juttunsa muun muassa Hollywood-moguliin kohdistuvista lukuisista seksuaalisen väkivallan syytöksistä. Weinsteinin tapaus vauhditti myös Me Too -liikettä.

Viikkojen sisällä ensimmäisistä syytöksistä lähes 90 naista, mukaan lukien näyttelijät Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ja Salma Hayek, syyttivät Weinsteiniä joko seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta.

Elokuvatuottaja tunnettiin veljensä Bob Weinsteinin kanssa Miramax-elokuvayhtiön perustajina ja Hollywoodin merkittävinä elokuvamoguleina. Weinsteinin tuottamat elokuvat ovat keränneet yhteensä yli 300 Oscar-ehdokkuutta ja 81 palkintoa.

Tuoreen oikeudenkäynnin ensimmäinen vaihe eli valamiehistön valinta alkaa tänään maanantaina Los Angelesin korkeimmassa oikeudessa. Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän useita viikkoja.