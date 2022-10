Max Seeckin neljäs Jessica Niemi -dekkari on sarjan paras

Jessica Niemi -sarjan neljäs ja toistaiseksi paras osa todistaa, että Seeck hallitsee genren perinteen.

Romaani

Max Seeck: Loukko. Tammi. 358 s.

Max Seeckin aiemmatkin Jessica Niemi -sarjan dekkarit ovat olleet vaikuttavia, mutta sarjan neljäs kirja Loukko on niistä toistaiseksi paras. Siksi, että se on ehyt ja rajattu kokonaisuus, joka toimii hienosti, ja myös koska Seeck tuo kirjassa yhä uusia, syvempiä puolia päähenkilönsä luonnekuvaan.

Skitsofreniaa sairastava rikosylikonstaapeli Jessica Niemi tulee psykiatrin istunnosta palatessaan pahoinpidelleeksi erään häneen käsiksi käyneen talonmiehen. Tapaus kuvataan ja laitetaan nettiin, joten Niemi passitetaan pakkolomalle odottamaan somemyrskyn laantumista.

Jessica vetäytyy syrjäiselle Ahvenanmaan saarelle, jossa ei ole muita ihmisiä kuin majataloa pitävät äiti ja poika sekä kuusi vierasta, Jessica mukaan lukien. Saarella elää legenda 1946 kadonneesta orvosta sotalapsesta, jonka haamun nähdään aika ajoin ilmestyvän entisen lastenkodin laiturin päähän katselemaan merelle.

Vieraista kolme on lastenkodin entisiä asukkaita, nyt jo pitkälti yli kahdeksankymppisiä vanhuksia, jotka saapuvat vuosittain saarelle muistelemaan. Sitten yksi heistä murhataan.

Onko tarina kummitustytöstä totta, ja haluaako aave kostaa menneitä vääryyksiä?

Jessica ei malta olla sekaantumatta asiaan ja hän aloittaa omat tutkimukset. Niiden mittaan Jessicalle ilmenee yllättävä ja järkyttäväkin uutinen hänestä itsestään.

Loukko on siis suljetun huoneen, tai siis suljetun saaren mysteeri, jossa sekä tapahtumapaikka että epäiltyjen joukko on rajattu. Seeckin pari viittausta Agatha Christien klassikkoon Eikä yksikään pelastunut ja Dennis Lehanen Suljettuun saareen todistavat siitä, että perinne on hallussa.

Rajaus tiivistää tarinan fokuksen olennaiseen, ja pyörittämällä käänteitä tämän kiintopisteen ympärillä Seeck luo melko vähistä aineksista synkän tunnelmallisen ja tehokkaan dekkarin. Ja nimenomaan tällä kertaa entistä perinteisemmän dekkarin ilman aiempien Jessica Niemi -kirjojen trilleripiirteitä.

Aavetarina ruokkii Jessican harhoja ja näppärästi Seeck pitää loppuun asti lukijan epävarmana siitä, mitä päähenkilö kuvittelee ja mitä hän todella näkee. Kummitustyttöä ei ehkä ole olemassa, mutta Jessican vaistoja tietoisuus hänestä terävöittää hedelmällisesti. Samoin myrskyisää alkukevättä elävän saaren metsäinen ja merellinen luonto.

Mysteerin ratkaisu ei ehkä ole kovin yllättävä, mutta Seeck tekee siitä tarinan taustoituksellaan loogisen. Ja toki kunnon dekkaristin tapaan tarjoilee lukijalle tuon tuostakin vääriä johtolankoja.

Jessica puolestaan on tarinan lopussa uuden edessä, ja Seeck asemoi päätöksen tavalla, josta tarinaa voi jatkaa mihin vain.

Skitsofreniaa sairastava harhainen ihminen rikostutkijana Helsingin vakavien rikosten yksikössä ei ehkä todellisuudessa olisi mahdollinen, mutta fiktiotahan Seeckin sarja onkin. Ja omassa lajissaan erittäin hyvin toimivaa.