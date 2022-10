Ihmisten kiinnostus true crimeen ei lopu, ja myös Kim Kardashian näyttää tietävän sen.

Tosi-tv-tähti, yrittäjä ja miljardööri Kim Kardashian on tehnyt äkkiseltään yllättävältä kuulostavan aluevaltauksen: Kardashiania voi kutsua nyt true crimen tekijäksi.

Spotifyssa julkaistiin viime viikolla podcast-sarja Kim Kardashian’s The System: The Case of Kevin Keith. Podcast kertoo vuonna 1994 Yhdysvaltojen Ohiossa kolmoismurhasta tuomitusta Kevin Keithistä. Kardashian, jonka nimeä ja kuvaa ohjelma kantaa, on podcastin juontaja ja vastaava tuottaja.

Sarja kipusi nopeasti listaykköseksi kotimaassaan: siitä tuli tiistaina Spotifyn kuunnelluin podcast Yhdysvalloissa, kun se ohitti The Joe Rogan Experiencen ja Meghan Marklen Archetypes-podcastin.

Kevin Keith

Kevin Keithin on tapaus on taattua true crime -materiaalia.

Helmikuun 13. päivänä 1994 aseistettu mies saapui Marichell Chatmanin asuntoon Ohiossa ja ampui jokaista siellä ollutta kuutta ihmistä, joista osa oli lapsia.

Marichell Chatman, tämän lapsi sekä täti kuolivat. Loput vahingoittuivat, mutta selvisivät hengissä.

Kaksi päivää myöhemmin Keith pidätettiin kolmesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä. Oikeudenkäynti alkoi kolme kuukautta pidätyksen jälkeen ja kesti vain kaksi viikkoa.

Keith tuomittiin kuolemantuomioon kolmoismurhasta, jota hän ei tunnusta tehneensä.

Syyskuussa 2010 Ohion sen aikainen kuvernööri Ted Strickland muutti Keithin tuomion elinkautiseksi ilman ehdonalaisen mahdollisuutta vain 13 päivää ennen kuin hänet oli määrä teloittaa.

Keith on vannonut syyttömyyttään tähän päivään asti. Perheensä avulla hän on yrittänyt päästä vapaaksi lähes kolmenkymmenen vuoden ajan.

Podcastista on julkaistu tähän mennessä kolme jaksoa.

Äänitehosteissa ja taustamusiikissa ei ole säästelty. Myös pätkiä haastattelunauhoista ja vanhoista uutislähetyksistä on rutkasti. Kardashian itse pääsee ensimmäisessä, ytimekkäästi nimetyssä Life & Death eli elämä ja kuolema -jaksossa ääneen vasta neljän ja puolen minuutin jälkeen.

Podcastissa hän juttelee vankilassa istuvan Keithin kanssa videopuhelun välityksellä ja kertoo itsestään oikeusjärjestelmän hyväntekijänä.

Hän sanoo tutkineensa Keithin tapausta vuoden verran ja tutustuneensa siihen tv-tuottaja Lori Rothschildin avulla. Kardashian tutustui true crime -ohjelmiin erikoistuneeseen Rothschildiin osallistuttuaan tämän tuottamaan Family Fued -sarjaan muutama vuosi sitten.

Rothschild on tutkinut Keithin tapausta jo vuosia ja huomannut siinä useita kyseenalaisia seikkoja, kuten todisteiden ohittamista. Tapaus ”puhutteli” myös Kardashiania.

”Koko systeemi on syvältä. Minusta hän ei saanut reilua mahdollisuutta”, Kardashian sanoo podcastissa.

Mutta mikä oikein sai tosi-tv:stä tunnetun Kardashianin true crimen pariin?

Se on ainakin selvää, että tosielämän rikoksiin pureutuvista true crime -podcasteista ja dokumenttisarjoista on tullut viime vuosina jättisuosittuja ympäri maailmaa. Murhat kiinnostavat ihmisiä kyllästymiseen asti.

Kuten Kardashianin podcastin nimikin kertoo, The Systemissä on tarkoitus pureutua nimenomaan Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmän puutteellisuuteen yhden tapauksen avulla.

Tämä on tavallista yhdysvaltalaisissa true crime -sarjoissa. Esimerkiksi koko nykyisen true crime -trendin yhtenä esikuvana pidetyssä Serial-podcastissa kaiveltiin lukioaikaisen ex-tyttöystävänsä murhasta tuomitun Adnan Syedin tapausta niin hyvin, että se sai maailmanlaajuista huomiota.

Tämä vaikutti oletettavasti osaltaan siihen, että syyttäjät alkoivat tutkia tapausta uudelleen, ja Syed vapautettiin syyskuussa odottamaan oikeuden päätöstä 23 vankilassa vietetyn vuoden jälkeen.

The System ei ole suinkaan ensimmäinen osoitus Kardashianin kiinnostuksesta Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmään.

Muotoilevia alusvaatteita valmistavan Skims -yrityksen perustajan Kardashianin isä oli kuuluisa asianajaja Robert Kardashian, joka puolusti ystäväänsä O.J. Simpsonia tämän spektaakkelimaisessa murhaoikeudenkäynnissä vuonna 1995.

Alice Marie Johnson

Kim Kardashian itse aloitti oikeus­tieteen opiskelun vuonna 2018 neli­vuotisessa ohjelmassa. Samana vuonna hän puhui vankila­uudistuksen puolesta ja auttoi vapauttamaan silloin 63-vuotiaan Alice Marie Johnsonin. Johnson oli tuomittu vuonna 1997 väki­vallattomasta huumaus­ainerikoksesta elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen.

Kardashian muun muassa palkkasi Johnsonille uuden lakitiimin ja vieraili silloisen presidentin Donald Trumpin luona. Viikon päästä Trump armahti Johnsonin.

Vaikuttaa siltä, että The System -podcastin tarkoitus on niin ikään auttaa Kevin Keith vapaaksi.