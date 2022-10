1980-luvun julkaisemattomista tallenteista koottu kansio avaa ansiokkaasti aikaansa seuranneen Miles Davisin viimeistä musiikillista vaihetta.

Albumi / Jazz, funk

Miles Davis: That’s What Happened 1982–1985 (The Bootleg Series Vol 7.). Columbia/Legacy. Kolme levyä. ★★★★

”Kuuletteko minua? Ai kuulette, mutta ette ymmärrä”, murahti Miles Davis kolmekymmentä­viisi vuotta sitten Porissa, hotelli Satakunnan kokous­huoneessa. Ja mokkanahka­puvussaan lähes kuiskaten, ajatonta cooliuttaan korostavalla käheällä äänellä.

Vai oliko Pori Jazzin konserttia edeltäneen pressitilaisuuden aloittanut kysymys sittenkin Miles Davisin pieni piikki vastapäätä asettuneille vähäpuheisille suomalaisille toimittajille?

Kuusi viikkoa aikaisemmin 61 vuotta täyttänyt trumpetisti, säveltäjä ja yhtyeenjohtaja tunsi olevansa vuonna 1987 taas tilanteessa, josta häntä kyllä kuultiin ja kuunneltiinkin, mutta ei ymmärretty.

Ja miksi? Ensimmäisen albuminsa jo 1951 tehnyt suurmestari oli muka ”pettänyt” jazzin jo toista kertaa: nyt liehittelemällä nuoria kuuntelijoilta ”pinnallisilla” tulkinnoilla tuoreista pophiteistä. Ei, näin arvostetun muusikon ei sovi ryvettää itseään vanhoilla päivillä Michael Jacksonin ja Cindy Lauperin levytyksillä, vaikka kuinka paljon haluaisi päivittää sähköisen yhtyesoundinsa nykyaikaiseksi.

Kolmen levyn uusi, julkaisemattomista tallenteista kokonaan koottu That’s What Happened 1982–1985 sijoittuu juuri tälle jaksolle, joka ilmeisesti jakaa Miles Davisin ihailijoita yhä – päinvastoin kuin hänen edellinen sähköinen päivityksensä aivan 1960-luvun lopussa. Parasta mahdollista fuusiojazzia ennakoineet In A Silent Way (1969) ja Bitches Brew (1970) ovat nykyään hänen merkkipaalujaan, ylipäätään tyylilajin klassikkoja.

Samaa ei voi sanoa vieläkään albumeista Star People (1983), Decoy (1984) ja You’re Under Arrest (1985), joille palautuvat tavalla tai toisella melkein kaikki tämän kolmen ja puolen tunnin koosteen 28 eri taltiointia. Miles Davisin viimeisen kauden täydellistymä oli vasta niiden seuraaja, bassokitaristi Marcus Millerin pääosin säveltämä ja tuottama Tutu (1986).

Mutta on hänellä sormensa pelissä myös tässä, kuten oli jo comeback-albumilla The Man with the Horn (1981), joka katkaisi Davisin salaperäisen, kuuden vuoden mittaiseksi venyneen vetäytymisen julkisuudesta.

Millerin lisäksi That’s What Happenedin ensimmäisellä levyllä ovat vahvasti läsnä jo paluualbumilla soittaneet saksofonisti Bill Evans, kitaristi Mike Stern ja rumpali Al Foster – ja juuri nämä äänitteet ovat mannaa ainakin keräilijöille. Kymmenestä Davisin säveltämästä kappaleesta kahdeksan on Star Peoplen sessioista, mutta niitä ei ole julkaistu koskaan missään.

Harvinaisuus ei kannattele silti kaikkia näitä kappaleita – ellei toivo Davisin soittavan vain sähköpianoa tai syntetisaattoria, kuten hän tekee viidellä kappaleella. Toisaalta: kahdella hänen ainoa kumppaninsa on poikkeuksellisesti pasunisti, ikätoveri J.J. Johnson.

Melko rouheasti ja kulmikkaasti funkkaavaa Santana-avausraitaa lukuun ottamatta kansion kestävimmät kappaleet ovat myöhemmistä sessioista, joissa huonossa hapessa olleen kitaristi Mike Sternin – esiintyi juuri syyskuussa Espoossa – korvaa hätiin hälytetty John Scofield. Hänen arkistostaan ovat myös Decoy-albumin sessioista yli jääneet, julkaistua versiota ennakoineet Freaky Deaky, Part 1 ja Freaky Deaky, Part 2. Niillä basisti Marcus Miller on vaihtunut jo Darryl Jonesiin, joka saapuu lokakuun lopussa kvartetillaan Poriin, ja vieläpä saksofonisti Bill Evansin kanssa.

Kansion toiselle levylle valikoidut studioäänitykset eivät vaikuta silti täytteiltä, vaikka keskeisimmät – Human Nature, Katia, kaksi Time After Timea – on julkaistu toisina versiona. Päinvastoin, näissä pidemmissä ja solistisimmissa tulkinnoissa yhtye kuulostaa yleensä läsnäolevammalta. Ja pieni uutinen on, että Davis levytti albumille You’re Under Arrest tuoreeltaan myös tulkinnan Tina Turnerin jättihitistä What’s Love Got to Do With It, mutta se jätettiin julkaisematta.

Mitä muuta sitten tapahtui, tai mitä todella tapahtui?

Kappaleen Speak (That's What Happened) mukaan nimetty kansio todistaa kolmannella levyllään, että Miles Davis oli revittelevine solisteineen – Scofield, Evans – liekeissä ainakin lavalla, ja kokonaan vielä omilla sävellyksillään ilman torjuntaa nostattaneita pophittejä. Tätä lähes 80-minuuttista konserttia ei todella tarvitse selitellä, ei puolustella.

Konsertti on taltioitu Kanadan Montrealissa heinäkuussa 1983, kolme kuukautta Star Peoplen julkaisun jälkeen. Vuotta myöhemmin Miles Davis esitti samaa tiukasti funkahtavaa ohjelmistoa kahteen kertaan Pori Jazzissa yhtyeellä, jossa olivat mukana edelleen John Scofield, Darryl Jones ja rumpali Al Foster.

Albumi / Jazz

Eero Koivistoinen Quartet: Diversity. Svart Records. ★★★★

Elokuvaajan apulaisena pitkän työuransa aloittanut ja valokuvausta yhä harrastava saksofonisti-­säveltäjä Eero Koivistoinen vaikuttaa mieltyneen viime aikoina kovasti arkki­tehtonisiin lasi­pintoihin ja heijastuksiin – ainakin oman musiikkinsa visualisoijana.

Koivistoisen kymmenvuotiaan kvartetin kolmannen Diversity-albumin pelkistetty ja yksityiskohtainen kansikuva majakan linssistä ylittää silti kirkkaasti kaksi edeltäjäänsä: tämä musiikkihan loistaa kauas ja ohjaa takuuvarmasti kotiin ne kaikki, joita elähdyttää edelleen bebop-pohjainen perusjazz, post-bop.

Ja miksi ei elähdyttäisi muitakin, sillä pianisti Alexi Tuomarila, basisti Jori Huhtala ja rumpali Jussi Lehtonen kirittävät saksofonismiaan ehkä vielä entisestäänkin ytimellistäneen Koivistoisen jälkeen ylvääseen ajattomuuteen. Sävellykset ovat edellisten levyjen tapaan Koivistoisen, paitsi yksi jo tavaksi tullut duo Tuomarilan kanssa. Nyt se on Thelonious Monkin harvemmin esitetty Played Twice, edellisiin duo-tulkintoihin verrattuna myös palkitsevin.

Albumi / Jazz

Max Zenger Globus: Flores. Flame Jazz Records. ★★★★

Yhtyeiden nimistä voisi olettaa, että Turussa varttunut Max Zenger on mieltynyt musiikin tekijänä poikkeuk­sel­lisen suurellisiin yrityksiin: olihan ensimmäisen oma levyttänyt yhtye Maxxxtet-kvartetti ja toinen tämä viiden muusikon Globus, maapallo. Mutta ei sentään, tai melkeinpä päin vastoin. Alttosaksofonia, bassoklarinettia ja huilua soittava Zenger on sekä säveltäjänä että sovittajana hillitty, hallittu ja ehkä jossain määrin myös hienovarainen, vaikka tosiasiassa toisen albuminsa nyt julki saanut Globus-kvintetti kuulostaa usein kokoaan suuremmalta, täyteläisemmältä. Luonnosta ja luonnonilmiöistä innoittuneiden keskitempoisten ja melodisten kappaleiden toinen keskeinen solisti on moneen venyvä pasunisti Kasperi Sarikoski, mutta Flores kuulostaa kaikkineen silti yhtyeen yritykseltä. Musiikilliseen lopputulokseen sopii ajatus, johon Zenger päätti Globusin edellisen, ensimmäisen albumin: No Plan(et) B.

Albumi / Jazz, hengellinen

Heikki Sarmanto: New Hope Jazz Mass. Jazz­aggression. ★★★

Pianisti Heikki Sarmanto teki 1978 suomalaisen jazzin historiaa säveltämällä yhdys­valtalaisten tilauksesta spirituaalisen jazzmessun, joka kantaesitettiin New Yorkin Manhattanilla, uudessa pilvenpiirtäjään varta vasten suunnitellussa luterilaisessa kirkossa. Samat muusikot – Sarmannon suomalainen sekstetti sekä yhdysvaltalaiset laulukvartetti ja 60-henkinen kuoro – ensiesittivät New Hope Jazz Massin Suomessa Temppeliaukion kirkossa elokuussa 1978 ja se julkaistiin tupla-albumina Musiikki-Fazerin klassisella Finlandia-alamerkillä 1979.

Tämä New Hope Jazz Mass ei ole se, vaan seuraavan päivän noin 70-minuuttinen esitys, joka on Sarmannon mielestä parempi: oma yhtye itsevarmempi, soolot vielä väkevämpiä. Saksofonistit Seppo Paakkunainen ja Pekka Pöyry ovatkin yksi hyvä syy palata tähän suurimuotoiseen teokseen, joka alkaa suoraan huipulta jazzia hengellistävällä väkevällä todistuksella, Duke and Tranella. Sen ja Northern Dancen tekstit ovat tätä teosta varten kirjoitettuja, muut luterilaisesta liturgiasta.

Albumi / Jazz, improvisaatio

Wadada Leo Smith: The Emerald Duets. TUM Records. Viisi levyä. ★★★★★

Uuden jazzin amerikkalaiseksi kansallis­aarteeksi korotettu trumpetisti ja säveltäjä Wadada Leo Smith täytti viime joulukuussa 80 vuotta, eikä sitä oikein voinut olla huomaamatta edes Suomessa. Petri Haussilan TUM Records julkaisi peräti yksitoista levyllistä hänen musiikkiaan: soololevyjä, duolevyjä ja kvartettilevyjä sekä yhden triolevyn – muusikkoina muun muassa pianisti Vijay Iyer, saksofonisti-huilisti Henry Threagdill, basisti Bill Laswell ja rumpali Jack De Johnette. Tänä vuonna juhla on jatkunut vielä kahdella isolla kansiolla: seitsemän levyn jousikvarteteilla ja tällä, jolla Smith kohtaa neljä erilaista veteraanirumpalia: hollantilaisen Han Benninkin, yhdysvaltalaiset Pheeroan akLaffin, Andrew Cyrillen ja DeJohnetten.

Viisi levyllistä yhden trumpetistin ja neljän rumpalin duettoja voi kuulostaa äkkiseltään övereiltä, mutta paljoa paremmin ei voi vajaata viittä tuntia viettää luovuuden kirkkaassa, syvässä arvaamattomassa virrassa. He kaikki ovat valmistautuneet näihinkin hetkellisiin kohtaamisiin koko ikänsä ja sen kyllä aistii.