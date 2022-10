This is fine -meemi tiivistää maailmantilanteen nopeaksi reaktioksi. Tutkijan mukaan meemien teho perustuu visuaalisen ilmaisun pitkään historiaan.

This is fine -meemi on peräisin sarjakuvapiirtäjä KC Greenin On Fire -sarjakuvastripistä. Meemistä on tullut niin suosittu, että siitä on tehty esimerkiksi legoja. Kuvakaappaus Legon sivulta.

Ensimmäisessä kuvassa koira istuu palavan huoneen keskellä. Kahvikuppi on pöydällä ja suuret mustat silmät näyttävät katsovan tyhjyyteen. Toisessa kuvassa koiran suu on auki, hampaat paljastuvat pienestä virneestä. ”This is fine”, koira sanoo. Kaikki kunnossa.

Kyseessä on meemi, internetissä jaettava kuva, jota somettajat käyttävät usein humoristisesti jonkin asian kommentoimiseen.

Parhaassa tapauksessa meemi tiivistää jotakin todella oleellista ja inhimillistä.

Esimerkiksi tunteen, joka herää, kun lukee uutisia pandemiasta, luontokadosta, ruoan hinnan noususta, energiakriisistä tai Euroopassa tapahtuvasta hyökkäyssodasta. Lukemansa joutuu ohittamaan olankohtauksella, koska kappas, työt odottavat, eikä juuri sillä hetkellä muutakaan voi. Hengissä ollaan, vaikka ei välttämättä ihan parhaassa iskussa. This is fine.

This is fine -meemiä on näkynyt sosiaalisessa mediassa viime aikoina yhä enemmän, varsinkin ilmastonmuutokseen liittyvässä keskustelussa.

Meemistä on tullut niin suosittu, että sitä on alettu tuotteistaa. Siitä on tehty esimerkiksi legoukkeli ja -rakennelma, pehmoleluja ja kuvalla varustettuja sukkia ja huppareita.

Tavallaan meemi on antanut lausahdukselle ”this is fine” uuden merkityksen, ainakin internetkielessä. ”Tämä on ok” tarkoittaakin, että tämä ei todellakaan ole ok vaan aivan kamalaa.

Kuvassa esiintyvän koiran nimi on Question Hound. Sen on luonut oklahomalainen sarjakuvataiteilija KC Green.

Kuvasarja on napattu vuonna 2013 julkaistustaOn Fire -stripistä. Alkuperäisessä versiossa on todellisuudessa kuusi ruutua, joista viimeisessä koira lopulta sulaa tulipalossa surkean näköiseksi.

On Fire -strippi on osa KC Greenin Gunshow-nettisarjakuvaa, jota hän on julkaissut netissä jo vuodesta 2008. Siinä esiintyy koiran lisäksi myös muita eläimiä, mutta Question Hound -koirasta on vuosien saatosta tullut ehdottomasti suosituin.

Question Hound sanoittaa hyvin kokonaisten yhteiskuntien toimintaa epävarmassa maailmantilanteessa, mutta sen lähtökohdat ovat taiteilijan henkilökohtaisessa elämässä. KC Green kertoi The Verge -medialle vuonna 2016, että stripit syntyivät, kun hän kamppaili itsensä kanssa yrittäessään saada ”masennuslääkkeitä ja muita asioita kohdilleen”.

”Tiedäthän, on päiviä kun asiat ovat aikaisempaa huonommin, mutta yrität olla kiinnittämättä siihen huomiota”, KC Green selitti tunnetta kuvan taustalla.

Know your meme -sivuston mukaan This is fine -meemi alkoi levitä internetissä ensimmäisen kerran vuonna 2014, kun se jaettiin Reddit-sivustolle.

The New York Times -lehden mukaan meemi saavutti poliittisen valtavirran vuonna 2016, kun Yhdysvaltain republikaanit käyttivät sitä tviitissään kommentoidakseen presidentinvaalien alla pidettyä demokraattien puoluekokousta.

Tviitistä seurasi taiteilijan ja poliittisen vallan välinen keskustelu, koska republikaanit eivät maksaneet KC Greenille korvausta kuvan käytöstä. Joidenkin mielestä poliittinen konteksti pilasi meemin, mutta se toi sille myös entistä enemmän julkisuutta.

Tutkija Saara Särmän mukaan meemien teho perustuu muun muassa visuaalisen ilmaisun pitkään historiaan.

”Visuaalisuudella on pidempi historia kuin kielellisellä ilmaisulla. Se osuu meidän aivojen varhaisesti kehittyneisiin osasiin ja on senkin vuoksi niin tehokasta, ei vaan meemeissä vaan myös propagandassa. Se herättelee milloin minkäkinlaisia tunteita enemmän kuin pelkkä teksti.”

Särmän mukaa This is fine -meemin vahvuus on sen mukautuvaisuus. Kuvaa voidaan muokata, ja esimerkiksi koiran hahmon voi vaihtaa joksikin toiseksi yhteydestä riippuen.

”Usein ajattelee, että joku ilmiö on globaali, vaikka se on yleinen lähinnä länsimaissa tai angloamerikkalaisen kielipiirin kulttuurissa. On vaikea sanoa, miten kuva resonoi muissa kulttuureissa”, Särmä sanoo.

Todennäköisesti myös This is fine -meemiä tulkitaan hiukan eri tavalla eri kulttuureissa. Esimerkiksi suomalaisessa kontekstissa koiran tulkitaan todennäköisesti juovan kahvia. Kahvittelukulttuuri on Suomessa vahva ja siihen liittyy tietynlaisia kulttuurin sisäpiirissä tunnistettavia mielikuvia. Toisessa kulttuurisessa kontekstissa kupin sisältö saatetaan tulkita teeksi. Se saatetaan yhdistää esimerkiksi iltapäivän teehetkeen, jolloin sisältö ja tulkinta muuttuvat.

Sosiaalisessa mediassa meemien käyttö kommunikaatiovälineenä yleistyi teknologisen kehityksen myötä, kun palveluihin tuli mahdollisuus kommentoida julkaisuja kuvilla. Kuvamuoto on nopea tapa ilmaista monimutkaisia asioita, ja niitä käytetään usein reaktiona johonkin asiaan tai uutiseen, Särmä sanoo.

Kuvien huumorin yksi tarkoitus on Särmän mukaan aina jonkinlaisen yhteisöllisyyden rakentaminen. Myös sellainen huumori, joka pilkkaa tiettyä ryhmää, rakentaa samalla toista sisäryhmää.

Huumori perustuu tutkijan mukaan usein ristiriitaan tai ristiriitaiseen tilanteeseen.

”This is fine -meemin koira on hyväntahtoisen hölmön näköinen. Tilanne on ristiriitainen. Ei tiedä, itkisikö vai nauraisiko. Kun maailma on sellainen kuin on, niin valitsee sen nauramisen. Se helpottaa hetkellisesti maailmantuskaa.”