Ranskalaisdokumentissa tavataan Stasin uhreja, upseereja ja yksi ilmiantajakin. Haastatellut upseerit katuvat niukasti.

Stasilta jäi tuhoamatta valtava määrä käsin revittyjä asiakirjoja. Niitä on koottu yhteen sekä käsin että tietokoneavusteisesti.

Jos jollakulla on sellainen olo, että Itä-Saksan kammottava turvallisuuspoliisi Staatssicherheitsdienst eli Stasi on tyystin kadonnut historian hämärään, tarvitsee vain lausua sanat Nord Stream.

Kuten HS sunnuntaina 9. lokakuuta kertoi, Nord Stream- ja Nord Stream 2 -yhtiöitä pitkään johtanut Matthias Warnig on entinen Stasi-upseeri ja entisen KGB-kollegansa Vladimir Putinin pitkäaikainen yhteistyökumppani. Toimitusjohtajaksi Warnigin nosti Putin, joka johtaa Venäjän valtiota, joka on enemmistöomistaja Gazpromissa, joka puolestaan on Nord Stream AG:n enemmistöomistaja.

Barbara Necekin ohjaama dokumentti Stasi, valtio vs. kansalaiset (2021) onnistuu valottamaan entisten Stasi-upseerien nykyistä mielenlaatua, sillä haastateltavaksi heitä on saatu kolme. Lisäksi tarjolla on relevanttia tietoa Stasin johtoon vuonna 1957 nousseesta Erich Mielkestä, joka kehitti turvallisuuspoliisista jättiläismäisen sortokoneiston.

Kuvaavaa Mielken kohdalla on se, että 1970-luvun liennytyksen vuosina hän kääntyi KGB:n puoleen selvittääkseen, miten suhtautua maansa valtionjohdon lämmenneisiin lännensuhteisiin.

Dokumentissa tarjotun tilastotiedon mukaan Stasilla oli yksi työntekijä 180 kansalaista kohti, kun KGB:llä niitä oli yksi 567 kansalaista kohti. Lisäksi Stasi sai värvättyä 189 000 ”epävirallista avustajaa”, mikä noin 17 miljoonan asukkaan DDR:ssä oli yli prosentti kansalaisista. Esimerkiksi rikkeisiin syyllistyneitä kiristettiin ilmiantajiksi.

Näitä ilmiantajia on löydetty haastateltavaksi vain yksi, Angela Marquardt, joka ”epävirallisten avustajien” lapsena värvättiin jo kouluiässä. Stasin valtavista arkistoista on paljastunut, että Marquardtin haluttiin kertovan kaveristaan, koska tämän äiti oli hakenut matkustuslupaa Länsi-Saksaan.

Stasin entisessä päämajassa Berliinin Lichtenbergissä toimii nykyään Stasi-museo.

Mitään syväluotausta Stasiin vajaan tunnin mittaiselta historiadokumentilta ei ole syytä odottaa, mutta yhdistämällä yleistä tietoa uhrien ja upseerien haastatteluihin kuvasta muodostuu tasapainoinen.

Selvemmin olisi kuitenkin toivonut selvitettävän, kykenevätkö entiset Stasi-upseerit nyt näkemään aikaansaamansa pahaa. Suoraan olisi voinut kysyä vaikkapa toisinajattelija Manfred Springerin muistelemasta vankeudesta, pakkotyöstä ja nälällä kiduttamisesta.

Viilein entisistä Stasi-upseereista, Günter Pelzl, painottaa, että kunkin maan lakeja pitää noudattaa. Berliinin muurin murtumisen päivästä hän toteaa: ”Minua suretti, miten ihmiset muuttuivat hetkessä.”

Tulkitsemastaan äkkikäänteestä Pelzl syyttää Länsi-Saksassa maksettua 100 markan (noin 95 nykyeuron) tervetuliaisrahaa.

