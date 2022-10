Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisioarvostelu

Traagisiin tositapahtumiin perustuvassa palomies­elokuvassa riittää äijäuhoa

Arizonaan sijoittuvassa Only the Brave -elokuvassa maastopalojen sammuttaminen on kuin urheilua tai sodankäyntiä. Palojen syille ei uhrata ajatustakaan.

Brendan McDonough (Miles Teller) ja Eric Marsh (Josh Brolin) sammuttivat maastopaloja Arizonan Yarnell Hillissä 2013.

Toiminta Only the Brave ★★ USA 2017 Sub klo 23.50 (K12) Kalifornian tuhoisista maastopaloista uutisoidaan meilläkin, mutta on niitä myös muualla Yhdysvalloissa. Arizonassa palot polttivat yli 200 000 hehtaaria pelkästään viime vuonna. Sinne sijoittuu elokuva Only the Brave. Sen on ohjannut Joseph Kosinski, jonka uusin työ on Top Gun: Maverick. Lisääntyvien maastopalojen syille ei uhrata ajatustakaan eikä ilmastonmuutosta mainita. Sen sijaan palomiehistä tehdään sankareita kuten nimikin – suomeksi ”vain urheat” – kertoo. Palojen sammuttaminen on kuin urheilua tai sodankäyntiä. Äijäuhoa riittää. Tarina pohjautuu tositapahtumiin, Yarnell Hillin paloon vuonna 2013. Sen seuraukset olivat poikkeuksellisen ikävät. Palomiesyksikön pomoa Eric Marshia näyttelee Josh Brolin, hänen vaimoaan Jennifer Connelly ja ryhmän uusinta jäsentä Brendan McDonoughia Miles Teller. Traaginen loppu on viritetty melodramaattiseksi. Kyynelkanavia lypsetään myös ylinäyttelemisellä. Elokuvan parasta antia ovat hurjat maisemakuvat tulipaloista. Tehosteet ovat uskottavia.