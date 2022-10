Helsingin kirjamessuilla on tänä vuonna mukana yli 1 000 esiintyjää, ja erilaisia ohjelmia on luvassa 900. HS:n kulttuuritoimittajien tärpeissä vinkataan keskusteluja muun muassa kääntämisestä, transmyyteistä, luontoretkistä ja jalkapallon kääntöpuolesta. Myös lapsille löytyy Kirjamessuilta kiinnostavaa kuultavaa.

Villi iiris

Harva suomalainen oli kuullut yhdysvaltalaisesta Louise Glückistä ennen kun hänet palkittiin kirjallisuuden Nobelilla kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen häneltä on suomennettu ainakin yksi esseeteos ja kaksi runokokoelmaa. Onkin kiinnostavaa päästä kuuntelemaan, kun juuri suomeksi ilmestyneen runokokoelman Villi iiris (Enostone) suomentaja Anni Sumari ja käännöksen kommentoija Sarka Hantula avaavat moneen kertaan palkitun kirjailijan maailmaa.

Töölö, to klo 12.00.

23 transmyyttiä

Somevaikuttaja, muotibloggaaja, toimittaja ja transaktivisti Mona Bling on tehnyt töitä monille muotilehdille ja hänellä on Instagramissa yli 20 000 seuraajaa. Lisäksi hänet tunnetaan Kroonisesti ärhäkkä -podcastista, jota hän on tehnyt yhdessä Irene Naakan kanssa.

23 transmyyttiä – Totta ja tarua transihmisistä (Into) on Blingin esikoisteos, jossa puretaan luku kerrallaan myyttejä kirjailijan omien sekä muiden transtaustaisten ihmisten elämänkokemusten, tarinoiden ja asiantuntijahaastatteluiden kautta.

Hakaniemi + verkossa to klo 12.30.

Keltaisen kirjaston kääntäjät

On joka kerta pieni ihme, miten sanat yhdellä kielellä löytävät vastinparinsa toisella, ja kääntäjä luo kirjailijalle uuden, suomenkielisen äänen. Kääntäjät tuntuvat tekevät taikoja, mutta miten? Työstään kertovat Tammen Keltaisen kirjaston kääntäjät Einari Aaltonen (suomentanut muun muassa Ta-Nehisi Coatesin, Patricia Lockwoodin ja Abdulrazak Gurnahin teoksia) ja Helene Bützow (suomentanut muun muassa Don DeLillon, Sarah Watersin ja Kazuo Ishiguron teoksia).

Töölö, to klo 12.30.

Miltä elämä näyttää kuusikymppisenä?

Kolme ystävää, Suvi Ahola, Nenne Hallman ja Ina Ruokolainen, ovat ikätovereita ja ystävyksiä 40 vuoden ajalta. Heidän kirjeenvaihtoaan on painettu kansien väliin kirjaan Kolmen naisen kirjeitä – rakkaudesta, surusta, luopumisesta (Into). Teema kiinnostaa: moni kuusikymppinen on ison elämänmuutoksen kynnyksellä.

Töölö, to 15.00.

Jalkapallon pimeä puoli

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji, ja se näkyy myös pelin ympärillä pyörivissä rahasummissa. Oligarkit, sheikit ja jenkkimiljardöörit pyörittävät upporikkaita mahtiseuroja, jotka eivät noudata edes lajin omia sääntöjä. Touhu huipentuu tänä vuonna marras–joulukuun vaihteessa Qatarissa MM-kisoissa, joiden järjestämisessä ei ole piitattu kustannuksista tai työläisten kuolemantapauksista. Hannu Aaltosen ja Tapio Keskitalon Jalkapallon musta kirja (Otava) sekä Sami Kolamon Riistopallon MM-kisat Qatarissa (Vastapaino) purkavat tärkeää aihetta.

Esplanadi, to klo 11.00.

Noora Vallinkoski nähdään messuilla perjantaina aamupäivällä.

Koneen pelko

Noora Vallinkosken Koneen pelko -teoksessa (Atena) nuori nainen repii itseään irti lapsuutensa kärpäs­paperi­liisteristä: taajama­yhteisöstä, jonka sisällä kunnollisuus on taakka ja häpeä. Ennen muuta maskuliinisuuden pakkopaidan tuhoava vaikutus osuu miehiin itseensä mutta myös heidän vaikutukselleen altistuviin naisiin, lapsia unohtamatta.

Esplanadi, pe klo 10.30.

Viikinkineuleet

Vaikka neulominen ja neuleet eivät sinänsä kiinnostaisi, niin Norjan suurinta julkkista kannattaa silti mennä töllistelemään, niin epätodellinen hahmo hän on. Lasse Matberg on sosiaalisen median ja tosi-television tähti sekä Norjan armeijan entinen laivastoupseeri. Nyt hän on julkaissut ensimmäisen kirjansa Viikinkineuleet – Lämpimiä neuleita vaativiin olosuhteisiin (Sitruuna) , joka tarjoaa neuleohjeita, mitäpäs muutakaan.

Esplanadi, pe klo 11.00.

Luontoretkelle Viroon

Jos tunnet Virosta vain Tallinnan vanhankaupungin ja pari muuta lokaatiota, niin Mikko Virran vinkeistä voi olla paljon iloa. Virossa asuva Virta opastaa kirjassaan Luontoretkelle Viroon (Gummerus) Viron mahtaviin luontokohteisiin, jotka eroavat yllättävän paljon Suomen vastaavista.

Vallisaari, pe klo 15.00.

Voimia!

Kolme naista ryhtyy riisumaan kahleitaan ja purkamaan homeisia rakenteita matkustamalla ajan halki. Mutta onko kaikki paremmin tulevaisuudessa kuin 1600-luvulla? Villi matka liidättää jonnekin, ehkä Heinolaan, ja yhä vain naiset löytävät purettavaa. Rajaa menneen ja nykyisen välille ei ole helppoa vetää, sillä me kaikki elämme historian jatkumossa, osoittaa Kati Rapian hykerryttävä sarjakuva Voimia! (Teos).

Esplanadi, pe 15.30.

Ihmishämärä

Ihmisten aiheuttama ilmastokriisi kylvää tuhoa, eläinten sukupuuttoaallot ovat kiihtyneet, sodat ja mellakat ovat johtaneet maailmanlaajuiseen lamaan. Lähitulevaisuudessa odottaa ihmisten valtakunnan loppuhämärä, ja Heikki Kännön Ihmishämärä-romaanissa (Sammakko) vanhat jumalat palaavat takaisin Wagnerin Nibelungin sormuksen tahtiin.

Töölönlahti, la klo 17.00.

Sukupuoli nykykapitalismissa

Espanjalainen kirjailija ja filosofi Paul B. Preciadon omintakeinen ”ruumisessee”-teos ilmestyy suomeksi lokakuussa. Se lähtee liikkeelle Preciadon laittomasta testosteronin käytöstä, joka laajenee poliittiseksi performanssiksi. Vuonna 2008 julkaistu Testonisti – Farmakopornografisia tunnustuksia (Tutkijaliitto) yhdistää omaelämäkertaa ja teoriaa ja tarkastelee sukupuolta nykykapitalismissa muun muassa pornon ja lääketeollisuuden kautta. Kääntäjä Anna Nurmisen kanssa teoksesta ovat puhumassa Teo Ala-Ruona ja Anna Cadia.

Kruununhaka, la klo 13.30.

Laura Lindstedt (vas.) ja Sinikka Vuola ovat Kirjamessuilla sunnuntaina.

101 tapaa tappaa aviomies

Alkujaan Alibi-lehdessä revitellyn murhatapauksen sata ja yksi kerronnan tyylimuunnelmaa tarjoaa Laura Lindstedtin ja Sinikka Vuolan teoksessa 101 tapaa tappaa aviomies (Siltala) suurta kirjallista hupia, joka sivistää kuin huomaamatta. Esimerkiksi lipogrammi tarkoittaa, että mies pääsee hengestään tässä tapauksessa kokonaan ilman e-kirjainta etenevässä mininovellissa.

Esplanadi, su klo 13.30.

Hyppyhämähäkit tutuksi

On ainakin yksi aihepiiri, mahdollisesti useampia, joista en tiedä yhtään mitään. Yksi on hyppyhämähäkit. Sami Karjalainen kertoo kirjassaan Suomen hyppyhämähäkit – Katso silmiin ja ihastu! (Docendo), miten Suomen 42 hyppyhämähäkkilajia voi erottaa toisistaan, ja ei voi kuin olla kiitollinen siitä, mitä kaikkea Kirjamessuilla voikaan maailmasta oppia.

Vallisaari, su klo 14.00.

Tärppejä lastenkirjallisuuteen

Yön salaisuus

Eräänä yönä 11-vuotias Leo näkee vanhempiensa hiipivän ulos omituisiin asuihin pukeutuneena, hurjin asein varustautuneena. Siri Kolun uuden kauhusarjan käynnistävässä, pelimäisen vauhdikkaassa Yön salaisuus -romaanissa (Otava) selviää, että on olemassa toinen todellisuus. Ja se ken siitä tietää, joutuu taistelemaan hirmuisia yön hirviöitä vastaan. Mutta voiko salaisuuden pitää jopa parhaalta ystävältään?

Toukola, to klo 16.30.

Supermarsu ja karseat kuiskailijat

Aikuisten ja alakoulun säännöt pakottavat ruotuun, mutta lapsen viehtymystä omiin ulottuvuuksiin ei tukahduta mikään. Pikku anarkistit eivät löydä sisältään mitään ahtaita portteja vaan silkkaa pulmat pilkkovaa supersankariutta! Tuhmakin saa tarvittaessa olla. Paula Norosen Supermarsu-sarjan tuoreimmassa osassa Supermarsu ja karseat kuiskailijat (Tammi) oikeus kivaan kuuluu kaikille.

Toukola, pe klo 11.30.

Miksi sillä on väliä, millaisia ihmisiä ja hahmoja lastenkirjoissa tuodaan esille?

Jos tuntuu siltä, että ei oikein enää tiedä, millaista sisältöä lastenkirjallisuus tätä nykyä sisältää, tämän paneelikeskustelun seuraamisesta voi olla paljonkin iloa. Tilaisuudessa keskustellaan siitä, millaisia ihmisiä lastenkirjoissa pitäisi näkyä kuvissa ja tekstissä, ja miksi se on tärkeää. Kirjailija Ursula Mursu, sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Apila Pepita sekä Turun yliopiston lehtori, erilaisista lasten kirjallisuuden tulkintaa aktivoivista menetelmistä kiinnostunut Juli-Anna Aerila pohtivat muun muassa sitä, pitääkö esimerkiksi moninaisuutta alleviivata lastenkirjoissa. Haastattelijana toimii Laura Friman.

Kumpula, su klo 16.30.