Tanssitaiteilija tutkii ihmisen väistämätöntä pääroolia ekokatastrofiin suistumisessa ihon ja kosketuksen kautta.

Kekäläinen & Company: Epidermis – Maan hauras iho Tanssin talon Pannuhallissa 28.10. Käsikirjoitus, ohjaus, koreografia ja puvut Sanna Kekäläinen.

Hamuavana virtaava liike anelee kannattelua, samaan aikaan toisella puolella näyttämöä tanssijan pyrkimykset ovat nykiviä, kuin jokaista solua saastutettaisiin ylitsepursuavilla ärsykkeillä. Kohdataan hipoen vain pintaa, kaadutaan ja kannatellaan, kuin myrskyssä, yhä uudelleen.

On myöhäistä. Olemme myöhässä. Ja nyt puhutaan maapallon tilasta.

Tanssitaiteilija Sanna Kekäläinen tunnetaan terävästi ajankohtaisia aiheita kommentoivista, sisällöllisesti jykevistä teoksistaan.

Kekäläisen teosten tematiikka on kahlannut läpi sukupuolen problematiikkaa, häpeää, maailmanlaajuista eriarvoistumista, yhteisön suhtautumista mielenterveysongelmiin ja hulluuteen. Uusimmissa teoksissaan Kekäläinen & Company on syventynyt tutkimaan maapallon hälyttävää tilaa sekä ihmisen väistämätöntä pääroolia ekokatastrofiin suistumisessa.

Dominoivana näyttämötyökaluna on usein tanssitaiteilijan paljas keho, joka tutkii, ravistaa ja törmäyttää etenkin naisvartaloon kohdistuvaan katseeseen porautuneita valta-asetelmia.

Paljauden kehystämään dialogiin luontevasti upoten Epidermis-teoksen teema lähtee kypsymään ihon pinnalta: nimi viittaa orvasketeen, selkärankaisten ihon uloimpaan kerrokseen, joka toimii suojana ulkomaailmaa vastaan.

Neljästä temaattisesta osasta koostuva näyttämöteos alkaa ääntelystä runolliseksi kieleksi kypsyvästä, jonkinlaisessa epäajassa ja -tilassa tapahtuvasta filosofisesta keskustelusta: “The skin around me is fragile and it’s too late.”

Puhutaan ajan kulusta ja sen jättämistä jäljistä kasvojen ohueen pintaan, mutta samalla tilaan rakentuva ajatusketju vie fokuksen hengenahdistuksessa kärvistelevän maapallon pintakerroksiin; koskettamaan, hypistelemään ja puristelemaan yhä haurastuvan maan ihoa. Olemmeko jo menettäneet sen kaiken?

Jaakko Kulomaan minimalistinen äänimaailma juurtuu maan ytimessä kuplivaan, ikivanhaan narinaan ja kumahteluun. Tippukiviluola kaikuu kylmänä.

Voiko taiteella vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen? Ihmisellä on taipumus reagoida eriarvoisuuteen, sotaan, siirtolaiskysymyksiin tai ilmastokriisiin vasta, kun teema tulee tarpeeksi lähelle.

Epidermis pyrkii tuomaan kaikkein intiimeimmän, oman, yksityisen kehon ja käsittämättömän laajan, yhteisesti koetun maapallon jakamaan historian, nykyisyyden, yhteisen tulevaisuuden.

Seitsemän esiintyjän joukko edustaa hyvin erilaisia kehoja ja ihoja. Vähäeleisen karismaattinen, aina uskottava Seela Sella, 85, tekee Epidermiksessä elämänsä ensimmäisen tanssiroolin. Etenkin Kekäläisen ja Janne Marja-ahon yhteinen liike puhuttelee jälleen.

Puolitoistatuntinen Epidermis ei ole viihdyttävä, eikä se päästä yleisöä helpolla. Esitys on painava ja raskas. Se jää viipyilemään ihoa syvemmälle.

Esiintyjät ja yhteistyö Annette Arlander, Sanna Kekäläinen, Leila Kourkia, Janne Marja-aho, Lara Müller, Seela Sella, Eero Vesterinen, teksti Kari Hukkila, äänisuunnittelu Jaakko Kulomaa, valosuunnittelu Lauri Sirén.