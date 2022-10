Uutta musiikkia 25 vuoden tauon jälkeen julkaiseva Xysma on kulttibändi, joka on kulkenut eksentrisen matkan Suomen ensimmäisestä grindcore-yhtyeestä vaihtoehtorockryhmäksi, joka kelpasi elokuvaohjaaja Brian De Palmallekin.

Maaliskuussa 1989 Jyrkkälän nuorisotalon lavalle Turussa nousi 16-vuotiaiden pitkätukkien muodostama yhtye, jonka nimi tarkoitti suolistoainetta, joka pitää ulosteen kiinteänä.

Xysmaksi ristitty naantalilaisyhtye soitti rajusti kolisevaa ja särisevää grindcorea, joka on hardcorepunkin ja äärimetallin vauhtisokea alalaji. Englantilaisen Napalm Deathin keksimän genren kappaleet ovat usein vain muutaman sekunnin mittaisia, ja niissä öristään tai huudetaan inhoista aiheista kuten mätänevistä ruumiskasoista ja sikiöiden syömisestä.

Turun-keikka oli Xysman ensimmäinen ja samalla ensimmäinen laatuaan Suomessa. Vuoden 1989 alussa mikään suomibändi ei vielä soittanut grindcorea eikä oikeastaan edes sen innoittajagenreä death metalia.

Kun Xysma käynnisti mölymyllynsä Jyrkkälän nuorisotalolla, yleisö oli niin hämillään, että se istui lattialla koko keikan ajan. Heidän joukossaan oli 15-vuotias turkulainen kitaristinalku Olli Nurminen.

”Näin Xysmalta kaikki niiden kolme–neljä ensimmäistä keikkaa, ja joka keikan jälkeen sanoin, että minun pitäisi soittaa tässä bändissä”, hän kertoo.

Päättäväisyys tuotti lopulta tulosta: Nurmisesta tuli Xysman kitaristi ja biisintekijä lokakuussa 1989. Vain neljä päivää myöhemmin hän soitti ensimmäisen Xysma-keikkansa Tampereen Pakkahuoneella.

Pian Xysma alkoi mennä kymmenen sekunnin rypistyksistä moniosaisemman death metalin suuntaan.

Ei ollut sattumaa, että Xysma soitti ensikeikkansa juuri Turussa. Turun seutu oli 1980-luvun lopulla Suomen death metal -keskittymä, jossa vaikuttivat Xysman lisäksi genren suomipioneereihin kuuluneet Disgrace ja Funebre.

Edelläkävijyyden mahdollisti Turun sijainti. Satamasta pääsi edullisesti opiskelijalipulla Tukholmaan, jossa sijaitsi muun muassa death metaliin erikoistunut House of Kicks -levykauppa. Sellaisia kauppoja ei Suomesta löytynyt.

Vastavuoroisesti Tukholmasta pääsi helposti keikalle Turun nuorisokeskus Palatsiin ja Auran panimolle. Ne olivat paikkoja, joissa koko Tukholman death metal -kerma Entombedista Dismemberiin ja Crematoryyn esiintyi jo 1980-luvun lopulla. Bändit yöpyivät usein Nurmisilla, sillä keikkojen järjestämisestä vastasi Ollin veli Kimmo.

”Yhteinen musaintoilu Tukholman skenen kanssa oli hyvin tärkeä. Sitä kautta tuli hirveästi tietoa musiikista – myös hevin ulkopuolisesta musiikista”, Olli Nurminen sanoo.

”Muistan, kun oltiin yksi yö (Dismemberin) Matti Kärjen kanssa meidän keittiössä kuuntelemassa demoja ja syömässä mutsini jäisiä pullia. Yhtäkkiä Matti kysyi, olenko kuullut sellaisesta bändistä kuin Nirvana. Sitten aloimme kuunnella Bleachia.”

Xysman tulevaisuuden kannalta olikin ratkaisevaa, etteivät sen jäsenet koskaan olleet täysiverisiä metallipäitä, vaan esimerkiksi varhainen grunge-levy kiinnosti.

”Kun tutustuin Teppoon (Pulli, rummut), Janiin (Muurinen, laulu) ja Vesaan (Iitti, basso), ei niiden luokse menty metallia kuuntelemaan. Ne kuuntelivat Kauko Röyhkää ja Led Zeppeliniä. Ja Muurisen kanssa kuuntelimme Yesin Fragilea ja Kate Bushia, ihan ongelmitta.”

Xysman grindcore- ja death metal -vaihe jäi lopulta lyhyeksi. Sen viimeisteli Tukholmassa äänitetty debyyttilevy Yeah (1990).

Kun Xysma julkaisi toisen levynsä First & Magical vuonna 1992, Atlantin takana jyräsivät jo genrejä sekoittelevat metalliset rockbändit kuten Primus, Helmet ja Kuyss.

Lopullisesti Xysma loi nahkansa Deluxe- (1994) ja Lotto-levyillä (1996). Niitä inspiroivat Sonic Youthin ja Dinosaur Jr.:n kaltaiset vaihtoehtorockbändit, jotka viljelivät musiikissaan riitasointuja, epävireitä, erilaisia virityksiä ja kitarasurinaa.

”Oli herättävää tajuta, että musan voi ajatella näinkin, että on hirveä pörinä ja sen alla maailman kauneimmat soinnut”, Nurminen sanoo.

Punk- ja metallipiireissä harrastetun kasettitreidauksen eli c-kasettien kopioinnin ja postittelun ansiosta Xysmalla oli jo faneja ympäri maailmaa. Yksi heistä oli jenkkilevy-yhtiö Relapse Records, joka lisensoi Deluxen ja Loton Yhdysvaltojen markkinoille. Sitä kautta Xysman musiikkia sai käsiinsä myös maineikas ohjaaja Brian De Palma, joka käytti Loton avauskappaletta Shortest Route elokuvassaan Snake Eyes (1998).

Kaikesta tästä huolimatta Xysma ei koskaan kasvanut kulttibändiä suuremmaksi. Ehkä siksi, että se vaihtoi tyyliään joka levyllä eikä koskaan pyrkinyt ammattilaissarjaan.

Vuonna 1998 Xysma kaatui omaan mahdottomuuteensa. Nurminen ei pystynyt ajattelemaan enää mitään muuta kuin Beach Boysia, ja henkilökemiatkin alkoivat tökkiä: Muurinen esimerkiksi lauloi bändin viimeisen levyn Girl on the Beachin lauluraidat toppatakki päällään, koska halusi äkkiä ulos studiosta.

2000-luvulla Xysma on keikkaillut harvakseltaan, mutta uutta materiaalia se ei ole julkaissut – ennen kuin nyt.

Lokakuun 7. päivä bändiltä ilmestyi Well Seasoning -niminen single, jonka julkaisua juhlitaan Tavastialla 15. lokakuuta. Uusi studiolevy No Place Like Alone julkaistaan maaliskuussa.

Ajatus Xysman paluusta sai alkunsa, kun Nurminen istui korona-aikana rintamamiestalonsa puutarhassa Keravalla rumpali Pullin kanssa.

”Teppo päivitteli, ettei sillä ole oikein mitään bändiä, johon sanoin, ettei minullakaan ole. Sitten kysyin Tepolta, että lähtisikö? Tepon silmät syttyivät, että miksei!”

Nurmisen, Pullin ja Muurisen lisäksi Xysmassa vaikuttavat nykyään Loiriplukarinakin tunnettu basisti Kalle Taivainen ja uusimpana jäsenenä koskettimia soittava Janne Lastumäki.

”Olemme nyt tarkempia siitä, mikä on Xysmaa. Bändille on tullut tietyssä mielessä rajat, mikä on tosi helpottavaa. Se mahdollistaa rajojen rikkomisen uudella tavalla.”

Xysma esiintyy 15.10. Tavastialla kello 20.30 alkaen.