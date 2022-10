Uber Eats -palvelun briteille suunnatulla mainosvideolla soi Olavi Virran Hopeinen kuu.

Amerikkalaisella taksipalvelu Uberilla on muutamia vuosia ollut sivubisneksenä ruokalähettipalvelu Uber Eats. Se ei toimi Suomessa, mutta esimerkiksi Britanniassa kyllä. Palvelua mainostettiin briteille muutama päivä sitten julkaistulla mainosvideolla. Siinä mies tilaa Uber Eatsilla ruokaa ja tanssahtelee odotellessaan musiikin tahtiin, papukaijan ihmetellessä sivusta.

Mutta mitä? Mainoksessa kuultava musiikki on suomalaista Olavi Virtaa. ”Hopeinen kuu luo merelle siltaa…”

Virran (1915–1972) kuvakin on komeasti esillä, videoon lavastetun asunnon seinällä roikkumassa. Virta-vinyylilevyn kansi näkyy myös.

Ja mainosta ei tosiaan ole suunnattu suomalaisille lainkaan. Kampanjan, johon video kuuluu, on suunnitellut lontoolainen mainostoimisto Mother London. Asiasta uutisoi Suomessa esimerkiksi Iltalehti. Videon voi katsoa alta:

Mainoksen on ohjannut ruotsalainen Andreas Nilsson. Hänen cv:stään löytyy runsaasti musiikkivideoita sekä mainoksia isoille yrityksille. Ensiksi mainittuja Nilsson on tehnyt esimerkiksi Röyksoppille, MGMT:lle, The Knifelle, David Guettalle ja 2Chainzille. Mainosasiakkaita taas ovat ennen Uber Eatsia olleet muun muassa Volvo, Klarna ja Amazon.

Mistä hän keksi laittaa Hopeista kuuta uuteen mainosvideoonsa?

”Olen suuri Olavi Virran, suomalaisen tangon ja ylipäätään suomalaisen musiikin fani”, Nilsson kertoo HS:lle sähköpostitse.

Nilsson luettelee todisteeksi suomalaisia lempibändejään – ja paljastuu samalla vakavan luokan musiikkidiggariksi.

Hänen suosikkejaan ovat esimerkiksi Sielun Veljet, porilainen kulttirockbändi Circle, 1980–ja 90-luvuilla toiminut oululainen Electric Blue Peggy Sue and the Revolutionions from Mars, avantgarde-elektroduo Pan Sonic, suomenruotsalainen punkyhtye Oppsprätta Schakaler sekä ”Suomen versio Captain Beefheartista”, 22-Pistepirkko.

”Minun mielestäni Suomi on yksi parhaista musiikkimaista.”

Nilssonin mukaan Hopeinen kuu oli hänelle ”ensimmäinen ja ainoa valinta” ohjaamaansa mainokseen. Paitsi että hän rakastaa kyseistä kappaletta, siinä oli myös oikeanlainen tahti ja rakenne mainoksen simppeliin tarinaan.

Hän kertoo halunneensa videon myös visuaalisen kunnianosoituksen Virralle, ja siksi siihen etsittiin myös sopiva Virta-potretti. Musiikin ja kuvien käytöstä sovittiin Virran perikunnan kanssa.

Mitä tilaaja Uber Eats mahtoi Virran musiikista tuumia?

”Sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että ainakin Mother London -mainostoimiston luovat tyypit pitivät siitä paljon”, Nilsson sanoo ja kutsuu Virtaa Suomen Frank Sinatraksi.

”Tuntuu hyvältä levittää suomalaisen tangon, mielettömän musiikillisen perinteen, ilosanomaa sellaisille korville, jotka eivät ole sitä aiemmin kuulleet.”

Hopeinen kuu on alun perin italialaisen Gualtiero Malgonin sävellys vuodelta 1959, nimeltään Guarda che luna. Reino Helismaa käänsi sen suomeksi, ja Olavi Virta levytti sen 1960.