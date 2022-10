Helsingissä perjantaina alkavaan kansainväliseen Maj Lind -pianokilpailuun valittiin 46 pianistia, mutta vain 29 saapui paikalle. Syinä ovat maailmantilanne ja kilpailuruuhka. Kilvan aloittaa perjantaiaamuna ukrainalainen Galyna Gusatšenko.

Viides kansainvälinen Maj Lind -pianokilpailu alkaa Helsingissä perjantaina odotettua suppeampana.

Kilpaan valittiin videoesikarsinnasta 46 pianistia, mutta vain 29 saapui paikalle torstaina pidettyyn kilpailujärjestyksen arvontaan, johon osallistuminen oli pakollista joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla.

”Yleensä laskemme, että kymmenen prosenttia peruuttaa, joten tähtäsimme noin 40 pianistin kilpailuesitykseen alkuerissä”, myöntää kilpailun pääsihteeri Terhi Luukkonen.

”Esikarsinnan taso oli huikea. Olisi pitänyt päästää 55 pianistia mukaan, jotta olisimme saaneet tavoitteen eli noin 40 paikalle”, kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, professori Tuija Hakkila sanoo.

Varasijojen käyttöä pohdittiin, mutta ajatus hylättiin. Useat peruutuksista tulevat viime tingassa, jolloin varasijalla olevillakin voi olla jo muita kiireitä.

Osallistumisen peruuntumiset ovat yleistyneet muissakin kansainvälisissä musiikkikilpailuissa maailmantilanteen vuoksi.

Pandemia voi yhä vaikuttaa taustalla. Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan sekä pelko sodan eskaloitumisesta voivat myös vähentää matkustushaluja Eurooppaan esimerkiksi Yhdysvalloista ja Aasiasta.

”Lisäksi vuosittain pidetään noin 300 pianokilpailua, joten valinnanvaraa riittää”, Luukkonen sanoo.

Maj Lind -videoesikarsinnan läpäisseistä osa näyttääkin valinneen parhaillaan menossa olevan Geneven pianokilpailun tai Olga Kern -pianokilpailun.

Maj Lind -kilvan kansainvälisen painoarvon vähenemistä ei välttämättä tarvitse tämän perusteella vielä pelätä.

”Esikarsintaan haki ennätysmäiset 270 pianistia”, Luukkonen muistuttaa.

Myös 30 000 euron pääpalkinto ja muut palkinnot ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia. Tuomaristokin on kohtalaisen nimekäs ja vaikutusvaltainen puheenjohtaja Joanna McGregorista lähtien.

Kiinnostavana yksityiskohtana Maj Lind -pianokilpailu salli venäläisten mukanaolon, kun aikaisemmin tänä vuonna Jean Sibelius -viulukilpailu kielsi sen. Viulukilpailun järjestäjät vetosivat Venäjän julmuuksiin sen aloitettua suurhyökkäyksen Ukrainaan.

Lue lisää: Paras soittaja ei välttämättä voita Sibelius-viulukilpailua, sillä venäläis­opiskelijat suljettiin pois: Näin kiisteltyä päätöstä nyt perustellaan

Lue lisää: Näin venäläisiin suhtaudutaan Suomen konserttisyksyssä – Jyrkkä ei Gergijeville, ei samoja vaatimuksia Trifonoville

Pianokilpailuun venäläisiä valittiin kaksi, mutta he peruuttivat osallistumisensa. Toinen heistä näyttää osallistuvan parhaillaan Geneven kilpailuun.

Sen sijaan ukrainalanen Galyna Gusatšenko ei joutunut peruuttamaan ja hänet arvottiin kilpailun aloittajaksi.

”Oho, soitan siis jo perjantaina klo 10. Nyt on syytä lähteä rauhoittumaan ja keskittymään mahdollisimman nopeasti”, hän sanoi arvontatuloksen kuultuaan.

Ensimmäistä kertaa kansainvälinen Maj Lind -kilpailu ei sinänsä listaa osallistujien kansallisuuksia. Kilpailijaluettelossa mainitaan vain tuorein opinahjo.

Tämä on sinänsä perusteltua, koska musiikkikilpailuihin ei osallistuta valtion lähettäminä maajoukkueina vaan karsintaan haetaan yksityishenkilöinä.

”Nyt kokeillaan tällaista käytäntöä, joka mukailee musiikkikilpailujen federaation linjaa denationalisoida kilpailut. Syntymämaa ei kilpailijaa määritä, mutta ei kansallisuus mikään salaisuuskaan ole”, Luukkonen sanoo

Opinahjo on sinänsä kiinnostava tieto. Kansainväliset kilpailut ovat yksi keino tarkistaa saako kansallisesti merkittävässä opinahjossa kansainvälisesti kilpailukykyistä opetusta.

Jean Sibelius -viulukilpailu ei tässä mielessä imarrellut Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaa, koska siltä pohjalta ei finaaliin tällä kertaa ylletty. Tosin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä vain yhden kilpailun perusteella tulee välttää.

On silti kiinnostavaa seurata, miten käy Maj Lind -pianokilpailussa, kun Sibelius-Akatemiasta mukana on kolme kilpailijaa.

David Munk-Nielsen Tallinnan pianokilpailussa viime vuonna. Voitto tuli sieltäkin.

David Munk-Nielsen on tottunut voittamaan

Tanskalainen David Munk-Nielsen opiskelee Helsingissä jo kuudetta vuotta ja on ollut juuri muutaman kuukauden vaihdossa Berliinissä, jonne hän palaa vielä myöhemmin.

Sibelius-Akatemiassa häntä opettaa Erik T. Tawastjsterna ja Berliinissä Björn Lehman, joka on myös Maj Lind -kilpailun tuomaristossa. Omien oppilaiden suorituksia tuomarit ovat tietysti jäävejä arvioimaan.

Munk-Nielsen voitti viime vuonna Tampereen pianokilpailun ja Tallinnan kansainvälisen pianokilpailun. Vuonna 2018 hän voitti Liettuan kansainvälisen Stasys Vainiunas -kilpailun ja vuonna 2019 hän sai toisen palkinnon Aarhusin kansainvälisessä pianokilpailussa Tanskassa.

”Kun olen opiskellut Suomessa jo näin pitkään, Maj Lind -kilpailu on hieno tilaisuus saada ehkä lisääkin hienoja esiintymistilaisuuksia sekä Suomessa että muualla”, hän arvioi.

Kävi kilpailussa miten vain, Munk-Nielsen yrittää valmistua Sibelius-Akatemiasta vuoden sisällä – ja opetella samalla lisää suomen kieltä.

”Esiintymisiä on tulossa Turun musiikkijuhlista Aarhusin pianokilpailun avajaisjuhlakonserttiin. Osa konserteista on kamarimusiikkia Turun sellokilpailun voittaneen Tatu Kauppisen kanssa, mistä olen hyvin innoissani”, hän kertoo.

Aleksei Zaitsev valmistuu jouluksi

Outokummussa syntynyt Aleksei Zaitsev (s. 1995) ylsi viime syksynä Tampereen pianokilpailun finaaliin ja sai erikoispalkinnon parhaasta Skrjabin-esityksestä.

”Maj Lind -kilpailu on Suomen isoin kisa, ja näin iso ohjelmisto motivoi treenaamaan tosi paljon. Se sopii minulle, sillä tarvitsen aina selkeän tavoitteen harjoitteluun.”

Zaitsev viimeistelee maisterin tutkintoaan Sibelius-Akatemiassa Hui-Ying Liu-Tawaststjernan sekä Teppo Koiviston opissa.

”Ennen joulua on tarkoitus valmistua. Samalla jatkan opintojani Kööpenhaminassa.”

Zaitsev on saanut konserttiputken alkuun myös Tanskassa ja esiintyy joulukuussa Mozart-festivaalilla.

”Mutta lisääkin haluan esiintyä. Se on yksi syy käydä kilpailuissa.”

Arttu Ollikainen toteuttaa haaveensa

Arttu Ollikainen palasi Sibelius-Akatemiaan oltuaan välillä vaihdossa Wienissä. Häntä opettavat Hui-Ying Liu-Tawaststjerna sekä Teppo Koivisto – aivan kuten Aleksander Zaitsevia.

Tahti on sama myös maisteriopinnoissa: Ollikainen valmistuu vielä tänä vuonna.

”Aika kiire on ollut harjoitusesiintymisten kanssa, mutta hyvillä mielin lähden mukaan tekemään parastani. Maj Lind on kuitenkin kilpailu, johon osallistuminen on ollut haave jo kymmenen vuoden ajan. On tosi hienoa, että Suomessa järjestetään tällaisia isoja musiikkikilpailuja, jotka tuovat klassiselle musiikille näkyvyyttä.”

Mitä seuraavaksi? Jatkaako hänkin opintoja ulkomailla Zaitsevin tapaan?

”Se on yksi vaihtoehto, mutta päätöksen teen ensi vuonna.”