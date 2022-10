”Pallo ei ollut hukassa, mutta ei se liioin ollut hallussakaan”, silloinen pääministeri Esko Aho myöntää.

Tietokirja

Esko Aho: 1992 – Suomen valinnat aavekissojen varjossa. Otava. 302 s.

Kun kirjan nimi on 1992 – Suomen valinnat aavekissojen varjossa ja se on jatkoa kirjalle 1991 – Mustien joutsenten vuosi, on tarpeen korostaa, ettei kysymys ole luonto- tai lastenkirjoista vaan lähihistoriasta.

Entinen pääministeri Esko Aho (kesk) ruotii nyt vuotta 1992, jolloin Suomen paikka Euroopan poliittisella kartalla siirtyi lännemmäksi: Yya-sopimus mitätöitiin ja solmittiin Venäjä-sopimus, haettiin EY:n jäsenyyttä ja tilattiin 64 Hornet-hävittäjää Yhdysvalloista.

Suurten muutoksen keskellä Suomi kärvisteli syvässä talouslamassa. Pitkään arvottiin, kestääkö markka ilman toista devalvaatiota.

Ei kestänyt. Syyskuussa 1992 markka oli päästettävä kellumaan markkinoille, jossa se menetti suuren osan arvostaan. Ulkomainen velkataakka kasvoi ja lama syveni.

Lähes kaikki – niin köyhät kuin rikkaatkin – huusivat valtiota apuun. Kun valtiolta loppui raha, piti lainata.

”Vuonna 1992 Suomesta tuli euromarkkinoiden suurin luotonottaja”, Aho kirjoittaa ja muistuttaa, että kolmannes valtion budjetista rahoitettiin luotoilla, joita valtiovarainministeri Iiro Viinanen (kok) kiersi anelemassa ympäri maailmaa.

Vuoden lopulla valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki valmistautuivat jopa siihen, ettei lisää luottoa enää saataisi. Rajut suunnitelmat olivat jo pöytälaatikossa.

”Olin silloin ja olen yhä sitä mieltä, että vaara lainahanojen sulkeutumisesta oli ilmeinen ja siihen täytyi varautua”, Aho vastaa kriitikoille, joiden mielestä huoli oli liioiteltua.

Esko Aho on nähnyt paljon vaivaa selvittäessään esimerkein ja laskelmin, miten huonossa jamassa talous oli ja miksi hänen porvarihallituksensa toimi niin kuin toimi.

Suomen kahdestakymmenestä suurimmasta yhtiöstä ylsi vuonna 1991 voitolliseen tulokseen vain neljä (Kesko, Kone, Neste, Valio). Niiden yhteinen voitto oli nykyrahaksi laskettuna 180 miljoonaa euroa.

Loput 16 tekivät yhteensä kolme miljardia euroa tappiota.

Vertailun vuoksi Aho kertoo, että vuonna 2020 kahdenkymmenen suurimman suomalaisyrityksen yhteinen voitto oli 17,5 miljardia euroa ja niistä oli vain yksi tappiollinen, sekin niukasti.

Ammattiyhdistysliike oli sotajalalla Ahoa vastaan. Jäi hampaankoloon. Vielä kerran Aho käy läpi ay-liikkeen toimet laman aikana ja löytää esimerkkejä siitä, miten sanat ja teot olivat ristiriidassa keskenään.

Lähdeaineistona Aho käyttää tutkija Eino Ketolan Metalliliiton historiaa, joka onkin harvinaisen suorasanainen ja pureva teos kaikkia osapuolia, myös ay-liikettä, kohtaan.

”Pallo ei ollut hukassa, mutta ei se liioin ollut hallussakaan”, Aho joutuu hallituksensa puolesta myöntämään, kun hän käy läpi EY-jäsenyyden hakuprosessia.

Vaikein ristiriita vallitsi Ahon ja hänen oman puolueensa kentän välillä. Aho halusi hakea, keskustan kenttä pani vastaan. Aho painoi tahtonsa läpi, ja siitä jäi arpia.

”En varmaan olisi selvinnyt urakasta ilman Paavo Väyrysen ja Mauno Koiviston tukea”, Aho joutuu tunnustamaan.

Jäsenyysprosessin myöhemmissä vaiheissa Väyrynen erosi hallituksesta ja veti tukensa Aholta pois. Koivisto pysyi nuoren pääministerin takana kautensa loppuun ja sen jälkeenkin.

Aho julkaisee myös Koiviston kolmekymmentä vuotta sitten kirjoittaman neljän kohdan profetian, jossa presidentti ounastelee, että ”ennemmin tai myöhemmin” Venäjälle ”tulee taipumusta palata vanhoihin kuvioihin”.

”Taustalla on messiaanista ajattelua, joka ei nykyoloissa tule näkyville. Venäläisillä on käsitys, että heillä on valo, jota he haluavat muillekin antaa valaistukseksi”, Koivisto arvioi.

Aho jakoi Koiviston huolen Venäjästä ja valtiojohdon yhteinen tahto ohjasi meillä päätöksentekoa eri suuntaan kuin muissa maissa. Euroopassa vähennettiin varustelua, mutta Suomi hankki aseita ja ammuksia lisää, kun kerta halvalla sai.

Pääministerinä Aho joutui neljä vuotta olemaan puolustuskannalle milloin mistäkin suunnasta tulleita hyökkäyksiä kohtaan. Jäi vamma sieluun.

Kirjasarjasta näyttää kasvavan huolellisesti koottu ja viitseliäästi dokumentoitu lama-ajan hallituksen puolustuspuhe. Vuoden 1992 tapahtumia selostaessaan Aho kuitenkin innostuu kirjoittamaan vielä laveammin ja venyttämään tapahtumien ikähaitaria.

Kirjan alussa on lähes sata sivua pitkä kertaus Suomen integraatiopolitiikan aikaisemmista vaiheista ja kirjan lopussa katsaus siitä, miten Venäjä hapuili Boris Jeltsinin aikana, vajosi Vladimir Putinin valtakaudella takaisin totalitarismiin ja joutui lopulta hyökkäyssotaan.

Ukrainan sodan alkupäivänä Aho erosi Venäjän valtion puoliksi omistaman Sberbankin hallituksesta, johon hän oli kuulunut lähes kuusi vuotta. Kirjassa hän selittää, miksi aikanaan tarttui tarjoukseen ja suostui pankin luottamustehtävään.

Pyynnön esitti pankin pääjohtaja German Gref, johon Aho oli tutustunut Grefin ollessa ministerinä ja jota Aho arvosti. Pankista puolet omisti Venäjän keskuspankki ja toisen puolen länsimaiset sijoittajat.

”Tunnistin riskit, mutta näin järkeväksi lähteä tekemään työtä yhden Venäjän uudistusmielisen saarekkeen hyväksi”, Aho kirjoittaa.

Nyt tiedämme, että riskit laukesivat.