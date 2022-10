Tuomaristo valitsi voittajat Lontoon luonnontieteellisen museon järjestämässä luontokuvakilpailussa.

Joukko kaktusmehiläisiä kamppailee siitä, kuka pääsee parittelemaan ainoan naaraan kanssa. Aikuisten luontokuvasarjan pääpalkinto meni yhdysvaltalaiselle Karine Aignerille, joka otti kuvan Texasin aavikolla.

Kyseessä on viides kerta, kun pääpalkinnon voittaa nainen Wildlife Photographer of the Year -kilpailun 58-vuotisen historian aikana.

Tuomariston perusteissa todetaan, että kuvaan on saatu tallennettua liikkeen tuntu ja voimakkuus tavalla, joka saa pienet hyönteiset näyttämään suurilta kilpailijoilta, jotka taistelevat kiivaasti yhden naarasmehiläisen huomiosta.

Perusteissa nostetaan esiin myös se, että maailman mehiläiskantoja uhkaa elinympäristön tuhoutuminen, torjunta-aineet ja ilmastonmuutos.

Vuoden nuoren luontokuvaajan palkinto meni 16-vuotiaalle thaimaalaiselle Katanyou Wuttichaitanakornille. Voittajaotos on lähikuva tropiikinvalaan hetuloista, joilla se siivilöi pikkukaloja ruoakseen.

Vuoden nuoren luontokuvaajan palkinnon voitti Katanyou Wuttichaitanakornin valokuva ”Hetuloiden kauneus”.

Lontoon luonnontieteellisen museon järjestämä kilpailu on yksi maailman arvostetuimmista valokuvakilpailuista. Tänä vuonna se keräsi 38 575 osallistujaa 93 maasta.

Muiden kategorioiden voittajia:

Daniel Miderosin valokuva voitti kategorian ”Eläimet luonnollisessa elinympäristössään”. Tuomariston mukaan valokuva Ecuadorissa kuvatusta laihasta karhusta näyttää eläimen ympäristössä, joka on näivettymässä. Kyseisten karhujen elinolosuhteet Etelä-Amerikassa ovat käyneet tukaliksi ihmisten toiminnan vuoksi.

Kuvajournalismi-kategorian voitti Brent Stirtonin otos, jossa nähdään salametsästäjiltä pelastetun uhanalaisen vuoristogorillan viimeiset hetket. Gorilla nimeltä Ndakasi pelastettiin vain kahden kuukauden ikäisenä. Kuvassa 13-vuotias gorilla tekee kuolemaa pelastajansa ja hoitajansa Andre Baumanin sylissä. Vuoristogorillojen kanta on saatu suojelutoimilla nelinkertaistettua tuhanteen yksilöön viimeisten 40 vuoden aikana.

Ismael Domínguez Gutiérrez voitti 11–14-vuotiaiden luontokuvakategorian. Voittokuvassa sääksi istuu kuolleen puun oksalla ja odottaa sumun hälvenemistä. Kuva on otettu Espanjan Andalusian maakunnassa, jossa tällä petolinnulla on hyvät kalastusvedet.

Sammakkoeläinten ja matelijoiden käyttäytyminen -kategorian voittaja on Fernando Constantino Martínez Belmarin valokuva, jossa käärme (Pseudelaphe phaescens) nappaa lepakon kitaansa. Belmar seurasi kiven kolosta pilkistävää käärmettä, ja hänellä oli vain muutama sekunti aikaa ikuistaa matelijan metsästyshetki ennen kuin se vetäytyi takaisin piiloonsa ruokailemaan.

Japanilainen Junji Takasago voitti otoksella ”Taivaalliset Flamingot” luontotaidekuvan (Natural Artistry) kategorian. Kuva on otettu vuoristossa Andeilla, Bolivian tunnetulla suola-aavikolla Salar de Uyunissa. Mineraalipitoisella alueella sijaitsee myös yksi maan isoimmista litiumkaivoksista, joka uhkaa alueella elävien flamingojen selvitymistä.

Lintujen käyttäytymistä kuvasi parhaiten Nick Kanakis otoksellaan nuoresta peukaloisesta, joka etsii ruokaa kuuntelemalla hyönteisten liikettä maassa. Keski- ja Etelä-Amerikassa elävät harmaametsäpeukaloiset ovat pieniä ja maastoutuvat maan kamaralle, joten niitä on erityisen vaikea bongata. Niillä on kuitenkin iso ja kantava ääni.

Puolalainen Mateusz Piesiak voitti Nousevan tähden portfolio -palkinnon kuvasarjalla, joka tarkastelee lähietäisyydeltä lintujen käyttäytymistä. Tässä kuvassa Piesiak asetti kauko-ohjattavan kameransa rantavesistöön ja tallensi hetken, jossa joukko suosirrejä pakenee ohi lentävää muuttohaukkaa.

Vedenalaisten kuvien palkinnon sai Tony Wu valokuvalla meritähden ”lisääntymistanssista”. Galaksimaisen ja sähköisen efektin muodostavat meritähden ympärille leijailevat siittiöt ja munasolut, joiden keskellä meritähti huojuu helpottaakseen hedelmöitystä.

Parhaan portfolion voittaja, valokuvaaja ja biologi Laurent Ballesta, kuvasi tutkimusmatkaa Etelämantereen kylmissä vesissä. Tässä valokuvassa näkyy Antarktiksen jään alaista merenelämää, puun muotoinen sieni täynnä nauhamatoja ja meritähtiä.

Kasvit ja sienet -kategorian voittaja Agorastos Papatsanis kuvasi satumaisen miljöön Kreikan Ólympos-vuorella. Papatsanis odotti hetkeä, jolloin aurinko valaisi taustalla näkyvää vesistöä ja kohdisti salaman korostamaan etualalla näkyviä huhtasieniä.

Pääpalkinnon voittanut yhdysvaltalainen Karine Aigner voitti lisäksi kuvajournalistisen tarinan (Photojournalist Story) portfoliopalkinnon. Aigner tutki kuvasarjassaan kuubalaisen kulttuurin ja laululintujen välistä suhdetta. Kuubassa järjestetään lintujen laulukilpailuja. Tässä kuvassa lintu on asetettu häkissä tien varteen, jotta se tottuisi liikenteen ääniin eikä häiriintyisi metelistä kesken kilpailun.

Urbaanin luontokuvan palkinnon voittaja, venäläinen Dmitry Kokh, kuvasi jääkarhuja, jotka vaeltelivat autiotalossa hylätyllä asutusalueella Kolyuchin saarella Venäjällä. Kokh sai ikuistettua apokalyptisen näyn hiljaisella lennokkikameralla.