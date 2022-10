Hajanaisen lyhytdokumentin päähenkilö on Kremlin sivuja hakkeroiva ”Tuukka”

Tuukka ja hänen tyttöystävänsä kuuluvat maailmanlaajuiseen hakkeriyhteisöön, joka on aktivoitunut Ukrainan sodan myötä.

”Se on ihan hyvä yhteinen harrastus hakkeroida näitä Kremlin sivuja”, sanoo Tuukaksi esitelty mies lyhytdokumentissa Hakkeri. Henkilöllisyyden peittävä naamari ja tarkka kamerarajaus estävät näkemästä, onko sanojalla kieli poskessa.

Tuukka ja hänen tyttöystävänsä kuuluvat maailmanlaajuiseen hakkeriyhteisöön, joka on aktivoitunut Ukrainan sodan myötä. He osallistuvat laittomiin operaatioihin, joilla heitetään kapuloita Venäjän rattaisiin: joskus kyse on maksuliikenteen vaikeuttamisesta, joskus ammuslastissa olevan junan reitin muuttamisesta.

Tuukkaa motivoi halu toimia oikeaksi kokemansa asian puolesta. Että vanhana voi sanoa lapsenlapsille, että tein ainakin jotain. Se auttaa silloinkin, kun eteen tulee moraalinen ongelma. Toki samaan perusteluun nojataan sillä toisellakin puolella rintamalinjaa.

Mutta onko hakkerien sissityössä kyse samasta ilmiöstä kuin vapaaehtoisina ulkomaille sotimaan lähtevien kiireessä rintamalle? Siis ehdasta seikkailunhalusta.

Vaikka Roope Kariniemen dokumentti herättää kerralla tukun kiinnostavia kysymyksiä, juuri tähän se ei ota kantaa. Ehkä hyvä niin, sillä dokumentti haroo muutenkin turhan moneen suuntaan.

Perjantai-dokkari: Hakkeri, Yle Areena.