Draamaelokuva mystisestä ruotsalaistaiteilijasta on levollisen kaunis mutta myös kiiltokuvamainen.

Draama

Hilma. Käsikirjoitus ja ohjaus Lasse Hallström. 119 min. S. ★★★

Pikkusisaren kuolema vain kymmenvuotiaana on epäilemättä ollut yksi taiteilija Hilma af Klintin (1862–1944) elämää vahvasti leimanneista kokemuksista, syvä trauma. Sen on ottanut lähtökohdakseen myös kansainvälisesti nimekkäimpiin ruotsalaisohjaajiin kuuluva Lasse Hallström (s. 1946) käsikirjoittamassaan ja ohjaamassaan Hilma-elokuvassa.

Elokuvan alussa kuvataan pitkään teini-ikäisen Hilman ja tätä kahdeksan vuotta nuoremman Hermina-sisaren vahvaa henkistä yhteyttä. Siihen palataan eri keinoin matkan varrella, loppuun asti.

Herminan kuolema sysää Hilman syviin vesiin, ja veden liikkeiden ja merenpohjaan toistuvasti hidastettuna putoavan syvyyttä mittaavan käsiluodin avulla elokuva heijastelee vaikuttavasti taiteilijan mielenliikkeitä.

Luotaus-symboliikka istuu tarinaan kuin masto purjelaivaan myös sikäli, että af Klintin suku on täynnä merenkävijöitä. Esi-isä Gustaf af Klint tunnetaan Itämeren kartoittajana, ja Hilma kasvoi tiedettä arvostavassa kodissa, mikä käy ilmi elokuvastakin.

Hilma af Klintin valtavan tuotannon tunnetuimpia teoksia näytetään runsaasti ja ajallisesti oikeissa kohdin tarinaa, ja Hallström tuo hänen taiteeseensa ja elämäänsä vahvasti liittyneen yliluonnollisen tason esiin elokuvan keinoin onnistuneesti.

Eniten minuutteja saa oikeutetusti majesteettinen Kymmenen suurinta -sarja (1907), joka sopivasti elokuvan ensi-illan alla ripustettiin uudelleen esille Moderna museetiin Tukholmassa. Saman museon iso Klint-näyttely toimi meneillään olevan Hilma af Klint -renessanssin sytykkeenä vuonna 2013.

Kymmenen suurinta -sarjan synty kuvataan viiden taiteilijanaisen eli De Fem -ryhmän yhteistyönä, ja siihen johtaneet spiritistiset istunnot rakentavat osaltaan ajankuvaa. Hieno oivallus on yläkulmasta kuvattu Hilma pyörimässä pitkän pensselinsä kanssa maalauksen päällä, kuin dervissi. Lopussa teosten pyörremäiset kierteet imaisevat katsojan huimaavasti aikatunneliin, kohti valoa ja ikuisuutta. (Elokuva voisi kauniisti loppua näihin kuviin, mutta meidät viedään vielä rokin säestyksellä vuoteen 1967, jolloin unohtuneet teokset nostellaan laatikoistaan – ja siitä vielä Guggenheimin museoon vuonna 2018, missä Hilman temppelihaave kävi ihmeellisellä tavalla toteen.)

Lasse Hallström on useissa haastatteluissa kertonut ottaneensa avukseen meedioita ryhdyttyään tämän elokuvan tekoon. Hilma-projekti vei ohjaajan liki pakkomielteisesti mukanaan, ja suunnitteilla ollut ufoelokuva (!) sai jäädä odottamaan. Myös keskeiset De Fem -ryhmää esittäneet taitavat brittinäyttelijät turvautuivat skoonelaisen meedion välityksellä haettuun yhteyteen kuolleeseen taiteilijaan.

Englanninkielinen elokuva on Hallströmien perheprojekti: Lena Olin (s. 1955) näyttelee Hilma af Klintiä tämän vanhoilla päivillä ja pariskunnan tytär, ekonomina uraa Yhdysvalloissa luonut Tora Hallström (s. 1995) tekee nyt pääroolin näyttelijädebyyttinsä – ja hyvin tekeekin. Tiukasti rajattuja lähikuvia on paljon, ja kamera rakastaa aika lailla Hallströmin ilmeikkäitä kasvoja ja hänen läsnäolonsa levollista karismaa. Äidin ja tyttären yhdennäköisyys tukee tarinaa.

Bergman-palkittu Lena Olin (vas.) teki kansainvälisen elokuvaläpimurtonsa Philip Kauffmanin Olemisen sietämätön keveys -elokuvassa (1988). Tora Hallströmille päärooli Hilmassa on ensimmäinen suuri elokuvarooli.

Hilma af Klintin elämässä oli aineksia, joiden ansiosta tällainen biopic voi ajaa päin seinää. Hallström on onneksi tehnyt aika hyvin kotiläksynsä, vaikkei tuntenut Hilma af Klintin taiteilijuutta aiemmin lainkaan, mikä on yllättävää. Lena Olin löysi af Klintin Oliver Assayasin Personal Shopper -elokuvan (2016) kautta.

Naisten asema avioliittoon ”pääsyä” muka odottavina kakkosluokan olentoina tulee monin tavoin esiin, ja Hilma af Klintin taiteilijuutta näytetään monipuolisesti. Af Klint ja tärkeä kollega ja ystävä Anna Cassel (Catherine Chalk) tekivät esimerkiksi anatomisia kuvituksia eläinlääketieteellisessä instituutissa hevosenraatojen äärellä, mikä on poimittu mukaan. Anna Casselin hahmo toimii elokuvassa, muttei ole todellisten tapahtumien mukainen.

Antroposofi Rudolf Steiner (kesk.) oli aikakautensa julkkis ja Hilma af Klintille tärkeä hahmo. Häntä näyttelee saksalainen Tom Wlaschiha, joka tunnetaan muun muassa Game of Thrones -sarjasta. Hilma af Klintinä (vas.) Tora Hallström. Hilman pitkäaikaista asuinkumppania, sairaanhoitaja Thomasine Anderssonia näyttelee englantilainen Jazzy De Lisser.

Totuutta venytetään muutenkin siellä täällä: Hilma af Klint esimerkiksi varmaankin näki tuolloin vielä tuntemattoman norjalaismaalarin Edvard Munchin näyttelyn Tukholmassa vuonna 1894, mutta kahden taiteilijan tapaamisesta ei ole dokumentteja. Hilmaan sellainen on keksitty, toimivaksi kohtaukseksi.

Oletettu draama julkkisstatuksen 1900-luvun alussa omanneen antroposofi Rudolf Steinerin (Tom Wlaschiha) kanssa on saanut paljon minuutteja. Naistenvälisiin rakkaussuhteisiin on kirjoitettu sisään myös mustasukkaisuusdraama, uskottavaa sinänsä. Ateljeerakennuksesta on tehty näyttävän pompöösi, jollainen se nykyisen tyhjän tontin perusteella ei missään nimessä ollut vaan paljon vaatimattomampi. Mutta valo lankeaa kuvissa nyt täydellisesti. Historiallisten kaupunkikuvien värimaailma taas on oudosti eri maata kuin muu elokuva.

Elokuvan tunnelma on paikoin vahvasti liikuttava, kiitos Jon Ekstrandin musiikin, joka muistuttaa hetkittäin Arvo Pärt -sfäärejä.

Lasse Hallströmin Hilmassa on paljon vaikuttavaa, mutta kokonaisuus tuottaa kovin kiiltokuvamaisen version aikakaudesta ja naisesta, joka eli hyvin poikkeuksellisen elämän, loi oudon voiman omaavaa taidetta ja jätti ihmeteltäväksemme joukon suuria arvoituksia.

Pääosissa Tora Hallström ja Lena Olin, rooleissa myös mm. Lily Cole, Catherine Chalk, Rebecca Calder, Maeve Dermody, Tom Wlaschiha, Jazzy de Lisser, Anna Björk; kuvaus Ragna Jorming, lavastussuunnittelu Catharina Nyqvist Ehrnrooth,puvut Flore Vauville, musiikki Jon Ekstrand. Tuotanto: Viaplay.

