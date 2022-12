Leena Kellosalon avara kuvakieli siivittää muistoja lapsuusvuosilta kokoelmassa Tulikärpäsiä Tammelan yllä.

Leena Kellosalo: Tulikärpäsiä Tammelan yllä. Ntamo. 81 s.

Runoja lapsuudesta, sodasta, ajan kulusta. Niin voi sanoa, jos Leena Kellosalon kokoelmaa Tulikärpäsia Tammelan yllä tarkastelee vain temaattisesti tai lähtökohdiltaan.

Monessa runossa on lisäksi suoraa kerrontaa, pihapiirin ja katupiirin maisemat vaihtelevat laajojen näkymien kanssa. Runot mainitsevat koko joukon sukulaisia ja naapureita.

Tämä kuulostaa varmasti tutulta lähtökohdalta. Runojen kieli avaa kuitenkin aivan toisen ulottuvuuden. Jos jotkut säkeet kertovat ja toteavat muistoja, niin toiset rinnastavat ne yllättäviin yhteyksiin, jopa kosmisiin näkyihin.

Kellosalo on julkaissut tätä ennen kaksi runokokoelmaa, ja pohjaa hänellä riittää jo kirjailijakouluttajana. Hän puuhannut monenmoista muutenkin, esittänyt runomonologeja muun muassa Sylvia Plathin ja Aila Meriluodon tuotannosta.

Uusien runojen runkona on usein vankka, konkreettinen kuvallisuus: ”Tuuli kolistelee teräsalbatrossia Pajulan katolla / se pörhistää jäykät sulkansa vasten tuulta / sireeni lemuaa ja vasta-ajettu lipeä / joka tarttuu lasten jalkapohjiin.”

Lapsen tapa kokea laajenee hänen kielensä yli. Runojen puhujaa ei rajoita mikään yksityinen näkökulma.

Kellosalon runojen vahvin anti on juuri se, etteivät runojen kuvat alistu niiden aiheeseen, eivät tyydy arkiseen ja tavanomaiseen sanastoon: ”Chilen jasmiinin varjoa kuvioi lattian / kuin itämaisen maton jossa / keltasiipiset ansarijauhiaiset / kihisevät varjolennolla.”

Näin syntyy jännite itsenäisiksi pyrkivien kuvien ja kuvatun elämänmenon välille. Arjen kulusta aukeaa aukkoja, joihin mahtuu melkeinpä toinen elämä. On seireenien laulua, Säkkijärven spektroliittikallioita, pulunmentävä aukko taivaassa.

Lisäksi esiin vyöryy melkoinen menneiden vuosikymmenien tuttua aineistoa, silakoita valurautapannulla, siirappinekku ja kehystettyjä postikortteja saksalaisista vuoristolinnoista – ”jotka ovat täynnä juutalaisia ja vainottuja eläimiä”.

Sodan muistot luovat muutamaan runoon rujon, kouraisevan tunnun.

Jokainen arkinen havainto saattaa ponnahtaa hetkessä toiselle, mielikuvituksen ja säkenöivien kielikuvien tasolle. Eikä kaikki ole arkea, mukana on myös spiritistinen istunto.

Runojen kompositio on sen sijaan melko yksivakainen. Kaikki rivit on ladottu peräkkäin, ne alkavat aina vasemmasta reunasta ja niiden välillä on liikaa tilaa. Kirjan kokokin on turhan suuri, mikä vaikeuttaa lukemista.

Runsas, rehevä kuvasto antaa runoille joka tapauksessa erityisen latauksen. Silloin lapsikin katsoo omissa kastajaisissaan Hugo Simbergin freskoja katossa.