Turun Linnateatterin taiteellinen johtaja Jussi Vahvaselkä kertoo, että näyttelijä saa valita alkoholijuoman itse Kiveä kännissä -esitykseen.

Alkoholilla on tunnetusti iso rooli kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven teoksissa.

Siksi Turun Linnateatterissa tammikuussa ensi-iltansa saavassa Kiveä kännissä -näytelmässä yksi näyttelijöistä juo itsensä kirjaimellisesti humalaan.

Näytelmä on yhdistelmä kohtauksia Kiven eri teoksista. Näitä ovat esimerkiksi Olviretki Schleusingenissa, Seitsemän veljestä ja Nummisuutarit.

Jotta mahdollisilta lieveilmiöiltä vältyttäisiin, vaihdellaan pulloon tarttuvaa näyttelijää jokaiseen esitykseen, Linnateatterin taiteellinen johtaja Jussi Vahvaselkä sanoo.

Idea ja konsepti Kiveä kännissä -esitykseen tuli Yhdysvaltojen Drunk Shakespeare ja Britannian Shitfaced Shakespeare -näytelmistä.

Vahvaselkä näki Drunk Shakespeare -näytelmän itse viime kesänä New Yorkissa. Siinä yksi näyttelijöistä kumosi viisi shottia viskiä ja näytteli muun työryhmän kanssa yhdenlaista versiota Hamletista.

Vahvaselän mukaan William Shakespeare ei olisi kuitenkaan toiminut yhtä hyvin Suomessa kuin englanninkielisissä maissa.

Kännisestä Shakespearesta haluttiin siis Suomi-versio.

”Shakespeare on meille vähän kaukainen. Mutta se, miten Esko tulee Nummisuutareissa pelti kiinni vääriin häihin – se on meille kansallista historiaa ja kirjallisuutta.”

Alkoholia juova näyttelijä arvotaan joko paikan päällä ennen esitystä tai sovitaan etukäteen.

”Jos näyttelijä tulee kauempaa, niin juomisesta pitää tietää etukäteen, ettei hän hyppää auton rattiin.”

Lavalla on aina kolme näyttelijää, jotka esittävät näytelmän aikana useaa eri roolia.

Koko työryhmään kuuluu näyttelijöitä Vahvaselän mukaan hieman enemmän, joten kaikki eivät ole jokaisessa esityksessä mukana.

Yleisöä Linnateatterin Tampuuri-saliin mahtuu yhteensä 60–80 henkeä, ja myös heitä aiotaan osallistaa. Näyttelijät esiintyvät keskellä yleisöä.

Linnateatterin Kiveä kännissä on kielletty alle 18-vuotiailta. Teatterissa on anniskelutarjoilu myös yleisölle.

Alkoholijuomien määrä vaihtelee esityksessä näyttelijän koon ja muiden ominaisuuksien mukaan, Vahvaselkä kertoo.

Jotta kullekin sopiva alkoholimäärä saadaan selville, järjestää työryhmä illanvieton, jossa annoksia testataan etukäteen.

”Pitää tietää, millaisissa rajoissa mennään ja mitä juodaan. Jos salmari aiheuttaa väristyksiä väärällä tavalla jo etukäteen niin ei tietenkään valita sitä.”

Siksi myös ”päivän drinkki” vaihtelee näyttelijän mukaan.

”Ja ilman muuta juodaan oluttakin. Se on kuitenkin aika monessa jutussa Kivelläkin läsnä.”

Harjoitukset tehdään sen sijaan niin, kuten teatterissa on yleensäkin tapana eli ilman viinaa.

Esitykseen tavoitellaan Vahvaselän mukaan ”pientä nousuhumalaa, jossa estot vähän himmenevät” ja puhe voi alkaa sammaltaa.

”Kiven teksti on tämän päivän ihmiselle hieman haastavaa samalla tavalla kuin Shakespeare on englantilaisille.”

Alkoholi tuo esitykseen omanlaisensa muuttujan, koska näyttelijän senhetkinen mielentila vaikuttaa myös lopputulokseen. Vahvaselkä korostaa, ettei tarkoituksena ole ”missään nimessä mennä kaatuiluosastoon”.

Tätä hillitsee myös esityksen kesto: Kiveä kännissä -näytelmän pituus on tunti ja 15 minuuttia.

Vahvaselkä kertoo, että kaikki työryhmään kuuluvat näyttelijät on valittu siten, että he voivat ottaa juojan roolin. Ennen työryhmän valintaa on selvitetty kunkin suhde alkoholiin.

Vahvaselkä kertoo, ettei näytelmään osallistuminen ole ollut mahdollista, jos ihmisellä on ollut alkoholin kanssa ”pienimpiäkin haasteita”.

”Olen viettänyt näyttelijöiden kanssa monta iltaa, joissa on ollut alkoholi läsnä. Tiedän heidän käyttäytymismallinsa ja ettei ole ongelmia taustalla.”

Esitykseen osallistuvista näyttelijöistä pidetään huolta, ettei kukaan joudu näytelmän takia ongelmiin, Vahvaselkä sanoo. Siksi työryhmässä esimerkiksi katsotaan, että jokainen pääsee esityksen jälkeen turvallisesti kotiin.

Esityksen kiinnostavuus tulee taiteellisen johtajan mukaan ennen kaikkea niistä näyttelijöistä, jotka eivät juo.

”Miten muut näyttelijät selviävät ihmisen kanssa, joka ei teekään välttämättä niin kuin on sovittu ja harjoiteltu?

Esitystä on tarkoitus esittää myöhemmin myös muualla kuin Turun Linnateatterissa.

Vaikka alkoholi on Suomessa varsin normalisoitu päihde, aiheuttaa se myös rutkasti haittoja ja kärsimystä sekä yksilöille että yhteiskunnalle.

Vahvaselän mukaan työryhmässä on tiedostettu, että esitys voi herättää ihmisissä paheksuntaa.

”Olemme sitäkin miettineet ja tulleet siihen tulokseen, että aivan varmasti joku pahoittaa mielensä.”

Hän korostaa, ettei Kiveä kännissä -esityksen tarkoituksena ole pilkata esimerkiksi niitä, jotka kärsivät alkoholismista.

”Alkoholi on meidän elämässä läsnä tavalla tai toisella, ja se voi olla myös mukavaa illanviettoa ilman, että teemme ylistystä tai haluamme, että kaikki alkavat sitä juomaan.”

Vaikka Aleksis Kiven teksteissä alkoholia myös romantisoidaan, ei se ole esityksen tarkoitus, vaan hauskuus on.

Mutta mitä tapahtuu, jos juomisesta huolimatta ”pientä nousuhumalaa” ei saada syystä tai toisesta päälle?

Vahvaselän mukaan se ei merkitse näytelmän epäonnistumista. Alkoholi on esityksessä vain yksi elementti, joka voi tuoda siihen ”sivuvivahteita”.

Linnateatterin Kivi-näytelmästä kertoi ensin Aamulehti.

Kiveä kännissä -esitys saa ensi-iltansa Linnateatterin Tampuuri-näyttämöllä tammikuussa 2023. Teos avaa samalla Linnateatterin 20-vuotisjuhlakauden.