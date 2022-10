”Paljon mukavampaa on lauantai-iltana istua kotona, lämmittää saunaa ja viettää aikaa perheen kanssa”, Seittonen sanoo.

Juha Seittonen on hurahtanut uudelleen nuoruudenharrastukseensa ampumiseen. ”Valmentajakin sanoo, että muuten hyvä, mutta mä en koskaan muista pitää taukoja. Ammun jo vähän liikaakin”, Seittonen sanoo Kuusankosken Ojakorven ulkoradalla.

Kun Juha Seittonen innostui lapsena rockmusiikista, oman soittimen valintaan vaikutti yksi tärkeä kriteeri.

”Halusin instrumentin, jota soittaessa tulisi hiki”, Seittonen kertoo.

Niinpä televisiossa rumpujaan hikipäässä paukutelleet Queenin Roger Taylor ja varsinkin The Whon Keith Moon tekivät vaikutuksen nuoreen porilaiseen. Asia oli sinetöity: hänestäkin tulisi rumpali.

Moonilta Seittonen sai myös lempinimensä. 80-luvulla koko Suomi oppi tuntemaan hänet Keijo Q:na eli Quuppana, Dingon rumpalina. Suomen ykkösbändissä soittaessa nuori mies eli unelmaansa.

”Pikkupoikana tykkäsin kovasti Kissistä ja haaveilin, että joskus pääsisi soittamaan samanlaisille yleisölle ja kokemaan sen hurmoksen. Ja kyllähän me melkein päästiinkin.”

Tosin Dingon herättämä hurmos taisi hurjimpina vuosina olla lähempänä hysteriaa, niin poikkeuksellista bändin suosio Suomessa oli. Hienoja hetkiä, muttei niitä juuri ole ikävä, Seittonen kuittaa. Vanhoihin bändikavereihinkaan ei tule juuri pidettyä yhteyttä.

”En voi sanoa, että kaipaan paskaisia takahuoneita ja pitkiä keikkamatkoja. Ne on nähty. Paljon mukavampaa on lauantai-iltana istua kotona, lämmittää saunaa ja viettää aikaa perheen kanssa.”

Sittemmin Seittosen tie on vienyt yhä kauemmas rockelämästä. Hän myöntää, että Dingon hajottua suosionsa huipulla sitä joutui tosissaan miettimään, mitä elämältään halusi.

”Muistan sen kuin eilisen, kun istuin parkkipaikalla kassini päällä ja mietin, että mitähän sitä rupeis tekemään. Sen verran oma älli sanoi, ettei kassin päällä istuessa leipää suuhunsa saa. Piti keksiä muutakin.”

Seittonen opiskeli 90-luvulla muun muassa lähihoitajaksi ja teki niitä töitä pitkään.

”Ei se suoranainen kutsumusammatti ollut, mutta halusin olla ihmisten kanssa tekemisissä. Olin vanhustyössä, ambulanssissa ja vammaispuolellakin.”

Kolme vuotta sitten Seittonen vaihtoi alaa. Hoitotyön jättämiseen oli yksinkertainen syy.

”Sanoin esimiehelleni, etten halua enää olla siinä oravanpyörässä ja pelkään, että joku vielä kuolee. En kestänyt tehdä sitä duunia liian kiireessä.”

Hän kertoo törmäävänsä usein kotihoidossa työskenteleviin entisiin kollegoihinsa. Viesti on, etteivät työskentelyolosuhteet ole muuttuneet ainakaan helpommiksi.

”Nostan heille kyllä hattua. Muistan, millaista on, kun stressi on kova ja silti haluaa tehdä työnsä hyvin, vaikka aika on niin kireällä koko ajan. Se syö hoitajan sisintä.”

Nykyään Seittonen on kokonaan toisissa hommissa, rakennusyhtiö YIT:n vastuukorjauspuolella. Käsillä tekeminen on erityisen mielekästä, sillä Seittosella on usean vuoden ajan ollut sivutoiminen remonttifirma.

”Ja tulee siinäkin joskus hiki, vaikkei yhtä kova kuin rumpuja soittaessa.”

Muutama vuosi sitten soittaminen jäi kokonaan, Seittonen paljastaa.

”Loukkasin selkäni niin pahasti, että pitkään istuminen on aika mahdotonta. Siihen loppui soittamiset ja prätkällä ajo. Neljäänkymmeneenviiteen vuoteen en ollut elänyt niin, ettei olisi rumpuja kotona, mutta nyt olen”, hän kertoo.

”Mutta en mä mitenkään ole katkeroitunut. Totta kai olin tietoinen, etten lopunikääni soittele.”

Sitä paitsi hän on jo elvyttänyt toisen rakkaan nuoruudenharrastuksensa, ampumisen. Se on oikeastaan henkireikä, Seittonen sanoo.

”Olen teinipojasta asti harrastanut ammuntaa. Ampumisessa on parasta, että siinä saan tehdä asiat yksin ja itse. Bändihommissa piti aina sopia asioita muiden kanssa.”

Huipulle Seittonen ei ammunnassa tähtää, mutta sen verran tosissaan hän harrastuksensa ottaa, että harjoittelee valmentajan alaisuudessa. Hän treenaa sekä pistoolilla että kiväärillä.

”Ja kotona mulla on alakerrassa oma ampumarata, nyt kun soittokamat on pois tieltä. Siellä voi ampua ilma-aseella. Ruutiaseilla käyn ampumassa oikeilla radoilla.”

Johtuuko iästä vai mistä, mutta myös omat juuret ovat alkaneet kiinnostaa Seittosta yhä enemmän.

”Olen tutkiskellut äidin sukua ja tajunnut, miksi olen esimerkiksi niin puhelias ihminen. Kyllä syynä on karjalainen veri, mitä todennäköisemmin.”

Seittosen äiti oli evakkolapsi, kotoisin Hiitolasta Laatokan rannalta. Varsinkin äidinäiti kertoili lapsenlapsilleen taakse jääneestä kotiseudusta.

”Muistan, kun mummo kutoi keinutuolissa ja velipojan kanssa istuttiin lattialla ja kuunneltiin tarinoita Karjalasta. Mummo osasi vielä värittää tarinoita niin, että pikkupojat kiinnostuivat.”

”Viimeisen 10–15 vuoden aikana olen kokenut muutoksen elämässäni. Pidän itseäni enemmän karjalaisena kuin porilaisena. Äidin veri on ruvennut virtaamaan minussa voimakkaammin kuin isän porilainen veri.”

Juuriin liittyen Seittosella on myös haave, ehkä eläkepäiville, jos maailmanpoliittinen tilanne sen vielä joskus sallii.

”Haluaisin mennä Hiitolaan ja istua kivelle, jossa äiti aina lapsena istui.”