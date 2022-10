Arctic Monkeys on löytänyt alueen, jolla se on yhtä kaukana niin indie rockista kuin viihde­musiikista

Alex Turner on ainakin uuden albumin myötä tehnyt hyvin selväksi, että hän on käytettävissä seuraavan Bond-elokuvan tunnusbiisin tekijäksi ja esittäjäksi, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Indie rock, rock / albumi

Arctic Monkeys: The Car. Domino. ★★★

Rokkibändien nimet ovat olleet kautta popmusiikin historian melko lailla pöhköjä. Arctic Monkeys on ehdottomasti sieltä pöhköimmästä päästä. Bändissä on silti enemmän sisältöä kuin nimi antaa olettaa.

Popmusiikissa tulee entistä harvemmin yllätetyksi, mutta brittibändin edellistä albumia Tranquility Base Hotel & Casinoa (2018) voi hyvällä syyllä kutsua yllätykseksi. Sama bändi, joka oli mukana surffaamassa post punkin kulmikkaiden riffien inspiroimalla indie rock -aallolla 2000-luvun alkupuolella, oli tehnyt yhtäkkiä levyllisen matalatempoista musiikkia avaruushotellin aulabaariin.

Ja jos kelataan vielä yksi albumi taaksepäin, niin yhtye oli suosionsa huipulla, josta käsin kaikki oli mahdollista. Vaikka debyyttialbumi Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006) oli jo kaupallinen menestys, niin AM (2013) oli jo stadionin kokoista rockia. Do I Wanna Know?:n striimit lasketaan jo miljardeissa. Siinä on kenties 2010-luvun ikonisin kitarariffi aikana, kun niitä ei enää pitänyt syntyä.

Arctic Monkeys olisi halutessaan voinut jatkaa AM:n linjalla. Sen sijaan se vei musiikkiaan absurdimpaan suuntaan kuin faniensa sietokyvyn testiksi. Vieraannuttavan ensipuraisun jälkeen edellisestä albumista on tullut yksi yhtyeen suurimmista herkuista, ja erityisesti laulaja-lauluntekijä Alex Turnerin taidonnäyte. Matt Helders (rummut), Jamie Cook (kitara, koskettimet) Nick O’Malley (basso) seurasivat perässä pitkin hotellin käytäviä.

The Car -levyn ensimmäiset singlet paljastivat jo, että uutta radikaalia suunnanmuutosta ei ole tällä kertaa luvassa. Yhtye jatkaa nostalgisen, matalatempoisen sekä tarttuvista kitarariffeistä vapaan musiikin tutkimista. Kuten edeltäjänsä, uusi levy on kiehtova ja merkillinen.

Jos edellisellä levyllä oli selkeä teema, eli avaruushotellin aulabaarissa soittava bändi, niin The Car -levyllä auto on vain löyhä temaattinen motiivi. Jos esimerkiksi Olivia Rodrigon lyriikassa ajokortti ja auto symboloivat teinin itsenäistymistä ja omaa tilaa ensimmäisille sydänsuruille, niin Alex Turnerin lyriikassa auton uutuudenviehätys on jo kauan aikaa sitten mennyt.

Auto on Turnerilla myös yhä tila sydänsuruille, kuten pääsingle There’d Better Be A Mirrorballissa, mutta siitä on tullut myös parisuhteen arkisuuden symboli.

Avaruuslevyllä Turner tekeytyi huuruiseksi, harhaiseksi, päihteiden syövyttämäksi aulabaarin hahmoksi. Uusi albumi on perinteisempi kokoelma intuitiivisia lauluja Turnerin mielikuvituksesta. Auto on viitepiste, jonka ympärille kuuntelija sijoittaa turvallisen ja luksuksella sovitetun musiikin luoman kuvaston viikonloppulomineen ja hyvine illallisineen.

Avauskappale There’d Better Be A Mirrorball on runsas ja komea balladi. Sävellys ja sovitus ovat viimeisteltyjä, Turnerin laulusuoritus takuuvarma. Laulun puhuja pyytää erolaulussa kumppaniaan saattamaan tämän autolleen, josta toivoisi löytyvän peilipallon. Se on lyriikan koukku, jolle kuuntelija saa luoda mieleisen merkityksen. Kenties peilipallon täytyy valaista kaikki särkyneen sydämen palaset?

Arctic Monkeysilla on ollut mielessä 1960-luvun popmusiikin luksus ja juusto: Burt Bacharach ja runsaat jousisovitukset. Body Paint flirttailee Beatlesin kanssa. Toinen albumin ilmeinen musiikillinen referenssi on lähmäinen pornofunk, kuten kappaleessa Jet Skis On The Moat, joka kääntyy suomeksi ”vesisukset vallihaudassa”. Turner on aina ollut hyvin itsevarma sanoittaja, mutta erityisesti viime levyillä hän on antanut mielikuvituksen laukata mukavan absurdille tasolle asti.

Tummemmalla sävyllään joukosta erottuu Sculptures Of Anything Goes, jossa Turner laulaa vähäeleiseen ja uhkaavaan syntetisaattorilla luotuun pohjaan, joka kuorrutetaan lopuksi särökitaralla ja jousisovituksilla.

Turner on aiemminkin osoittanut kiinnostustaan klassiseen viihdemusiikkiin. Nyt Arctic Monkeys on löytänyt alueen, josta ei osaa sanoa, onko se lähempänä indie rockia vai viihdemusiikkia. The Car tanssahtelee kiehtovasti trendien ulkopuolella ja hyvän maun rajoilla. Jos päätöskappale Perfect Senseen vaihtaisi laulajaksi vaikka Tuure Kilpeläisen, biisi voisi hyvin olla Vain elämää -ohjelmasta.

Turner on ainakin uuden albumin myötä tehnyt hyvin selväksi, että hän on käytettävissä seuraavan Bond-elokuvan tunnusbiisin tekijäksi ja esittäjäksi.

Kriitikon valinnat: Nyt on uuden musiikin herkkuviikot

Tanssimusiikki / albumi

Lady Aicha & The Pisco Crane’s Original Fulu Miziki of Kinshasa: N’Djila Wa Mudujimu. Nyege Nyege. ★★★★

Pisco Cranen perustama Fulu Miziki on Kongon demokraattisen tasavallan pääkaupunki Kinshasassa kotipaikkaa pitävä käsitteellinen tanssiyhtye. Soittimet on tehty kaupungin laitamilta kerätystä romusta. Aina öljykanistereista tietokoneen osiin ja tölkkeihin, joita saatetaan soittaa vaikka irronneilla kengänpohjilla.

Bändin filosofiassa on kyse ilmeisen ekokriittisen tason lisäksi luokasta: Cranen ajatuksena oli, että kenen tahansa pitäisi voida soittaa. Vuonna 2003 perustetun yhtyeen laulajaksi on sittemmin pestattu performanssitaiteilija ja muotisuunnittelija Lady Aicha, joka alkoi pukea bändiä näyttäviin asuihin ja laulaa niin, että sylki tulee luureihin asti.

Fulu Miziki on ottanut paljon vaikutteita Kinshasan katukulttuurista, jossa sykkii tätä nykyä kansanmusiikin ohella luonnollisesti myös elektroninen musiikki ja rap. N’Djila Wa Mudujimua on mahdoton tiivistää yhden genren alle.

Albumi on hillitöntä paahtoa alusta loppuun, ja romusoittimien ansiosta erityisen kiehtovaa ja koukuttavaa kuunneltavaa.

Elektroninen, nykymusiikki / albumi

Loraine James: Building Something Beautiful For Me. Phantom Limb. ★★★

Brittiläinen Loraine James omistaa neljännen albuminsa yhdysvaltalaissäveltäjä Julius Eastmanille (1940– 1990). Kunnianosoitus on yksi monien joukossa: Eastmanin musiikkia on alettu löytää vasta viime vuosina, ja uusia levytyksiä ilmestyy nyt jatkuvasti. Myös nykymusiikkifestivaalit ovat esittäneet viime aikoina paljon Eastmanin musiikkia. Suomessa tänä kesänä Musiikin aika -festivaalilla esitettiin kenties Eastmanin kaunein teos, Femenine (1974)

Lue lisää: Viitasaarella esitettiin lumoava teos pitkäksi aikaa unohdetulta amerikkalaiselta säveltäjältä, joka kuoli kodittomana ja unohdettuna

Jamesin idea on mainio, ja onneksi toteutus myös. Terry Rileyn ja Steve Reichin kaltaista minimalismia edustava Eastman on arpeggioineen omiaan elektronisen musiikin lainalaisuuksille. Puhumattakaan Eastmanin musiikin teemojen ajankohtaisuudesta, kuten queer-identiteetistä.

Building Something Beautiful For Me on itsetutkiskeleva albumi. James ottaa ambient-tyylisissä Eastman-tulkinnoissa paljon vapauksia. The Perception of Me tekee esimerkiksi Crazy Nigger -teoksesta intensiivisen sijaan melankolisen.

Americana, folk / albumi

Bill Callahan: YTI⅃AƎЯ. Drag City. ★★★★

Harvan artistin musiikkia voi kehua sanomalla, että sen kuunteleminen on kuin vastine maalin kuivumisen katsomiselle.

Smog-yhtyeen jälkeen Bill Callahanin soolouran tärkeimmät albumit ovat olleet Apocalypse (2011) ja Dream River (2013). Niillä karismaattinen Callahan hiveli arkielämän antropologien sielunmaisemaa jutustelevalla laulutyylillä sekä aiheilla, jotka vaihtelivat hotellin aulabaarista majaviin.

Muutaman levyn mittaisen harharetken jälkeen YTI⅃AƎЯ palaa kehuttujen levyjen viipyilyvyyteen entistä arkisemmilla ja näennäisen tylsillä aiheilla. Puhaltimien vahvistama Callahan hipoo uransa parhaimpia hetkiä perhearkeen keskittyvien First Birdin ja Coyotesin kaltaisilla kappaleilla. Last One At The Party sopii hyvin joko karkottamaan tai nukuttamaan juhlien viimeisen ruutanan, joka on ottanut parhaimmat pohjat ja jäänyt jatkoille möllöttämään turhan pitkäksi aikaa.

YTI⅃AƎЯ on albumi, jolle antaa mieluusti majavan verran tilaa. Antaa sen rakentaa patoa rauhassa. Katsotaan, miten se kestää.

R’n’b, reggae, gospel / single

Sault: Angel. Forever Living Originals. ★★★

Brittiläinen anonymiteettiin ja olemattomaan julkisuuteen tukeutuva Sault-kollektiivi luottaa siihen, että musiikki riittää. Poliittinen yhtye on käsitellyt musiikissaan erityisesti mustaan identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Anonymiteetillä yhtye viestii, että nämä kysymykset ovat ihmiskunnan yhteisiä identiteetistä riippumatta.

Ahkera yhtye on julkaissut kolmessa vuodessa kuusi levyä, joista viimeisin Air (2022) oli kuorolevy ja popin sijaan enemmän nykymusiikkia. Nyt ilmestyvä Angel ei ole Saultia parhaimmillaan, mutta kiinnostava silti: 10-minuuttinen pläjäys, jossa tuntuu olevan kolme kappaletta, kun alkupuolen bluesista kappale etenee gospeliin ja spoken wordiin asti. Laulajana vierailee jamaikalainen reggae-artisti Chronixx.

Yhtyeen tuottajaksi merkitty Dean Josiah Cover tunnetaan myös tuottajanimellä Inflo, mutta tarkkaa tietoa ei ole, keitä muita prosessiin kuuluu. Saultin eetoksena selkeästi on, että kaikkea voi tehdä. Ilahduttavinta, että vieläpä näin hyvin.

Pop, soundtrack / Single

Bear McCreory & Fiona Apple: Where the Shadows Lie. Amazon. ★★★★

Juuri päättyneen Mahtisormukset-sarjan paras onnistuminen on siihen sävelletty musiikki. Yhdysvaltalaissäveltäjä Bear McCreory onnistui liki mahdottomassa seuratessaan Howard Shorea, joka sävelsi Taru Sormusten Herrasta -elokuvatrilogian musiikin ja kanonisoi sen, miltä Keski-Maa kuulostaa. McCreoryn säveltämissä teemoissa on kestävyyttä, kunnioitusta ja ajatusta, josta kuultaa tarun tunteminen.

Fiona Applen tulkitsema J.R.R. Tolkienin Sormusruno, Where The Shadows Lie, julkaistiin kauden päätösjakson myötä, ja se kertoo mahtisormusten luomisesta. Kuten koko ykköskausi, niin Applen pahaenteinen tulkinta luo tumman ja melankolisen kauniin premissin sille, mitä tuleman pitää.