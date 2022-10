Gummerus osoittaa, että kirjallisuus on hengentuote, jonka varaan voi rakentaa

Pyöreitä täyttänyt kustantamo sai syntymäpäivälahjakseen Nobel-palkinnon.

Kirjallisuuden Nobel-palkinto on perinteisesti ollut Suomessa kahden kauppa. Se menee Otavalle, jos kyseessä on sellainen kirjailija, jonka teoksia on suomennettu aikaisemminkin. Ja Tammen Keltaiseen kirjastoon, mikäli voittajaksi julistetaan täkäläisittäin uusi tuttavuus, kuten viime vuonna, jolloin Ruotsin akatemia nimesi Abdulrazak Gurnahin.

Toukokuun lopussa lounaalla Helsingissä Gurnah summasi uskoakseni kaikkien muidenkin voittajien asenteen teostensa käännösmarkkinoihin: kruunun pitkälle uralle saanut tekijä ei hae maksimaalista mammonaa vaan tuotannolleen oikeaa seuraa.

Niinpä Gurnahin ensimmäinen suomennos Loppuelämät ilmestyi takuuvarmassa Keltaisessa kirjastossa.

Pääsääntöön löytyy tietysti poikkeuksia. Yksi niistä osui kuluvan kuukauden kuudenteen päivään. Juuri 150 vuotta täyttänyt Gummerus nappasi Nobelin, historiansa ensimmäisen.

Parempaa syntymäpäivälahjaa Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut yleiskustantamo ei olisi voinut saada, toimitusjohtaja Anna Baijars riemuitsi talonsa tasavuosijuhlassa muutama ilta sitten.

Gummerus julkaisi Annie Ernaux’n teoksen Isästä / Äidistä keväällä sekä ranskalaisen pääteoksena pidetyn Vuodet-romaanin viime vuonna. Voiton myötä ne ampaisivat pääkaupunkiseudulla saman tien kirjaston kysytyimpien opusten kärkeen. Liki yhtä korkealle nousi myös WSOY:n jo vuonna 1996 julkaisema Ernaux-suomennos Puhdas intohimo.

Lukijat vähät välittävät kustantajan nimestä kirjan kannessa, sen sisällöstä vain.

Sisältöjen puolesta Gummeruksessa on työskennelty alusta asti ”huviksi ja hyödyksi” -periaatteella. Gummeruksen vuonna 1872 aloittaneista ikä- ja eiköhän myös aatetovereista elossa on Kansallisteatteri. Esimerkiksi Helsingin Sanomien edeltäjä Päivälehti perustettiin vasta 17 ja maamme Suomi 45 vuotta myöhemmin.

Kustantamisen kriisiä hoetaan julkisuudessa jotakuinkin aina. Nyt neljättä vuotta ruotsalaiseen suoratoistopalvelu Storyteliin kuuluvan Gummeruksen taival kuitenkin osoittaa, että kirjallisuus on hengentuote, jonka varaan voi rakentaa.