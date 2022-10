Exit on suomalaissarjaksi poikkeuksellisen intensiivinen, mutta viimeinen silaus jää puuttumaan näyttelijäntyöstä.

Exit-sarja on ollut yksi Norjan yleisradioyhtiön NRK:n huippuun viritetyistä tuotteista viime vuosina. Sarja kuvaa neljän finanssibisneksissä rikastuneen kaveruksen elämäntapaa. Se on fiktiota mutta perustuu haastattelusessioihin todellisten henkilöiden kanssa.

Exitin kaksi kautta on esitetty Ylellä, joten se tunnetaan meillä hyvin. Ohjaaja-käsikirjoittaja Øystein Karlsenin konsepti on loistava, joten ei ole mitenkään yllättävää, että sitä voi kaupata muuallekin. Nyt sarjasta on tehty suomalainen versio.

Suomen Exit perustuu pitkälti alkuperäiseen norjalaissarjaan, mutta siihenkin on tehty haastatteluita taustaksi. Voidaan siis olettaa, että sarjassa kuvatut asiat eivät ole pelkästään käsikirjoittajien mielikuvituksen tuotosta.

Myös rytmi on sama: kahdeksan puolituntista osaa on leikattu tiiviiksi ja nopeaksi ikään kuin komediasarjoissa. Mutta Exitissä ei ole mitään hauskaa. Tai ei ainakaan pitäisi olla.

Suomalaiseen ökyrikkaiden jauhojengiin kuuluvat Kim (Max Ovaska), Benjamin (Jarkko Niemi), Kristian (Olli Rahkonen) ja Hasse (Jarkko Lahti). Hasse edustaa vanhaa rahaa, Benjamin puolestaan on nousukas, jonka itsevarmuus on heikoimmissa kantimissa.

Ja he bilettävät, juuri siten kuin me tavisluuserit voimme kuvitella ja vieläkin törkeämmin. Viivoja niistetään, naisia ostetaan seuraksi, ja heille saa tehdä, mitä haluaa. Samaan aikaan jokaisella on kotona puoliso, joka kannattelee kulisseja ja uskoo ilmiselviin valheisiin.

Krisu (Olli Rahkonen), Kim (Max Ovaska) ja Hasse (Jarkko Lahti) rentoutuvat.

Exitin nerokkuus on siinä, miten huolella se purkaa kaiken hohdokkuuden, mitä rikkaisiin ja bilettämiseen yleensä liitetään. Se ei tuudita miellyttävään tirkistelyviihteeseen vaan ajaa tilanteet niin pitkälle, että niitä tuskin kestää katsoa.

Miehet ovat sananmukaisestikin munasillaan, ja kaaoksen kasvaessa heidän nöyryytyksensä ja ahdistuksensa syvenee. Siitä puolestaan seuraa raakaa väkivaltaa, sekä fyysistä että henkistä.

Olen nähnyt ennakkoon vasta neljä jaksoa, joten en voi arvioida, miten jännitteet kasvavat suomalaisten versiossa. Tiedän vain suunnilleen, mihin suuntaan juoni kulkee.

Norjalaissarjassa naisten rooli nousee taustalta etualalle sarjan edetessä. Mitä heidän mielessään kytee, ja mihin se johtaa? Suomalaissarjan naispääosaa, Kimin vaimoa, näyttelee Jemina Sillanpää.

Jemina Sillanpää on Suomen Exitin naispääosassa. Hän esittää Kimin vaimoa Lindaa.

Suomalaisen Exitin ovat käsikirjoittaneet Tuomas Vimma ja Matti Koskinen, ohjauksesta vastaa Olli Ilpo Salonen. Suomalaisella mittapuulla sarja on poikkeuksellisen intensiivinen, mutta norjalaisten tasolle siinä ei aivan ylletä.

Viimeinen silaus jää puuttumaan varsinkin näyttelijäntyöstä. Norjalaiset Exit-miehet ovat oikeasti pelottavia ja vereslihalla, suomalaiset vielä jarruttelevat.

