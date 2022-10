Elokuvaohjaaja tunnetaan surrealistisesta tyylistään.

Helsinki Photo Festival esittelee yhdysvaltalaisen elokuvaohjaaja David Lynchin valokuvatuotantoa. Näyttely Infinite Deep on esillä Länsiterminaali 1:ssä Helsingin Jätkäsaaressa 4.11.2022–28.2.2023.

Lynch, 76, tunnetaan parhaiten omaperäisistä elokuvistaan ja televisiosarjoistaan. Hänen tunnetuimpia töitään ovat elokuvat Eraserhead (1977), Elefanttimies (1980), Blue Velvet (1986) ja Mulholland Drive (2001) sekä televisiosarja Twin Peaks (1990-1991 ja 2017). Hänen tyyliään on usein kuvattu surrealistiseksi.

Ohjaamisen ja käsikirjoittamisen ohella Lynch on myös muusikko, kuvataiteilija ja valokuvaaja.

Helsinki Photo Festival sijoittuu tänä vuonna pääosin Kansallismuseoon ja Hanasaareen.

Länsiterminaali 1:ssä on esillä David Lynchin valokuvien lisäksi viidettä kertaa järjestettävän Helsinki Photo Festivalin retrospektiivinäyttely, joka esittelee festivaalin parhaimmistoa satojen taiteilijoiden joukosta.

Länsiterminaali 1 on vanhempi kahdesta Jätkäsaareen matkustajaterminaalista. Gunnar Taucherin suunnittelema rakennus valmistui satamavarastoksi vuonna 1941. Se avattiin Tallinnan laivaliikennettä palvelevana matkustajaterminaalina vappuna 1995.

Rakennus aiotaan purkaa ja korvata uudella terminaalirakennuksella vuoteen 2026 mennessä.

Infinite Deep -valokuvanäyttelyn on kuratoinut tanskalainen valokuvaaja Christian Nørgaard. Näyttely jakaantuu viiteen osaan: Snowmen, Factories, Nude, Distorted Nudes ja Portraits.

Järjestäjien mukaan ”valokuvia tutkimalla voi löytää ja ymmärtää syvemmin Lynchin tapaa lähestyä tilanteita, jotka ovat inspiroineet ja vaikuttaneet hänen elokuviansa”.

Näyttelyn esittelyssä Lynch avaa puolestaan Distorted Nudes -kuvasarjaa lynchimäisesti: ”Jos haluat saada pieniä kaloja, voit jäädä matalaan veteen. Mutta jos haluat saada ison kalan, sinun on mentävä syvemmälle. Syvällä kalat ovat voimakkaampia ja puhtaampia.”

David Lynch nauttii Suomessa kulttistatusta suomalaisten sukujuuriensa ja Aki Kaurismäki -fanituksensa vuoksi. Lynchin äiti Edwina oli omaa sukua Sundholm, ja juuret juontavat Etelä-Pohjanmaalle ja Satakuntaan.

Suomessa ei ole aiemmin ollut näyttelyä Lynchin valokuvista.

Helsinki Photo Festival on järjestetty vuodesta 2018. Tämän vuoden teemana on Believe (Usko).