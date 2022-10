Kansallisarkisto aloittaa sen historian ensimmäiset yt-neuvottelut. Vähentyneet kävijämäärät vauhdittavat sen palveluiden siirtymistä verkkoon

Kansallisarkisto aloittaa ensi maanantaina koko sen henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelut ovat ensimmäiset Kansallisarkiston historiassa, ja niiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa.

Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 30 henkilötyövuoden vähennyksiin. Tällä hetkellä Kansallisarkistolla on 269 työntekijää, joista sata on määräaikaista.

Yt-neuvottelujen syynä on heikentynyt taloudellinen tilanne.

”Kahden eri palvelukanavan ylläpito, suuret kiinteistökustannukset ja kulujen lisääntyminen”, summaa Kansallisarkiston pääjohtaja Päivi Happonen rahareikiä.

Kaksi palvelukanavaa tarkoittaa sekä fyysisiä arkistoja ja tutkijasaleja että digitaalisia palveluja.

”Meillä on eri puolilla maata yhdeksän eri toimipaikkaa, joissa kaikissa on tutkijasalipalveluita. Kiinteistökustannuksista esimerkiksi toimipaikkaverkostoa supistamalla ei saada nopeita säästöjä. Jokaisessa toimipaikassa on useita kilometrejä arkistoaineistoa, jotka joka tapauksessa tulisi sijoittaa jonnekin.”

Kansallisarkiston pääjohtaja Päivi Happonen.

Kansallisarkiston toiminta on siirtymässä kovaa vauhtia digitaaliseksi. Taustalla on kävijämäärien lasku ja muuttuneet tutkimusprosessit. Viimeisten 20 vuoden aikana arkiston asiakkaiden määrä on pudonnut yli 80 prosenttia ja tutkijasaliin tilattujen asiakirjojen määrä yli 50 prosenttia.

”Yli 90 prosenttia asiakkaistamme käyttää ainoastaan digitaalisia palveluitamme. Korona vähensi kävijämääriä jonkin verran, mutta vähenevä trendi on ollut selkeä jo ennen pandemiaa”, kertoo Happonen.

Seurauksena Kansallisarkisto aikoo supistaa tutkijasalien aukioloaikoja ja heikentää palvelutasoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Kansallisarkisto vastaa kansallisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilymisestä. Arkisto ottaa vastaan valtionhallinnon arkistoitavia tietoaineistoja, hankkii yksityisiä asiakirjoja kokoelmiinsa sekä toimii arkistoinnin asiantuntijaviranomaisena.

Aineisto on kaikkien kansalaisten vapaasti hyödynnettävissä.

”Kansallisarkiston suurin asiakasryhmä on sukututkijat, mutta he ovat siirtyneet pitkälti verkkoon jo vuosia sitten. Ammattitutkijat ja opiskelijat hyödyntävät paljon arkiston palveluita, mutta myös suuri osa heistä käyttää vain digitaalisia aineistoja.”

Albert Einsteinin ja sisäministeri Juho Niukkasen kirjeitä Kansallisarkistossa.

Happonen kertoo, että arkisto on viestittänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) resurssien riittämättömyydestä jo pitkään.

”Pyrimme yhteistyössä ministeriön kanssa löytämään kestäviä strategisia ratkaisuja. Ne eivät kuitenkaan tuo helpotusta tähän hetkeen.”

Kansallisarkiston lisäksi myös yksityisarkistot ovat ahtaalla, kun valtionavustuksia on leikattu. Tällä hetkellä työn alla on OKM:n johdolla laadittava yksityisarkistostrategia, jossa on tarkoituksena ottaa huomioon muuttuneet olosuhteet.

”Digitaalinen maailma ja muuttuva asiakaskäyttäytyminen vaikuttavat myös yksityisarkistosektorilla, jossa rahoituslähteet ovat hyvin erilaisia. Keskitetyt palvelut olisivat kustannustehokas ratkaisu”, arvelee Happonen.

Varmaa vain on, että taaksepäin ei mennä. Esimerkiksi Kansallisarkisto ei ota enää vastaan valtionhallinnosta muuta kuin digitaalista aineistoa. Jos aineisto on analogista, se pitää ennen luovutusta muuttaa ykkösiksi ja nolliksi.

”Tulevaisuuden arkisto tarjoaa helppokäyttöisiä, asiakasystävällisiä ja keskitettyjä digitaalisia palveluita. Aineistosta tuotettua dataa voidaan hyödyntää ja louhia eri käyttötarkoituksiin”, maalailee Happonen.

”Ihan kaikkea ei kuitenkaan kannata digitoida. Digitointi kohdennetaan aineistoihin, joita asiakkaat tilaavat ja tarvitsevat.”

