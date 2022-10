Satumaa kuuluu kaikille -kirja on kokoelma uudelleenmuokattuja klassikkosatuja, joissa päähenkilöiksi on nostettu vähemmistöjen edustajia.

Romanipoika jää orvoksi ja joutuu äitipuolensa ja tämän poikien käskyläiseksi. Hyvän haltijan avulla hän kuitenkin pääsee tanssiaisiin ja tanssimaan rikkaan perheen pojan kanssa. Kello lyö kaksitoista, asuste hukataan ja sen avulla sydämen valittu löydetään.

Pojat rakastuvat ja menevät naimisiin.

Tuhkimo-sadun muunnelma on yksi 17:sta, jotka julkaistiin unkarilaisessa satukokoelmassa Satumaa kuuluu kaikille (Meseország mindenkie) syyskuussa 2020. WSOY julkaisi Saarni Laitisen suomennoksen nyt, lokakuussa 2022. Uudelleen kirjoitetuissa klassikkosaduissa pääosissa ovat erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat: metsäkauris ei suostu hyväksymään sukupuoltaan ja Lumikki onkin ruskeaihoinen Ruskolehti. Satujen kautta käsitellään myös esimerkiksi perheväkivaltaa ja köyhyyttä.

István Lakatosin Noidan tarina -sadussa noita ikävöi kuollutta poikaansa.

Viikko kirjan ilmestymisen jälkeen Unkarissa äärioikeistolaisen Mi Hazánk -puolueen (”Minun kotimaani”) varapuheenjohtaja Dóra Dúró ensin repi kirjan sivu kerrallaan ja sitten silppusi sivut, kutsuen kirjaa ”homoseksuaaliseksi propagandaksi”. Pääministeri Viktor Orbán tuomitsi kirjan radiohaastattelussa, ja äärikonservatiivinen CitizenGo-ryhmä järjesti kampanjan, jonka tarkoituksena oli kieltää satukokoelman myynti kirjakaupoissa.

Time-lehti valitsi Dorottya Rédain maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalleen vuonna 2021.

Dorottya Rédai vastaa videopuheluun Budapestista. HLBTQ-aktivistina tunnettu politiikan tutkija on toiminut satukirjan koordinaattorina, ja sen ansiosta hänet valittiin viime vuonna Time-lehden maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle.

Labrisz Lesbian Associationin julkaisema kirja on kuitenkin tehty yhteistyönä, ja siksi Rédai puhuu hankkeesta me-muodossa.

”Huomasimme, että vastakkainasettelu ja vihapuhe yhteiskunnassa vain lisääntyivät ja mietimme, miten tämä oikein vaikuttaa lapsiin”, Rédai kertoo satukirjan synnystä. ”Keksimme, että satukirja voisi olla hyvä keino kertoa lapsille tasa-arvosta ja hyväksymisestä.”

Satuja kokoelmaan kirjoittivat niin kokeneet ammattilaiset kuin aiemmin julkaisemattomat amatöörikirjoittajat. Ainoana ohjeena kirjoittajille annettiin kirjoittaa vähemmistön edustaja mukaan klassikkosatuun. Sadut on toimittanut Boldizsár M. Nagy ja kuvittanut Lilla Bölecz.

Metsäkauris ei koe biologista sukupuolta omakseen Edit Szücsin sadussa Metsäkauriin sarvet.

”Halusimme näyttää lapsille, että kaikki sorto on pohjimmiltaan samaa, ja on peräisin samasta maailmankuvasta. Et voi olla, sanotaanko vaikka homomyönteinen, mutta samaan aikaan vihata romaneja.”

Unkarissa Satumaa kuuluu kaikille leimattiin äärioikeistolaisten toimesta HLBTQ-propagandaksi, vaikka suurimmassa osassa saduista kyse on jostain aivan toisesta vähemmistöstä.

”Selvästikään nämä poliitikot eivät ole edes avanneet kirjaa”, Rédai tuhahtaa. Hänen mukaansa leimaaminen johtuu ennen kaikkea siitä, että teoksen on julkaissut HLBTQ-oikeuksia ajava Labrisz-järjestö.

Lasten isäpuoli on vihainen ja juopotteleva karhu Edina Kertészin sadussa Kiemurainen mehupilli.

”Äärioikeisto on seurannut toimintaamme jo jonkin aikaa”, hän sanoo, ja kertoo näiden esimerkiksi keskeyttäneen opettajille suunnatun, tasa-arvokysymysten opettamista käsittelevän teoksen julkaisutilaisuuden kahdesti.

Etenkin viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana sukupuolivähemmistöjen oikeuksia polkeva politiikka on Unkarissa tuntuvasti lisääntynyt, samoin kuin pyrkimykset vähentää esimerkiksi naisten sananvaltaa yhteiskunnassa.

Näin ollen ei tullut yllätyksenä, että äärioikeisto reagoi myös satukirjan julkaisuun.

”Yllätyimme kuitenkin reaktioiden voimakkuudesta. Tästä syntyi varsinainen hirmumyrsky.”

Äärioikeistolaisiin ryhmittymiin kuuluvat poliitikot nostivat kirjan esimerkiksi kansainvälisestä HLBTQ-lobbauksesta, jolla pyritään turmelemaan viattomat lapset.

Satukirjan silppuaminen toimi kuitenkin tehokkaana mainoksena, Rédai toteaa, ja naurahtaa. Tempauksen jälkeen kirjasta tuli nopeasti myyntihitti.

”Tiedäthän mitä sanotaan: kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta.”

Tähän mennessä kirjaa on myyty Unkarissa 33 000 kappaletta, joka on maan pienillä lastenkirjamarkkinoilla vaikuttava määrä.

”Se ei ole vain lasten kirja”, Rédai sanoo. ”Siitä tuli tukahduttavan hallituksen vastaisen vastarinnan symboli, vastalause syrjivälle ja autoritaariselle politiikalle.”

Vastaavaa, vähemmistöt päähenkilöiksi nostavaa lastenkirjallisuutta ei Unkarissa ole, Rédai sanoo. Ylipäätään unkarilainen lasten- ja nuortenkirjallisuus kärsii hänen mielestään moninaisuuden puutteesta.

Peukalo-Liisa pakenee avioliittoaan narsistisen keijuprinssin kanssa Petra Finyn sadussa Liisa lähtee maailmalle.

Tunnettujen satujen käyttäminen kertomusten pohjana on Rédain mielestä toimiva keino välittää viesti tasa-arvosta ja toisten ihmisten hyväksymisestä mahdollisimman laajalle. Satuja muokataan jatkuvasti, hän muistuttaa teoksen esipuheessa: esimerkiksi nyt tuntemamme Grimmin veljesten sadut ovat hyvin kaukana siitä, mitä kansan syvissä riveissä aikanaan kerrottiin. Vanhat sadut saattoivat olla hyvinkin raakoja, ja ne oli usein tarkoitettu pelotteeksi niin lapsille kuin aikuisillekin, mutta Grimmin veljekset siivosivat ne silloiseen arvomaailmaan sopiviksi.

Uudelleenmuokattuja satuja kirjoitetaan ja julkaistaan Suomessakin useita vuodessa, ja usein niissä on nähtävissä vanhojen roolien ja asenteiden ravistelua. Tällaisia ovat esimerkiksi Hannele Lampelan ja Ninka Reitun lokakuussa julkaistu Prinsessa Pikkiriikin hiukkasen hurjat sadut sekä Jukka Itkosen ja Virpi Pennan Seitsemän kääpiön rytmiorkesteri, joka ilmestyi 2020.

Englanniksi satujen uudelleentulkintoja kirjoitetaan tällä hetkellä todella paljon, kertovat Espoon kaupunginkirjaston johtava kirjastopedagogi, lasten ja nuorten aineistojen koordinaattori Sini Katves ja kirjastovirkailija Virve Hämeranta. Heidän mukaansa tyypillinen tapa kirjoittaa lapsille suunnattuja klassikkosatuja uuteen muotoon on ravistella vanhoja sukupuolirooleja, ja englanninkielisissä nuortenkirjoissa on nyt trendikästä muokata satuja uudestaan HLBTQ-näkökulmasta käsin.

Katves ja Hämeranta arvelevat, että uuteen muotoon kirjoitettuja satuja saattaa pian tulla suomeksikin aiempaa enemmän.

Satuja nyt lukevat lapset kasvavat aikuisiksi. Kenties muokattujen satujen sanoma hyväksynnästä ja tasa-arvosta kulkee heidän mukanaan äänestyskoppeihin ja muihin demokraattisen yhteiskunnan kannalta ratkaiseviin paikkoihin.

”Olen hiukan optimistinen – tai ainakaan en täysin vailla toivoa”, Dorottya Rédai sanoo ja nauraa.

Boldizsar Nagy (toim.): Satumaa kuuluu kaikille (Meseország mindenkie). Suom. Saarni Laitinen. WSOY. 224 s.

Muokattuja satuja Peukalo-Liisa haluaa auttaa kaikkia Noémi Rebeka Horváthin sadussa Pikku Liisan suuri seikkailu. Russell Brand: Hamelnin pillipiipari (Jalava, 2016)

Liz Braswell ym.: Disneyn Twisted Tales -sarja (Tammi, 2019–)

Aino Havukainen, Sami Toivonen: Tatun ja Patun ällistyttävä satukirja (Otava, 2017)

Jukka Itkonen, Virpi Penna: Seitsemän kääpiön rytmiorkesteri (Lasten Keskus, 2020)

Saara Kekäläinen, Netta Lehtola: Prinsessa joka lähti kälppimään (S&S, 2022)

Hannele Lampela: Talventaian tarinoita – Lohikäärmeen kirous (Otava, 2022), Hannele Lampela: Talventaian tarinoita – Lumikuningattaren kirous (Otava, 2020)

Hannele Lampela, Ninka Reittu: Prinsessa Pikkiriikin hiukkasen hurjat sadut (Otava, 2022), Prinsessa Pikkiriikin astetta paremmat iltasadut (Otava, 2018)

Jussi Lehmusvesi, Christer Nuutinen: Arianan aikamatkat – Tuhkimon eeppinen hups (Otava, 2022)

Sanna Mander, Anna Sarve: Prinsessakirja (S&S, 2018)

Anna Maria Mendell: Kultainen prinsessa ja kuu (KimBook, 2021)

Tom Percival: Satujen sankarit -sarja (Kumma, 2020–)