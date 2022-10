Terävästi alkava kokkisarja The Bear tylsyy edetessään

Kokkisarja The Bear on ollut Yhdysvalloissa katsoja- ja arvostelumenestys.

Jeremy Allen White näyttelee sujuvasti huippukokki Carmenia, joka on vastikään perinyt veljeltään chicagolaisen kulmakuppilan. Ebon Moss-Bacharach (oik.) onnistuu sivuosassa.

Chicago tunnetaan italialaistyylisistä täytetyistä leivistä, joissa paistinliemessään muhineet naudanlihasuikaleet tarjoillaan sämpylän välissä giardinieran, eli marinoidun kasvissekoituksen, tai kuullotetun paprikan kera. Joskus koko leipä upotetaan paistinliemeen ennen tarjoilua.

Sarjassa The Bear Carmen ”Bear” Berzatto (Jeremy Allen White) on perinyt mainitunlaisia leipiä tarjoilevan kulmakuppilan edesmenneeltä veljeltään. Aiemmin Carmen on niittänyt mainetta työskentelemällä huippuravintoloissa kuten tanskalaisessa Nomassa.

Tapa, jolla katsoja paiskataan sisään The Original Beef of Chicagoland -kuppilaan on erinomainen. Vuorosanoja sinkoilee liki mahdottomassa tahdissa. Kiire ja henkilökitka kuumottavat keittiössä tavalla, joka auttaa aistimaan liesien hohkankin.

Myös rahapula on polttava. Ostaakseen päivän lihat Carmen tyhjentää videopelien kolikkorasiat ja myy keräilyharvinaisuusfarkkujaan.

Tarinaa vedetään eteenpäin pienin arvoituksin, joista osa selviää parin ensimmäisen jakson aikana: Miksi Carmen jätti huippuravintolat? Miten Michael kuoli? Miksi hän ei halunnut Carmenin työskentelevän Beef of Chicagolandissa?

Entä mitä Michael on kirjoittanut veljelleen osoitettuun kirjeeseen, jonka piilottaa kuppilassa pomon elkein esiintyvä Richie? Tätä näyttelee jo Girls-sarjassa (2012–2017) taitavan mulkeroroolin tehnyt Ebon Moss-Bacharach.

Alussa työnhakuun saapuu nuori, koulutettu kokki Sydney (Ayo Edebiri), johon Carmenin keittiötaituruus on tehnyt vaikutuksen. Sydneyn nopea nostaminen toiseksi päähenkilöksi vie voimaa Carmenin henkilötarinalta.

Jaksot ovat keskimäärin puolituntisia, minkä seurauksena konfliktit ja niiden ratkaisut ovat usein yksinkertaisia. Erityisesti se aiheuttaa pettymyksen, että sarja ei enää tavoita uudelleen avausjakson eheää intensiteettiä.

Christopher Storerin luoma The Bear on ollut Yhdysvalloissa katsoja- ja arvostelumenestys. Ravintola-alan ammattilaiset ovat kiitelleet tapaa, jolla keittiön tunnelma on kuvattu, mutta allekirjoittaneen tapaan ihmetelleet kuppilan yhdeksänhenkistä työntekijäjoukkoa ja heidän lukuisia sivutouhuilujaan.

Kahdeksannen jakson pitkässä, onnistuneessa monologissa kuullaan vihdoin oleellisia asioita Carmenin ammatinvalinnasta ja velisuhteesta. Muuta pohdiskeltavaa päätösjakso kuitenkin jättää, eivätkä kaikki palaset pähkäilyn jälkeenkään putoa järkeville paikoille.

Ehkäpä selityksiä epäloogisuuksiin saadaan toisella tuotantokaudella, jota on lupailtu ensi vuodeksi.

The Bear, Disney+. (K16)