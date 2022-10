Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun mestariohjaaja on avautunut elokuvan nykytilasta.

”Elokuvaa aliarvostetaan, halvennetaan ja vähätellään joka puolelta”, ohjaaja Martin Scorsese sanoo.

Scorsese piti New Yorkin elokuvafestivaaleilla puheen, jossa hän sanoi, ettei elokuva-ala ei enää välitä taiteellisesta puolesta, vaan keskittyy liiketaloudelliseen menestykseen. Asiasta kirjoittaa IndieWire.

”1980-luvulta lähtien alalla on keskitytty numeroihin. Se on oikeastaan vastenmielistä”, Scorsese sanoi.

Scorsese sanoo ymmärtävänsä, että elokuvien tekeminen maksaa ja tuotantoyhtiöt odottavat niiden lipputulojen kustantavan menot ja vähän päälle. Hänestä on kuitenkin kestämätöntä, että ala keskittyy vain lipputuloihin, avausviikonloppuun ja siihen, montako miljoonaa elokuva tuottaa ympäri maailmaan.

”Elokuvantekijänä ja ihmisenä, joka ei voisi kuvitella elämää ilman elokuvaa, olen aina kokenut sen hyvin loukkaavana.”

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ohjaajalegenda on jyrähtänyt elokuva-alan nykytilasta. Scorsese on aiemmin sanonut muun muassa, etteivät Marvelin supersankarielokuvat ole oikeita elokuvia (”cinema”) ja verrannut niitä huvipuistoihin.

Lue lisää: Martin Scorsesen mukaan Marvel-supersankarielokuvat eivät ole elokuvia lainkaan, Marvel-ohjaajat vastasivat Twitterissä

Scorsese oli New Yorkin elokuvafestivaaleilla esittelemässä uutta dokumenttiaan Personality Crisis: One Night Only, joka kertoo rock-yhtye New York Dollsista. Scorsese ohjasi dokumentin yhdessä David Tedeschin kanssa.