Rikosdraamaa ja poliittista draamaa sekoittavassa Pandore – pahalle pikkusormi -sarjassa puolustetaan naisten oikeuksia.

Tutkintatuomari Claire Delval (Anne Coesens) on aloittamassa ihailemansa isän 75-vuotispäivillä puhetta, mutta se katkeaa odottamattomaan työpuheluun. Liberaalipuolueen avainhahmoihin kuuluvan ja juuri parlamenttivaaleihin valmistautuvan isän nimi on noussut esille laajassa korkean tason korruptiotapauksessa, jota työlleen omistautunut tytär on tutkinut sinnikkäästi viisi vuotta.

Mitä, miksi puhtoisella isällä on tili veroparatiisissa? Ja mitä tapahtuu nyt puolueelle?

Belgialainen tutkintatuomari Claire Delval (Anne Coesens) joutuu pahaan välikäteen, kun hänen poliitikkoisäänsä epäillään korruptoituneeksi. Pandore – pahalle pikkusormi -sarjassa yödynnetään hyvin Brysselin kaupunkinäkymiä.

Brysseliin sijoitetun puolittain poliittisen sarjan (2022) suurin saavutus saattaa olla se, kuinka monta ajankohtaista juonnetta käsikirjoittajat Anne Coesens, Savina Dellicour ja Vania Leturcq – jälkimmäiset ovat myös ranskankielisen sarjan ohjaajia – onnistuvat kietomaan luontevasti yhteen.

Siihenhän vihjaa jo kymmenosaisen draaman nimi Pandore. Avataan Pandoran lipas, josta alkaa levitä monia vitsauksia, muun muassa opportunismia, populismia ja rasismia sekä ennen kaikkea seksismiä.

Tarinan varsinainen jäsentäjä onkin feministiaktivistin raiskaus, raaka rikos, jonka tahaton todistaja, puoluetovereidensa väheksymä kansanedustaja Mark Van Dyck (Yoann Blanc) aikoo valjastaa korottamaan matalaa profiiliaan.

Ranskankielisen liberaalipuolueen kansanedustaja Mark Van Dyck (Yoann Blanc) todistaa rikoksen, jota kuvittelee käyttävänsä omaksi hyväkseen ja myös puoluetovereitaan vastaan.

Ainakin Belgiassa tunnetut näyttelijät Blanc ja Coesens ovat erinomaisia päärooleissaan epätäydellisinä hahmoina, jotka valitsevat ”väärin” pikemmin ajattelemattomuuttaan, tilanteen vieminä.

