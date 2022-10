HS:n kulttuuritoimitus suosittelee suoratoistopalveluiden valtavasta valikoimasta 19 sarjaa, joita voi katsoa juuri nyt sekä viisi sarjaa, joita kannattaa odottaa.

Ajankuvaa, päivänkuvaa, omakuvaa

Piti odottaa pitkälle 2010-luvulle saakka, että Kallio olisi televisiosarjassa muutakin kuin synnin ja kurjuuden pesä. Aikuiset-draamakomediassa kaupunginosa ei kuitenkaan ole missään roolissa vaan se toimii taustafondina sarjan räiskyville hahmoille.

Tiivistetysti Aikuiset kertoo tämän päivän nuorista helsinkiläisistä, jotka surfaavat identiteettikriisistä toiseen. Pitkän kaaren draamat syntyvät ihmissuhdesotkuista. Parasta Aikuisissa on hervottoman hauska dialogi, joka pakkaa aikakapseliin 2020-luvun päiväperhot ilmiöt ja nuorisokielen. Herkullisesta käsikirjoituksesta vastaa Anna Brotkin ja ohjauksesta Anna Dahlman. Très génial!

Anna Airolan näyttelemä Oona etsii itseään sarjassa Aikuiset.

Sarja on täynnä taitavasti rakennettuja hahmoja, jotka vedetään täysin överiksi, mutta jotka ovat silti kaikin tavoin uskottavia. Pääosassa on kahvilanpitäjä Oona (Anna Airola), jonka elämä on sekava keräilyerä keskenään ristiriitaisia ajatuksia ja ihanteita. Oonan paras ystävä Arttu (Elias Salonen) on taidekuplan yleishäslääjä, jonka on kylän sijasta kasvattanut internet. Oonan isä Markku (Ville Myllyrinne) edustaa pihalla olevaa boomeria, kun taas pyöräkorjaamoa pyörittävä Pesso (Miro Lopperi) on sarjan ainoa tolkun ihminen.

Aikuiset hykerryttää, nolostuttaa ja tipauttaa. Paitsi loppukohtauksessa kolmannen tuotantokauden jaksossa, joka ei poikkeuksellisesti pääty vitsiin. Se kouraisee syvältä ja saa roskan silmään. Aikuiset, Yle Areena.

Miska Rantanen

Caroline Quentin ja Ian Kelsey näyttelevät pääosia sarjassa Blue Murder.

Erilainen perinteinen poliisisarja

Blue Murderia voisi kutsua ”vanhaksi kunnon poliisisarjaksi”. On keskenään naljaileva etsiväjoukko, suurkaupungin rikoksia ja hyvin amerikkalaisena kuvattu Manchester. Pääosassa on erinomaisen pätevä keski-ikäinen komisario, jolla on poliisisarjoille tuttuun tapaan ongelmia ja stressinaihetta yksityiselämässä.

Tosin tällä kertaa stressi johtuu siitä, että haastavan pomotyönsä lisäksi rikosylikomisario Janine Lewis on kolmen lapsen yksinhuoltaja – ja kohta neljän, sillä sarjan alussa hän on raskaana ja juuri saanut tietää, että aviomies on vaihtanut nuorempaan.

Caroline Quentin on loistava pääosassa, ja muutkin näyttelijät ovat taitavia. Sarja valmistui jo 2003–2009, mutta ajan hammas ei ole siihen juuri purrut, paitsi kännykkämalleihin. Blue Murder, Ruutu+.

Leena Ojala

The Boys -sarjan maailmassa supersankarit ovat julkkiksia ja influenssereita.

Supersankarit täytyy tappaa

The Boysista on tullut yksi Amazon Prime -palvelun suosituimmista originaalisarjoista. Garth Ennisin sarjakuvaan perustuvan ja Erik Kripken luoman sarjan maailmassa supersankareita on oikeasti olemassa, ne ovat julkkiksia ja influenssereita. Kaikkien yllä on Seitsikko: jenkkilippuviittaan pukeutuvan Homelanderin (Anthony Starr) johtama USA:n ykkössankaritiimi.

90 prosenttia supersankareista on kammottavia tyyppejä, pahimmillaan täysiä psykopaatteja – kuten Homelander, jonka supervoimat ovat ylivertaiset. Supernilkkejä vastaan kamppailee pieni maanalainen armeija, ongelmakimppu-kovis Billy Butcherin (Karl Urban) johtama ihmistiimi ”Pojat”.

Genrenä The Boys on eniten mustaa komediaa, ja millaista. En ole ikinä nähnyt suurelle yleisölle suunnatussa ison budjetin sarjassa vastaavaa splatter-väkivaltaa ja yleistä törkeilyä. Kolmoskaudella leuka tipahti lattiaan ensimmäisessä jaksossa, ja myöhempi ”herogasm”-orgia veti vieläkin överimmäksi.

Mutta The Boys on myös erinomaisesti kirjoitettu, vakavissa draamakohtauksissakin toimiva, äärimmäisen vetävästi etenevä ja jännittävä. Poliittista kantaakin se ottaa mutkattomasti. Homelanderista tulee yhä trumpmaisempi hahmo alt-right-incel-fanilaumoineen. Toisaalta sarja vinoilee nykyajan teennäiselle muka-tiedostavuudelle. The Boys, Amazon Prime.

Juho Typpö

Derry Girls seuraa kaveriporukkaa keskellä Pohjois-Irlannin levottomuuksia.

Pohjoisirlantilaista purkkapunkkia

Lisa McGeen käsikirjoittama nerokas Derry Girls naurattaa, ja kovaa. Samalla lähihistoria tulee tutuksi: sarja seuraa nuorten kaveriporukkaa Pohjois-Irlannin Londonderryssä – tai Derryssä, riippuen puhujan poliittisesta kannasta – keskellä The Troublesia eli Pohjois-Irlannin levottomuuksia. Tavallisten teinielämän draamojen ja mainioiden pop-kappaleiden lisäksi arjessa on vahvasti läsnä ankara katolilaisuus ja brittihallintoa vastaan taisteleva IRA.

Lokakuussa Netflixiin saatu kolmas kausi on, valitettavasti ja onneksi, myös sarjan päätös. Loistavasti roolitettu ja palkittu nuorten kasvutarina punoo samalla yhteen erään ajanjakson. Derry Girls, Netflix.

Arla Kanerva

Euphoria tarjoaa vaikuttavaa näyttelijäntyötä. Kuvassa näyttelijät Zendaya ja Hunter Schafer.

Nuorten ahdistus kuristaa kurkkua

Yhdysvaltalaisen pikkukaupungin nuorista kertova Euphoria on HBO:n kaikkien aikojen toiseksi katsotuin sarja. Sen toinen kausi tuli palveluun jo alkuvuodesta, mutta jos se tai koko sarja on vielä näkemättä, niin visuaalisesti upea, tummasävyinen sarja sopii täydellisesti pimenevään syksyyn.

Vaikka vieroitusoireista ja ahdistuskohtauksista kärsivän, kuolleen isänsä huppariin kääriytyvän Rue-tytön (roolissa tähdeksi noussut Zendaya) elämä välillä kuristaa kurkkua, sarjan katsominen kannattaa: se tarjoaa vaikuttavaa näyttelijäntyötä ja synkkyydestään huolimatta huikean kiinnostavia välähdyksiä siitä, millaisia rooleja nuorilla nykypäivänä voi olla. Sarjan kolmatta kautta on tarkoitus kuvata marraskuussa ja joidenkin huhujen mukaan se saatettaisiin nähdä jo ensi vuoden alkupuolella. Euphoria, HBO.

Aino Miikkulainen

Sukujen juonittelu saa House of Dragonissa shakespearemaisia sävyjä.

Juonittelua lohikäärmeiden keskellä

Game of Thrones on yksi maailman suosituimmista sarjoista, ja sen menestyksen jälkeen kaikenlainen jatkaminen voi tuntua rahastukselta. Tietysti tarinaan sitten tehtiin jatkoa, esiosa, joka kertoo Targaryenin sisäsiittoisesta, lohikäärmeitä hallitsevasta suvusta noin pari sataa vuotta ennen emosarjan tapahtumia. House of the Dragonin ensimmäiset jaksot olivatkin sen verran kädenlämpöisiä, että melkein teki mieli lopettaa katsominen ja vaalia suursarjan muistoa.

Noin puolivälissä alkoi kuitenkin tapahtua. Roolihahmojen esittäjät vaihtuivat, lohikäärmeet alkoivat näyttää käsinkosketeltavilta ja kierroksia tuli rutkasti lisää. Paljastui, että HOTD on edeltäjäänsä tiiviimmässä piirissä pyörivää valtapeliä, jossa hypitään ronskisti ajassa eteenpäin hetkiin, jolloin tapahtuu dramaattisia käänteitä. Sukujen juonittelu saa suorastaan shakespearemaisia sävyjä.

Näyttelijät tekevät erinomaista työtä, etenkin hurjassa vanhusmaskissa esiintyvä viisikymppinen Paddy Considine, joka esittää valtakunnan romahtavaa kuningas Viserystä. House of Dragon, HBO.

Aino Miikkulainen

Joyce Prigger (Ophelia Lovibond) haluaa muuttaa maailmaa. Hän perustaa Minx-lehden.

Kaksinaismoralismia sohaisemassa

Vasta vuonna 2022 uskalsivat televisiotuottajat julkaista komediasarjan, jossa keskeisessä osassa ovat penikset. Naisten alastomuudellahan on mainstream-viihdettä kannateltu jo vuosikymmenet.

Hauska ja terävä Minx-sarja kertoo feministisen pornolehden toimituksesta Los Angelesissa 1970-luvulla. Päähenkilö, feministiaktivisti Joyce Prigger (mainio Ophelia Lovibond), haluaa julkaista naisia voimaannuttavaa aikakauslehteä mutta ei saa kustannusmaailmaa innostumaan korkealentoisista esseistään. On siis nöyrryttävä vastaanottamaan tarjous pornokustantaja Doug Renettiltä (niin ikään mainio Jake Johnson). Syntyy naisille – ja homoille – suunnattu eroottinen julkaisu Minx.

Minx-sarjasta ei puutu itseironiaa, se nauraa lempeästi hahmoilleen. Pisteliäämmän käsittelyn saa ympäröivän yhteiskunnan kaksinaismoralismi. Monet muutkin sarjan teemat resonoivat myös nykyajassa. Minx, HBO.

Leena Ojala

Jani Volasen luoma Munkkivuori-sarja vie piinaaviin tunnelmiin 1980-luvun Munkkivuoreen. Rooleissa nähdään muun muassa Viljami Loponen, Laura Birn ja Joonas Saartamo.

Kymmenen pennin irtokarkkeja

1970-luvulla syntyneen on vaikea pysyä viileänä Jani Volasen käsikirjoittamaa ja ohjaamaa Munkkivuorta katsoessaan. Kymmenen ja kahdenkymmenen pennin irtokarkit ja digitaalikellon ajanotolla kilpailu, voi ei, noin just!

1980-luvun ajankuva on aito, ja niin on tunnelmakin. Eikä tuo fiilis ole mikään hassutteleva nostalgia, vaan puhdas jännitys, jopa pelko.

Munkkivuoren asuinalueelle sijoittuvan sarjan keskiössä ovat pihan lapset, joiden maailma – ja tiedonsaanti – on aikuisten armoilla. Paljon onnistutaan kuitenkin nappaamaan sieltä ja täältä, ja loput keksitään itse. Pieni lapsi on kadonnut, mutta voiko hän olla vain eksyksissä? Mikä on se peto, jonka jonkun vanhempi mainitsi? Voisiko se tupakkaa pummannut tyyppi muuttua yöllä karhuksi?

Volasen ja Pirjo Longan alkuperäisidean pohjalta tehty sarja onnistuu – ainakin ensimmäisen jakson perusteella – näkökulman rajauksessaan ja uhkaavan tunnelman luomisessa niin hyvin, että lopputekstien alkaessa on pakko miettiä: Ei kai tämä ole minulle liian jännä? HS:n kritiikissä mainittiin muuten Twin Peaks. Kääks. Munkkivuori, Elisa Viihde Viaplay.

Sanna Kangasniemi

Pistols-kitaristin romantisoitu tarina

”Parasta lapsille” ja ”Kuusi pistoolia”. Näin HS otsikoi aikoinaan Sex Pistols -yhtyettä kauhistelevat varhaiset juttunsa. Ajat muuttuivat, ja vuonna 2006 lehti käytti Never Mind the Bollocks – Here’s The Sex Pistols -levystä mukaelmaa Never Mind the Valmistuminen – Here's the Hesari -mainoskampanjassaan.

Pistol-televisiosarja perustuu kitaristi Steve Jonesin muistelmiin, siksi nimi on Pistol eikä Pistols. John Lydon eli Johnny Rotten paheksui silti omaa sivuuttamistaan käsikirjoitusvaiheessa.

Käsikirjoitus ja ohjaus kuitenkin kunnioittavat Rottenia. Anson Boon näyttää Rottenin uhon, raivon ja herkkyydenkin. Avainkohtauksessa Jones (Toby Wallace) myöntää vastentahtoisesti laulajan sanoitusten nerokkuuden, jolloin Rotten laskee suojauksensa ja kysyy miltei ujosti, haluaisiko Steve tavata Johnin vanhemmat.

Ohjaaja Danny Boyle tuntee aikakauden. Puvustus sekä lokalisaatiot on tehty pieteetillä. Baz Luhrmann -yhteistyöstä tunnettu Graig Pierce on käsikirjoittajana epätasaisempi, mutta onnistuu alkujaksoissa.

Tulevan The Pretenders -pomon Chrissie Hynden ja Jonesin romanssia ja sen kestoa liioitellaan, mikä imartelee Jonesia. Samalla sarja pystyy vangitsemaan musiikillisilta kyvyiltään Hyndeä rajallisempien Pistols-jäsenien kemian.

Myös tv-sarjassa rumpali Paul Cook rauhoittaa ylitempot ja basisti Glen Matlock on taitavin muusikko. Jonesista kehittyy vähitellen ainoa mahdollinen kitaristi tähän musiikkiin.

Näyttelijät laitettiin lehtitietojen mukaan soittamaan itse. Sen vaiheen, kun yhtye on jo ”melkein” hyvä, he vangitsevat hienosti, samoin hetken, jolloin Anarchy in the UK alkaa saada muotoaan.

Yhtyeen lyhyen huippuvaiheen keikkakuntoa ei sentään pystytä toistamaan, mikä on ymmärrettävää. Pistol, Disney+.

Vesa Sirén

Musiikkia ilmaiseksi, hinnalla millä hyvänsä

Tositapahtumiin perustuvan The Playlist -minisarjan aiheena on musiikkiteollisuuden maailmanlaajuinen murros, ja yhtenä kuudesta kertojasta on tekijänoikeuksiin erikoistunut juristi. Tylsää? Ei todellakaan.

Sarja kertoo nimittäin kirotun ja rakastetun Spotify-suoratoistopalvelun tarinan.

2000-luvun alun mullistavimpiin kuuluvasta yrityksestä kerrotaan kuuden avainhahmon kautta. Keskeisin on palvelun perustanut jääräpäisen periksiantamaton Niklas Ek, jonka yritysidea saa pontta kostonhimosta. Sen kohteena on Google, joka ei ymmärrä palkata Ekiä. Rinnalla kulkee loputtoman energinen touhupetteri Martin Lorentzon, jonka rahoilla startup luodaan ja pyöritetään, pitkään tappiollisena.

Edvin Endre on erinomainen Niklas Ekin roolissa, ja Lorentzonia esittää briljantisti Christian Hillborg. Muutkin roolitukset osuvat maaliinsa. Perustajien lisäksi Playlist kertoo Spotifysta huippujuristi Petra Hanssonin (Gizem Erdogan), Sony-levy-yhtiön johtajan Per Sundinin (Ulf Stenberg) ja koodari Andreas Ehnin (Joel Lützow ) näkökulmasta. Viimeisessä osassa ääneen pääsee fiktiivinen laulaja Bobbi T (Janice Kamya Kavander). Hän kypsyy lopulta oikein kunnolla siihen, että artistit kitkuttavat nälkärajalla samaan aikaan, kun jakelijoista tulee miljonäärejä. Loppu kurkottaa vuoteen 2025 ja yhdysvaltalaiseen oikeussaliin.

Per-Olav Sørensenin ja Hallgrim Haugin käsikirjoittama ja ohjaama The Playlist perustuu kahden toimittajan, Jonas Leijonhufvudin ja Sven Carlssonin kirjaan Spotify Inifrån (2019) ja kuvaa luovan visuaalisesti musiikkiteollisuuden historian valtavaa käännekohtaa, jota vauhditti Pirate Bay -keissi. Se on toki mukana myös.

Kerronnassa on draivia ja näyttelijät ovat erinomaisia, joten varoituksen sana, ainakin musatyypeille: tähän menee helposti kuutisen tuntia, putkeen. The Playlist, Netflix.

Pirkko Kotirinta

Ruotsalaisen Rakkaus ja anarkia -sarjan Sofie ja Max.

Matka työpäivän epätodellisuuteen

Pientä jännitystä työpäivään! Ruotsalaisessa Rakkaus ja anarkia -sarjassa nähdään, kuinka konsultti Sofie (Ida Engvoll) saa tehtäväkseen perinteikkään kirjankustantamon talousongelmien ratkaisemisen. Kirjat eivät käy kaupaksi entiseen malliin ja digiloikkaa pitäisi tehdä. Aluksi keskittymistä häiritsee asennustöillään määräaikainen it-tukihenkilö, nuori Max (Björn Mosten), mutta ennen pitkää ärsytys kääntyykin kiinnostukseksi ja flirtiksi. Sofie ja Max alkavat asettaa toisilleen haasteita, joiden myötä työkaveritkin saavat ihmetellä tyyppien outoa käytöstä. Miltä esimerkiksi näyttää, kun työkaveri kävelee koko päivän takaperin tai kuolaa palaverissa?

Romanttisen komediasarjan ensimmäinen kausi ilmestyi Netflixissä loppuvuonna 2020 ja toinen kausi kesällä 2022. Ensimmäinen kausi on enimmäkseen hauska ja romanttinen, suhteellisen valoisa, mutta toisella kaudella teemat synkentyvät melko lailla. Samalla hahmot syvenevät ja tulevat yhä aidommiksi. Sarjan perusvire, arkipäivän epätodellisuudesta ja oudoista tilanteista ammentava huumori kannattelee loppuun asti. Rakkaus ja anarkia, Netflix.

Samuli Tiikkaja

Mormonimurhia ja uskonnon syntyä selvittämässä

Andrew Garfield osaa herkkien, mutta päättäväisten nuorten miesten roolit, oli kyseessä aseettoman palveluksen valinnut sotasankari (Hacksaw Ridge) tai tosielämän mormonimurhista kertova Under the Banner of Heaven.

Sarja pohjautuu tutkivaa journalismia harjoittaneen John Krakauerin bestseller-kirjaan. Juoni on mutkikas juuri siksi, että se perustuu tositapahtumille. Takautumat 1800-luvun alkupuolelle, jolloin Joseph Smith perusti uskontonsa, lisäävät moniaineksisuutta.

Garfield näyttelee nuorta mormoni-isää ja etsivää. Hän saa vastaansa yhteisönsä peittely-yritykset, kun järkyttävien murhien taustalta alkaa paljastua kahden fundamentalisteiksi taantuneen mormonin kasvava hulluus.

Tavallisia ihmisiä -sarjassa loistanut Daisy Jessica Edgar-Jones on nuoreen mormoniin rakastunut järjen ääni, jonka fundamentalistit päättävät vaientaa. Under the Banner of Heaven, Disney +.

Vesa Sirén

The Watcher tarjoaa kutkuttavaa jännitystä.

Vinksahtanutta mysteeriä Ryan Murphyn faneille

American Horror Storyn tekijöiden Ryan Murphyn ja Ian Brennanin uusi minisarja The Watcher tarjoaa kutkuttavaa jännitystä. Netflixissä julkaistu seitsemän jakson mittainen trillerisarja perustuu löyhästi tositapahtumiin, tarkemmin New York Magazinessa vuonna 2018 julkaistuun sarjan kanssa samannimiseen artikkeliin.

The Watcher alkaa klassisista kauhupuitteista: keskiluokkainen Brannockin ydinperhe muuttaa unelmiensa kotiin rauhalliseen esikaupunkiin. Pian kartanomaisessa omakotitalossa alkaa tapahtua kummia: perhe saa postilaatikkoonsa uhkaavia kirjeitä ”The Watcherilta” eli tarkkailijalta, uudet naapurit käyttäytyvät perin oudosti ja unelmien talokaan – johon perhe on pannut kaikki säästönsä, ei ole sellainen, miltä ensin näytti. Kaupungin levottomuuksia hiljaiseen ja varakkaaseen esikaupunkiin paennut perhe saa huomata, että pienissä piireissä vasta pelottavaa onkin.

Herkullisinta sarjassa on Ryan Murphylle ominaiseen tapaan sen enemmän tai vähemmän vinksahtaneet ja tunne-elämiltään epävakaat hahmot. Naomi Watts esittää Brannockin perheen valkoiseen pukeutuvaa, seesteistä elämää janoavaa äitiä ja Bobby Cannavale on pakkomielteisyyteen taipuvan isän roolissa. The White Lotus -sarjasta tuttu Jennifer Coolidge näyttelee pöyhkeilevää kiinteistövälittäjää. Mia Farrow’n esittämä lettipäinen naapuri karmaisee.

Häiriintyneessä tunnelmassaan sarja on kuin kesy versio American Horror Storysta. Jos pitää Murphyn töistä, nauttii luultavasti myös The Watcherista. The Watcher, Netflix.

Eveliina Mäntylä

Ohuella langalla -sarja on noussut Ruotsissa yllätysmenestykseksi.

Mitä Ruotsissa tapahtuu?

Kun ruotsalaisen Ohuella langalla -poliisisarjan ensimmäinen kausi päättyi, kärsin melkein vieroitusoireista. Malmöläisistä poliiseista Sarasta (Amanda Jansson, ), Leahista (Gizem Erdogan), Magnuksesta (Oscar Töringe) ja Jessestä (Per Lasson) oli tullut niin läheisiä, että tuntui kauhealta ajatellakaan, etten saisi tietää, miten heidän elämässään käy.

Yllätysmenetykseksi Ruotsissakin noussut sarja sai onneksi jatkoa. Sen vahvuutena on pidetty poliisityön arkista, lähes dokumentaariselta vaikuttavaa kuvausta. Toinen kausi käynnistyy, jos mahdollista, vielä stressaavimmissa merkeissä. Lainvalvojat tuntuvat joutuvan jatkuvasti erilaisiin mielenosoituksiin, katastrofeihin ja konflikteihin. Rasismi nousee keskeiseksi teemaksi, kun poliiseja syytetään liian kovista otteista ja valkoiset naispoliisit alkavat saada uhkauksia somessa.

Koska kenelläkään poliiseista ei mene hyvin yksityiselämässäkään, sarjaa ei voi suositella miksikään piristysruiskeeksi pimeneviin iltoihin. Upeasti kirjoitettu, kuvattu ja näytelty Ohuella langalla antaa kuitenkin naapurimaamme kahtia jakautuneesta yhteiskunnasta niin pelottavan kuvan ja onnistuu käsittelemään ajankohtaisia ja vaikeita teemoja niin taitavasti, että jokaisen kannattaa jo sen takia ottaa sarja katseluun. Ohuella langalla, Yle Areena.

Susanna Laari

Syksyn muita sarjatapauksia:

Chicagolaisesta leipäravintolasta ja veljensä kuolemaa surevasta huippukokista kertova The Bear (Disney+) ollut Yhdysvalloissa katsoja- ja arvostelumenestys. Ravintola-alan ammattilaiset ovat kiitelleet tapaa, jolla keittiön tunnelma on kuvattu.

Lue lisää: Terävästi alkava kokkisarja The Bear tylsyy edetessään

Sarjamurhaaja Jeffrey Dahmerista kertova dramatisoitu true crime -sarja Hirviö: Jeffrey Dahmer nostaa keskiöön uhrit ja heidän omaisensa. Siitä on tullut Netflixin syksyn hitti, mutta se on myös saanut kritiikkiä uhrien omaisilta.

Lue lisää: Jeffrey Dahmer oli Yhdysvaltain historian häiriintyneimpiä sarjamurhaajia, ja nyt hänen tarinastaan tuli syksyn isoin hitti Netflixissä: Uhrien omaiset tyrmistyivät

Norjalaissarjaan perustuva Exit (C More) kuvaa neljän finanssibisneksissä rikastuneen kaveruksen juhlimisen täyttävää mutta ahdistavaa elämäntapaa. Se on suomalaissarjaksi poikkeuksellisen intensiivinen.

Lue lisää: Exit-sarjan Suomi-versio kuvaa ökytörkimysten elämäntapaa kaunistelematta

Disney+:n seitsenosainen jännityssarja The Old Man (2022) onnistuu tuntumaan tuoreelta. Siinä pääosaa eli valeidentiteetin saanutta entistä CIA:n agenttia näyttelee yli 70-vuotias Jeff Bridges.

Lue lisää: The Old Man -sarja tarjoaa astetta aikuismaisempaa agenttijännitystä – Jeff Bridges onnistuu pääosassa hyvin

Tanskalaisohjaaja Lars von Trierin pahaenteisen sairaalasarjan Valtakunnan eli Rigetin kolmoskausi, Kingdom Exodus (Elisa Viihde Viaplay), tuntuu jatkavan suoraan siitä, mihin päästiin 1990-luvulla Kööpenhaminan massiivisessa keskussairaalassa.

Lue lisää: Lars von Trierin vanhan kulttisarjan jatkokausi Kingdom Exodus käynnistyy vahvasti

Näitä odotamme:

The Crown- sarjassa Elisabetia näyttelee Imelda Staunton.

Lisää kuninkaallisdraamaa, please

Onko joku, joka ei odota The Crown -sarjan uutta kautta? Ennakkotiedot sarjasta ovat jo aiheuttaneet kohua, mutta sarjan uskolliset ystävät luottavat, että sitä on tulossa mitä ennenkin. Kutkuttavasti kuviteltua, loistokkaasti puvustettua, hienosti näyteltyä, melkein totta.

1990-luvulle sijoittuvalla viidennellä kaudella prinssi Charlesiksi hyppää Dominic West ja prinsessa Dianaksi Elizabeth Debicki, kuningatar Elisabetina nähdään Imelda Staunton. Miten näyttelijät pärjäävät vertailussa edellisten kausien näyttelijäsuorituksiin: pelkästään siinä riittää pohdittavaa hyvinkin puoleksi kaudeksi. Netflix on kertonut sarjan alkavan 9. marraskuuta. The Crown, Netflix.

Sanna Kangasniemi

Romantiikkaa ja upeaa muotia, s'il vous plaît

Ken kaipaa elämäänsä kepeyttä, ilahtunee siitä tiedosta, että Emily in Paris -sarja palaa kolmannen kauden uusilla jaksoilla 21. joulukuuta. Vaikka Yhdysvalloista Pariisiin muuttavaa Emilyä kuvaava sarja on saanut kritiikkiä stereotyyppisestä Pariisi-kuvauksestaan ja ruusunpunaisesta maailmankuvastaan, se on silti ollut järisyttävän suosittu. Saattaapa olla, että höpsöydelle, positiivisuudelle, romantiikalle ja upealle muodille on tarvetta tänäkin vuonna.

Tulevan kauden juonenkäänteistä ei ole hiiskuttu, mutta se on varmaa, että Emilyn (sarjan tuottaja Lily Collins) taannoinen sydänkäpy, ranskantunneilta löytynyt britti Alfie (Lucien Laviscount) tulee sarjaan pysyvästi. Emily in Paris, Netflix.

Mari Koppinen

Kovatasoisten ohjaajien kauhuantologia

Kauhun ystäviä hemmotellaan näin Halloweenin alla. Netflix julkaisee 25. lokakuuta alkaen kahden jakson päivätahdilla kahdeksanosaisen kauhuantologian, jonka on kuratoinut ja tuottanut Oscar-palkittu ohjaaja Guillermo del Toro.

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities -sarjan jokaisen jakson ohjaa eri ohjaaja, ja joukossa on kovatasoisia kauhun tekijöitä. Mukana on muun muassa scifikauhun kulttinimi Vincenzo Natali (Cube, Splice), palkittu indiekauhun visionääri Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night, The Bad Batch) ja The Babadook -elokuvalla läpimurtonsa tehnyt australialaisohjaaja Jennifer Kent.

Näyttelijäkaartiin kuuluu esimerkiksi Rupert Grint (Harry Potter -elokuvat) ja Ismael Cruz Córdova (Mahtisormukset) ja Dan Stevens (Downton Abbey). Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, Netflix.

Eleonoora Riihinen

Pörheyttä, väninää ja sekoilua 24/7

Kärsin aivan hirvittävästä koirakuumeesta (okei, kissakuumeesta myös), ja eniten haaveilen minulle tutuista shiba inu -rotuisista yksilöistä. Onneksi ikävääni saapuu lievittämään Ylen Pentulive. Vuosi sitten seurattiin labradorinnoutajapentueen elämää, tänä vuonna ”koirien Big Brotherin” valokeilassa ovat shiba inut. Eivätpä kohta paljon huolet paina, kun voi päivät pitkät imeä itseensä pörheää pentuterapiaa läpi vuorokauden. Jos ei ehdi katsoa, voi sekoilevien pentujen väninän laittaa aina taustalle. Pentulive on nähtävillä Yle Areenassa 7. marraskuuta alkaen aina jouluviikolle asti. Pentulive, Yle Areena.

Mari Koppinen

The White Lotuksen ykköskausi sijoittui Havaijille.

Etuoikeutettuja ihmisiä luksuslomalla

Yhdysvaltalaisen Mike Whiten ohjaaman ja käsikirjoittaman televisiodraaman The White Lotusin ensimmäistä kautta on hankala kuvailla. Vikuroiva, ilkikurinen, yliampuvakin sarja nousi vuonna 2021 julkaistulla ensimmäisellä kaudellaan puheenaiheeksi. Kuuden jakson minisarja sai katsojan hykertelemään yhtäältä hahmojen toilailun aiheuttamasta myötähäpeästä ja toisaalta häikäisevän kauniista kuvauksesta ja hypnoottisesta musiikista.

Ensimmäinen kausi sijoittui havaijilaisen lomaparatiisin maisemiin. Kausi seurasi lomaansa viettävän Yhdysvaltain valkoisen eliitin ja hotellin henkilökunnan elämää viikon ajan.

Toinen kausi julkaistaan HBO:lla maanantaina 31. lokakuuta. Se kertoo niin ikään viikon mittaisen tarinan lomailevista hyväosaisista sekä hotellin henkilökunnasta. Tällä kertaa sarja sijoittuu sisilialaiseen luksuslomakohteen maisemiin. Näyttelijäkaarti on uudistunut, mutta ensimmäiseltä kaudelta mukana on ainakin loistokkaan roolisuorituksen tehnyt Jennifer Coolidge. The White Lotus, HBO.

Hilla Körkkö