Tuula Rajavaaran toimittamassa sarjassa kuullaan jälleen paljaspäisen mopoilijan jäätyneistä aivoista.

”Eiks tää ookaan totta”, kuuluu välikommentti Tuula Rajavaaran toimittamassa Urbaanilegendat-sarjassa.

Kaikkihan sen nyt tietävät, että hammas sulaa lasilliseen Coca-Colaa yön aikana. Tai parhaassa tapauksessa rautanaula. Kaverin kaverihan sen kertoi, eikö vaan.

Urbaanilegendat ovat nykyajan tarinankerrontaperinnettä, jossa jutut kulkevat suusta suuhun ja läpäisevät joskus Suomen aivan totaalisesti. Varmaan joka ikinen on esimerkiksi kuullut jonkin version paljaspäisen mopoilijan pakkasessa jäätyneistä aivoista.

Uudet tarinat kommentoivat usein jotakin uutta ilmiötä, johon kohdistuu ennakkoluuloja. Sarjassa esimerkkejä riittää: solarium, nylon-sukkikset, kännykät, mikroaaltouunit, jukkapalmut...

Mutta on myös tarinoita, joilla on uskomaton kyky uudistua. Viemäristä löytyneestä krokotiilista kerrottiin jo antiikissa, eikä vain 1970-luvun New Yorkissa.

Urbaanilegendat on paikoin hykerryttävän hauskaa kuunneltavaa. Sopivasti asiaa tulee mausteeksi perinteentutkija Kaarina Kosken haastatteluista. Nopeasti jaksojen kaava alkaa kuitenkin toistaa itseään.

Kertojaäänenä on luultavasti ensi kertaa suomalaisessa audiodokumentarismissa käytetty elävien ihmisten lisäksi tekoälyä. Aika päteväksi on äly jo tehty: se ei erotu joukosta.

Jotkut tarinoista ovat saaneet omat versionsa eri maissa pitkin poikin maailmaa. Olet varmaan kuullut paljon juttuja esimerkiksi haisevista, yksinkertaisista, mölyävistä ja sopeutumattomista maahanmuuttajista.

Ruotsissa kerrottiin jo 1970-luvulla alkukantaisista maahanmuuttajista, jotka esimerkiksi yrittivät kasvattaa porsaita kerrostalon kylpyammeessa. Mistähän sellaiset barbaarit mahtoivat Ruotsiin muuttaa? No, Suomesta tietenkin!

Urbaanilegendat, Yle Areena sekä Radio Suomi sunnuntaisin.