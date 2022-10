Suomen elokuvasäätiö myönsi tukea audiovisuaalisille hankkeille. Isoimmat potit menivät Tiina Lymin Myrskyluodon Maijalle ja Pirjo Honkasalon elokuvalle Orenda.

Elokuvia on suunnitteilla muun muassa Hassisen Koneen paluusta, Myrskyluodon Maijasta ja Pepe Willbergistä.

Suomen elokuvasäätiö myönsi lokakuun alussa tukun tuotanto- ja kehittämistukia sekä käsikirjoitusapurahoja elokuville, televisiosarjoille ja dokumenteille.

Päätösten perusteella Suomen historiaa taivutetaan taas valkokankaalle. Aiheina ovat muun muassa laulaja Pepe Willberg, rockyhtye Hassisen kone, 1960- ja 1970-luvun vaihteen suomalainen underground, Lahden MM-hiihtojen dopingskandaali ja Elokapina.

Tuet eivät kuitenkaan takaa sitä, että projektit lopulta päätyisivät elokuviksi saakka. Nyrkkisäännön mukaan tuotantotukia myönnetään jo hyvässä vauhdissa olevalle produktiolle, kun taas kehittämistukea ja apurahoja saaneisiin hankkeisiin liittyy pientä epävarmuutta.

Tuotantotukea sai muun muassa Tiina Lymin käsikirjoittama ja ohjaama Myrskyluodon Maija, jonka kuvaukset alkoivat tämän viikon maanantaina Ahvenanmaalla. Elokuvan tukipotti on mittavin, 920 000 euroa. Elokuvan päärooleja näyttelevät ruotsalaiset Amanda Jansson ja Linus Troedsson ja sen arvioitu ensi-ilta on vuonna 2024. HS kertoi elokuvaprojektista vuonna 2020.

Toiseksi suurin tuki, 850 000 euroa, myönnettiin Pirkko Saision käsikirjoittamalle ja Pirjo Honkasalon ohjaamalle fiktioelokuvalle Orenda, jonka teemoina ovat ”syyllisyys ja armo”.

Pirkko Saisio (vas.) ja Pirjo Honkasalo tekevät yhdessä elokuvaa.

Kansainvälinen yhteistuotanto The Swedish Torpedo on tositarinaan pohjautuva elokuva ruotsalaisesta uimarista Sally Bauerista, joka ui ensimmäisenä pohjoismaalaisena Englannin kanaalin poikki. Tämä tapahtui vain muutamaa päivää ennen kuin toinen maailmansota alkoi vuonna 1939. Elokuvan ohjaa ruotsalainen näyttelijä-ohjaaja Frida Kempff.

Ohjaaja Teemu Nikki palkittiin vuonna 2021 Venetsian elokuvajuhlien Orizzonti Extra -palkinnolla elokuvasta Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia. Nyt hän sai tukea mustalle komedialleen Kuolema on elävien ongelma, joka kertoo ”ruumisautobisneksen halvimmista kuskeista”.

Kehittämistukea saaneiden joukossa on useita dokumentteja, kuten Mika Kaurismäen ohjaama Hassisen Kone 40 vuotta myöhemmin. Elokuva kertoo yhtyeen viime heinäkuussa järjestetystä 40-vuotisjuhlakonsertista, siihen valmistautumisesta sekä ikonisen joensuulaisbändin historiasta.

HS kertoi tulevasta dokumentista viime kesäkuussa.

Annelin aika on Saara Cantellin käsikirjoittama ja ohjaama dokumentti syrjitystä naisesta.

Suomalaisessa undergroundissa vaikuttanut, anarkistista Ultra-lehteä toimittanut pitkän linjan ohjaaja Claes Olsson sai kehittämistukea dokumentille Minun Underground.

Ohjaaja Severi Koivusalon Pepe on dokumenttielokuva jo 1960-luvun alussa muusikkouransa aloittaneesta Pepe Willbergistä.

Kehittämistukea saivat ohjaaja-käsikirjoittajat Anna Mellin ja Vilja Autiokyrö fiktioelokuvalle Ovulaationarratiivi. Esittelyn mukaan se on ”elokuva naisista, jotka pyllistävät Aristoteleen patsaalle”.

Draamaa suomalaisen urheiluhistorian yhdestä noloimmista hetkistä eli vuoden 2001 MM-hiihtojen dopingskandaalista tarjoilevat ohjaajat Lauri Nurske ja Riku Suokas. Lahti 2001 on ”räjähdysherkkä kansainvälinen draamasarja suomalaisen urheilun synkimmästä hetkestä”.

Lahden MM-hiihdoissa helmikuussa 2001 räjähti suomalainen doping-pommi.

Muita urheiluaiheita ovat muun muassa Juha Wuolijoen No More Hockey, joka on draamakomedia NHL-tähden myrskyisistä eläkepäivistä. Lotta-Kaisa Riistakosken dokumenttisarja Kona! kertoo puolestaan nuoren urheilijan elämästä juuri ennen läpimurtoa.

Käsikirjoitusapurahaa myönnettiin muun muassa Saku Soukalle ja Maria Rannanheimolle ilmastoliike Elokapinasta tehtävää dokumenttia varten.

Elokapinasta on kiinnostunut myös useaan kertaan palkittu ohjaaja Virpi Suutari, jonka dokumentin Luonnonsuojelijat pääosassa ovat nuoret luontoaktivistit. Parhaillaan kuvattavan dokumentin ensi-iltaa on suunniteltu alkuvuodeksi 2024.

Täydellinen lista tukipäätöksistä löytyy Suomen elokuvasäätiön kotisivuilta.