Veera W. Vilo kantaa pääroolissa koko elokuvaa. Hän on myös käsikirjoittanut Free Skaten.

Free Skate. Ohjaus Roope Olenius. 120. min. K12. ★★

Urheiluvalmennusmetodit ovat olleet keskustelun alla jo jonkin aikaa. Samoin Venäjä. Kotimainen Free Skate yhdistää ajankohtaiset kysymykset draamansa polttoaineeksi.

Valtatien taukopaikalta löytyy tajuton nuori nainen (Veera W. Vilo). Naisella on yllään minihame ja takki, jonka selkämyksen kirjaimet viittaavat itärajan taakse. Taskusta löytyy suomalainen osoite, jonne nuori nainen sairaalareissun jälkeen myös päätyy.

Takaumien kautta selviää, että päähenkilö on venäläinen taitoluistelija. Urheilija on saavuttanut menestystä, vaikka valmennustiimi on johtanut harjoittelua nöyryyttämällä ja kovistelemalla. Asetuttuaan sukulaisen (Leena Uotila) luo taitoluistelija aloittaa harjoittelun espoolaisessa seurassa, hyvin erilaisessa ohjauksessa.

Elokuva alkaa vähäeleisenä draamana. Päähenkilö ei juuri puhu, ja taustatarinasta annetaan vihjeitä vain vähän. Säästäväinen kerronta herättää mielenkiinnon.

Tietoa pantataan kuitenkin niin pitkään, että draama alkaa vaikuttaa hissuttelevalta seurantadokumentilta introvertin elämästä.

Ohjaaja Roope Oleniukselle elokuva on toinen, vuonna 2017 ensi-iltansa saaneen kauhuelokuvan Kyrsyä – Tuftlandin jälkeen. Siinäkin pääosaa näytteli Veera W. Vilo, joka tällä kertaa vastaa myös käsikirjoituksesta.

Vilo kantaa pääroolissa koko elokuvaa. Hän on läsnä tarinan jokaisessa käänteessä leikkisästä lumisodasta totisen väkivallan äärelle. Aiempi ura huippuvoimistelijana lienee helpottanut urheilijan luistimiin asettumista. Vilo selviytyy urakastaan kunnialla.

Onnistumisia löytyy myös sivuroolien joukosta, vaikka hahmojen välinen kanssakäyminen on usein jäykkää. Toiminta kantaa dialogia paremmin.

Venäläishahmot maalataan kuitenkin yksioikoisen, jopa karikatyyrimäisen pahoiksi. Tässä maailmanajassa ratkaisu tuntuu erityisen painavalta: itänaapurista ei löydetä tippaakaan inhimillisyyttä. Ja jos löydetäänkin, se kuuluu uhrille.

Sinivalkoinen asu ja samanväristen lippujen liehuminen luistelukisoissa näyttäytyvät onnena. Vähemmän osoittelevaa erojen tekemistä on suomalaisvalmentajan (Karoliina Blackburn) tiukka mutta lempeä ote.

Loppumetreillä Free Skate hyppää toipumisesta traumojen lähteille. Hurjaksi yltyvä tarina sivuaa niin ihmiskauppaa kuin raiskauksia. Vaikka jo elokuvan lähtötilanne vihjaa rumaan peliin, muutos kerronnassa on äkillinen.

Elokuvan johtotähdeksi nousee taitoluistelu. Se sidotaan onnistuneesti päähenkilön identiteettiin ja toipumiseen, jännitykseen ja kansalliseen traumaan. Siihen liittyy tarinan kauneus ja kauheus.

Käsikirjoitus Veera W. Vilo. Tuottajat Miikka J. Anttila, Roope Olenius, Teea Siltanen, Veera W. Vilo. Pääosanäyttelijät Veera W. Vilo, Leena Uotila, Karoliina Blackburn, Jevgeni Haukka.