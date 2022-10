Evoluutio perustuu käsikirjoittaja Kata Wéberin omiin kokemuksiin.

Draama

Evoluutio (Evolution). Ohjaus Kornél Mundruczó. 100 min. K12. ★★★

Käsikirjoittaja Kata Wéber ja ohjaaja Kornél Mundruczó ovat sekä työ- että aviopari, jonka yhteiset elokuvat ovat saaneet hyvin huomiota elokuvafestivaaleilla. Suomessa Ylen Teema-kanavalla on esitetty ainakin Valkoinen jumala (2014) ja Jupiterin kuu (2017). Uutta Evoluutio-elokuvaa ennen valmistui heidän ensimmäinen yhdysvaltalaistuotantonsa Pieces of Woman (Netflix).

Unkarilaisparin elokuvissa on aina jotakin erityistä ja hätkähdyttävääkin. Pieces of Woman -elokuvassa on kuvattu 25-minuuttinen kotisynnytys yhdellä otolla. Jupiterin kuussa nuori syyrialaispakolainen osaa lentää. Valkoisessa jumalassa koirilla on tärkeä rooli.

Rajusti alkaa myös Evoluutio, jossa siinäkin pelataan pitkillä otoksilla. Elokuvassa on ikuisuusteema, holokausti, jota jatketaan nykyaikaan. Se kertoo Euroopan juutalaisuudesta kolmessa eri sukupolvessa, ja kuten Pieces of Woman myös Evoluutio perustuu käsikirjoittaja Wéberin omiin kokemuksiin. Myös hän on holokaustista selviytyneen naisen perillinen.

Elokuva jakaantuu itsenäisiin osiin. Se alkaa klaustrofobisesti synkästä bunkkerista, josta voi vain arvailla, mikä se on. Miehet kuuraavat seiniä epätoivon vimmalla, kunnes he alkavat löytää raoista ja viemäreistä hiuksia. Jostakin kuuluu pienen lapsen surkeaa itkua.

Kuva laajenee. Bunkkeri oli Auschwitz, josta neuvostosotilaat etsivät eloonjääneitä.

Toisessa osassa tuo kiljuva lapsi on iäkäs nainen, joka riitelee tyttärensä kanssa. Tytär kaivaa äidin papereita löytääkseen todistuksen heidän juutalaisuudestaan ja saadakseen edes jotain korvauksia, mutta äiti ei halua antaa sitä. Sen sijaan hän alkaa puhua ja muistella. Äitiä näyttelee unkarilaisen elokuvan legenda Lili Monori, tytärtä Annamária Láng.

”En halua olla selviytyjä. Haluan olla elossa”, tytär puuskahtaa.

Mennään taas ajassa eteen päin. Berliiniin muuttanut tytär käy kiivasta keskustelua teini-ikäisen poikansa (Goya Rego) kanssa. Kokeeko poika olevansa juutalainen?

Ja siitä jatketaan vielä poikaan, joka ihastuu luokkansa muslimityttöön (Padme Hamdemir). Mikä on uskonnon merkitys heille?

Juutalaisuus sodanjälkeisessä Euroopassa on teema, joka nousee nyt usein esiin. Evoluutio on tärkeää jatketta sille.

Tekijäparilla on halu erottua ja herättää reaktioita, mutta siinä on riskinä yliyrittäminen. Tämä vähentää myös Evoluution tekemää vaikutusta, ja se heijastuu näyttelijäntyöhön, joka sekin menee vähän yli. Oleellinen osa visuaalisuutta on ranskalaisen Yorick Le Saux’n levottomuutta ja epävakautta korostava kuvaus – ja huimaavan pitkät otot.

Käsikirjoituksen tasolla Evoluutiossa on valtavan paljon sanottavaa, eikä elokuva kaipaisi niinkään tehostamista vaan pikemminkin kärsivällistä avaamista. Varmasti elokuva tosin näyttäytyy aivan erilaisena unkarilaisille ja saksalaisillekin, joille juutalaisuus on kiinteä osa historian traumoja.

Elokuvan viimeisessä osuudessa nuoret näyttelijät purkavat alkupuolen hyökyä vain olemalla tavallisia nuoria, mutta siinä taas dialogi jää ohueksi.

Käsikirjoitus Kata Wéber. Pääosissa Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego, Padme Hamdemi