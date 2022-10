See How They Run jatkaa dekkarien suuntausta, jossa rikosta tärkeämpää on karikatyyreille naureskelu

Harris Dickinson ja Saoirse Ronan tekevät keskeiset roolit See How They Run -elokuvassa.

Komedia

See How They Run. Ohjaus Tom George. 99 min. K12. ★★★★

Nordic noir on saattanut kohdata murhaajansa. Sateessa lapsuudentraumojaan kipuilevien etsivähahmojen sijaan kankailla nähdään nyt värikylläisiä, runsaskäänteisiä arvuutteluleikkejä.

Who dunnit -tarinoiksi kutsutut perinteiset dekkarit ovat palanneet, mutta mukaan on tullut metakierre, itsetietoista tarinaa tarinankerronnasta.

Riemastuttava See How They Run sijoittuu Agatha Christien Hiirenloukku-näytelmän kulisseihin, joihin poliisipari päätyy pähkäilemään, kuka teatteriseurueesta on tappanut ärsyttävän elokuvaohjaajan.

Ei ole oleellista, tekikö "sen” näyttelijä Richard Attenborough tai itse kirjailija Christie. Rikos on tekosyy huvittelulle ja hurvittelulle.

See how they run ristisiittää kahta komediallista menestyjää: Veitset esiin -elokuvaa ja The Death of Stalinia.

Cluedomaista Veitset esiin -elokuvaa saa syyttää siitä, että hupsutteleva dekkari varmasti lypsetään lajityyppinä nopeasti kuiviin. Komediassa tunnetut näyttelijät saavat vetää täydet Putoukset, kun heidän joukostaan etsitään dekkarikirjailijan tappajaa.

Neuvostovaltapelille nauraneelta Death of Stalinilta on lainassa ilkikurinen tapa käyttää oikeita ihmisiä komedian hahmoina. Sama trendi alkoi kirjallisuudessa vuonna 2015, kun ranskalainen Laurent Binet muokkasi tunnetuista ihmisistä hahmoja romaaniinsa Kuka murhasi Roland Barthesin? Siinä Ranskan älyköt yrittävät selvittää kuuluisan kielitieteilijän kuolemaa.

Kenneth Branagh liittyy metajoukkoon jatkamalla teennäistä Hercule Poirot -elokuvasarjaansa tulevalla A Haunting in Venicella, jossa dekkarikirjailija selvittää murhaa.

Pian tämä alkaa kyllästyttää, mutta See How They Runissa dekkariperinteellä leikittely on vielä piristävää.

Pikkukyläkomediasarja This Countryn ohjaajana aiemmin ansioitunut Tom George on onnistunut debyyttielokuvansa muotokikkailussa. Hän on rakentanut tapahtumapaikan, 1950-luvun Lontoon kadut ja kodit, näyttämään lavasteilta, tietenkin.

Runsaasti tv-komediaa kirjoittaneen Mark Chappellin käsikirjoitus on täynnä nopeaa älyttelyä ja itseriittoisille karikatyyreille naureskelua.

Saoirse Ronan tekee mestarillisen suorituksen tutkintaa opettelevana noviisipoliisina, joka ei pysty lopettamaan puhumista, ja jota alkoholiin menevä vanha etsivä (Sam Rockwell) ei jaksaisi vetää mukana. Heidän välillään käydään perienglantilaista banteria, piikittelevää sanailua.

Kuollutta elokuvaohjaajaa esittävä Adrian Brody vie elostelun huippuunsa, eikä edes kuolema ole lainkaan traaginen tapahtuma. Haudantakainen kertojahahmo pilkkaa itseään ja lähinnä tuhahtelee poismenolleen.

Käsikirjoittaja Mark Chappell, tuottajat Damian Jones, Gina Carter, pääosissa Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Ruth Wilson, Reece Shearsmith