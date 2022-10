Maailmanhistorian arvostetuimpiin taidemaalareihin kuuluva Johannes Vermeer (1632–1675) ei uusimman tutkimuksen mukaan ole Tyttö huilun kanssa -teoksen tekijä.

National Gallery of Art Washingtonissa poistaa tekijätiedon vuosikymmenten jälkeen, mutta ei ensimmäistä kertaa.

Vielä 1995 museo kertoi Vermeer-näyttelyssä teoksen olevan ”Vermeerin piirin” tekemä, mutta ei väittänyt sitä taiteilijan itsensä tekemäksi, muistuttaa The New York Times.

Pandemian aikana museo ehti analysoida neljä Vermeer-maalaustaan uusimmalla teknologialla ja totesi, että vain kolme niistä voidaan todistaa aidoiksi.

Myös Tyttö punaisessa hatussa oli herättänyt epäilyjä, mutta sen aitoutta tutkimus ei kyseenalaistanut. Sen sijaan Tyttö huilun kanssa ei ole viimeistelyltään ja uloimmalta maalikerrokseltaan samaa luokkaa kuin yli kolmessakymmenessä muussa tunnetussa Vermeerin työssä.

Tytön piirteet ovat kuitenkin samankaltaiset molemmissa töissä. Ja molemmat maalaukset on tehty samanlaisille puupaneeleille samankaltaisilla materiaaleilla.

On myös edelleen mahdollista, että Vermeer teki osan teoksesta, mutta ei sen viimeistelyä, arvioi osa The New York Timesin haastattelemista asiantuntijoista. Maalauksia uudella teknologialla tutkinut John Delaney on The Washington Postin haastattelussa tiukempi.

Hänen mukaansa Tyttö huilun kanssa on sellaisen tekijän maalaus, joka on ymmärtänyt Vermeerin tekniikan mutta pystynyt hyödyntämään sitä ”hyvin rajallisesti”.

Joka tapauksessa tekijällä on täytynyt olla ajankohtaan nähden poikkeuksellista tietoa Vermeerin tyylistä ja hänen käyttämistään materiaaleista.

Vermeerillä ei tiedetä olleen oppipoikia, mutta kyseessä voi toki olla tuntemattomaksi jääneen oppilaan, Vermeerin perheenjäsenen kuten tämän tyttären, tai Vermeerin ohjauksesta maksaneen amatöörin teos, asiantuntijat spekuloivat.

”Vermeerin kanssa työskennelleiden taiteilijoiden olemassaolo on tärkeimpiä uusia tietoja taiteilijasta vuosikymmeniin, päättelee National Gallery of Artin johtaja Kaywin Feldman lehdistötiedotteessa.

Sekä aidot että ”Vermeerin piirin” ja eräät jo aiemmin hänen tyylinsä jäljitelmiksi todetut teokset ovat esillä National Gallery of Artin uudessa Vermeer’s Secrets -näyttelyssä kontekstoituna uusimmalla tutkimustiedolla.

Näyttely esittelee myös uusia tekniikoita, joilla teoksia tutkittiin. Vermeers’ Secrets on nähtävissä 8. tammikuuta 2023 asti.

