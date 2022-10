Springsteen versioi seuraavalla albumillaan soul-klassikoita ja Dylan analysoi kirjassaan ”modernin laulun filosofiaa”.

Bob Dylanin ja Bruce Springsteenin poikkeuksellisten uusien projektien ensimmäiset näytteet on saatu julkisuuteen.

Springsteen on julkaisemassa soul-klassikoista uusia versioita albumilla Only the Strong Survive. Kyseessä on Springsteenin ensimmäinen cover-albumi We Shall Overcome: The Seeger Sessionsin (2006) jälkeen.

Seuraavalla videolla Springsteen kertoo albuminsa taustoista.

Albumin ensimmäinen single ja video oli Frank Wilsonin bilebiisi vuodelta 1965. Do I Love You (Indeed I Do) ei ole sovituksen kaikilta osilta valtavan kaukana Springsteenin omasta tuotannosta ja hän pääsee karjahtelemaan tuttuun tapaansa. Myös falsettilaulu toimii 73-vuotiaalla yhä hyvin.

Versio on kunniakas myös alkuperäiseen Frank Wilsonin singleen verrattuna. Wilson oli Motown-yhtiön merkittävä tuottaja ja lauluntekijä Marvin Gayen ja Diana Rossin kaltaisille tähdille. Jos versio tuo hänelle lisää huomiota, Springsteen on saavuttanut yhden tarkoituksistaan.

Commodoresin Nightshift oli vuonna 1985 sanoitusta myöten viimeistellyn kaunis tribuutti vuonna 1984 kuolleille Marvin Gayelle ja Jackie Wilsonille.

Springsteenin singlen sovitus ei rullaa yhtä herkullisen pehmeästi eikä Springsteen pääse lauluosuudessaan alkuperäisen version samettisuuteen. Hän ei toisaalta tee myöskään laulua uudella tavalla valaisevaa poikkeuksellista versiota.

Versio ei muutenkaan tunnu täysin tarpeelliselta, sillä kyseessä ei ole samanlainen pitkälti unohtunut helmi kuin Frank Wilsonin single.

Commodores osoitti juuri Nightshift-laululla pystyvänsä suuriin hitteihin myös Lionel Ritchien lähdön jälkeen ja sai hienosta laulustaan Grammy-palkinnon.

Springsteenin albumin luvataan sisältävän myös kaksi duettoa Sam & Dave -duossa aikoinaan loistaneen 87-vuotiaan Sam Mooren kanssa. Albumille luvataan esimerkiksi Jerry Butlerin, William Bellin, Tyrone Davisin, The Temptationsin ja The Four Topsin singleillä julkaistua materiaalia.

Only The Strong Survive julkaistaan 11. marraskuuta.

Bob Dylanin The Philosophy of Modern Song -kirjan kannessa komeilevat Little Richard, Alis Lesley ja Eddie Cochran.

Bob Dylan on puolestaan antanut kaksi ennakkonäytettä The Philosophy of Modern Song -kirjastaan The New York Timesin julkaistavaksi.

Kyseessä on Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuoden 2016 voittajan ensimmäinen kirja sitten Chronicles Vol 1 -teoksen. Chronicles yhdisteli herkullisen sävykkäästi tosiasioita ja intertekstuaalista fabulointia ja valotti muutamaa käännekohtaa hänen omassa elämässään.

Ennakkonäytteiden perusteella jälki voi nyt olla epätasaisempaa, vaikka Dylan on mediatietojen mukaan valmistellut uutta teosta muiden töiden ohessa vuosikymmeniä.

The Philosophy of Modern Song pohtii 65 laulua pienoisesseillä sekä kustantajan sanoin ”riffeillä” eli vapaamuotoisilla runollisilla katkelmilla.

Frank Sinatran Strangers in the Night-hitin ”riffi” saa Dylanilta runollisen kuvauksen siitä, kuinka laulu kertoo ”yksinäisestä sudesta, ulkopuolisesta, muukalaisesta” maailmassa, jossa omaa tilaansa etsivät ”tunkeilijat, friikit ja roistot”.

Perusmuotoisempi teksti pohtii laulun tekijöiden todellista identiteettiä.

The Who -yhtyeen My Generation -analyysi sisältää vastaavan ”riffin” ja varsin tavanomaisen kuvauksen siitä, kuinka jokaisesta nuoresta sukupolvesta tulee entisiä nuoria. Varsin nokkelasti Dylan kuitenkin löytää sillan lauluntekijä-kitaristi Pete Townshendin seuraavan tyylikauden suurprojektiin eli rock-oopperaan Tommy.

Voit lukea molemmat näytteet ja The New York Timesin johdannon niihin tämän linkin takaa. Mukana on ääninäyte, jossa Dylan lukee itse ”riffinsä” Strangers in the Night -lauluun.

Muita Dylanin kirjassaan analysoimia lauluja ovat esimerkiksi Little Richardin Tutti Frutti ja Long Tall Sally, Carl Perkinsin Blue Suede Shoes, Jackson Brownen The Pretender, The Eaglesin Witchy Woman, Elvis Costellon Pump It Up ja The Clashin London Calling.

Äänikirjassa teoksen lukijoina toimivat Dylanin itsensä lisäksi esimerkiksi Helen Mirren, Jeff Bridges, Sissy Spacek, Rita Moreno ja Renee Zellweger.

Täydellinen lista Dylanin kirjassaan käsittelemistä lauluista ja äänikirjan tekstien lukijoista löytyy tämän linkin takaa.

Bob Dylan Pori Jazzissa vuonna 2014.

