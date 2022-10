Being Mortal -elokuvan kuvauksissa ”epäasiallisesti käyttäytynyt” Bill Murray kohtaa uusia syytöksiä

Being Mortal -elokuvan kuvaukset keskeytettiin viime keväänä Murrayn ”epäasiallisen käytöksen” takia. Uuden selvityksen mukaan Murray sopi tapauksen noin 102 000 eurosta.

Useista nimekkäistä elokuvista tunnettua yhdysvaltalaisnäyttelijää Bill Murrayta vastaan on esitetty uusia syytöksiä. Asiasta kertoo muun muassa The Guardian.

Viime keväänä uutisoitiin, että Being Mortal -elokuvan kuvaukset keskeytettiin Murrayn ”epäasiallisen käytöksen” takia, mutta tapauksen yksityiskohdat jäivät pimentoon.

Puck Newsin tekemän tuoreen selvityksen mukaan Murrayn väitetään istuneen hajareisin nuoren naispuolisen tuotantoassistentin päälle sängyllä ja suudelleen häntä Being Mortal -elokuvan kuvauksissa. Molemmilla oli yllään kasvomaskit koronavirusohjeistuksen takia.

Tuoreen selvityksen mukaan Murray kertoi pilailleensa, mutta tuotantoassistentin mielestä teko oli ”läpeensä seksuaalinen” ja hän oli kauhuissaan.

Tuotantoassistentti, jonka henkilöllisyys ei ole julkisuuden tiedossa, ja tapauksen todistanut kuvauksissa työskennellyt henkilö tekivät Murraysta virallisen valituksen.

Puck Newsin tietojen mukaan Murray sopi jutun naisen kanssa ja maksoi hänelle 100 000 dollaria (noin 102 000 euroa). Sopimukseen kuului, että tuotantoassistentti ei nosta oikeudellisia vaatimuksia elokuvantuottajia tai tuotantoyhtiö Searchlightia ja sen omistajaa Disneytä vastaan.

Murray kommentoi tapausta itse viime huhtikuussa CNBC:n haastattelussa. Näyttelijän mukaan kyse oli ”mielipide-eroista”.

”Tein jotain, mikä oli omasta mielestäni hauskaa, mutta sitä ei ymmärretty niin.”

Näyttelijä sanoi silloin, että he yrittävät löytää asiassa sovun.

Muun muassa Päiväni murmelina, Lost in Translation ja Haamujengi -elokuvista tunnettu Bill Murray on vaalinut pitkään mainettaan Hollywoodin yhtenä rakastetuimpana näyttelijänä, mutta viime aikoina sädekehä on rakoillut.

Tällä viikolla myös näyttelijä Geena Davis kertoi kielteisistä kokemuksistaan Murrayn kanssa 11. lokakuuta julkaistussa muistelmateoksessaan. Davisin mukaan Murray vaati Keikka putkessa -elokuvan kuvauksissa vuonna 1989, että hän saisi käyttää hierontalaitetta Davisiin.

”Sanoin monta kertaa ei, mutta hän ei luovuttanut”, Thelma ja Louise -elokuvan tähti kirjoittaa.

Davisin mukaan hänen olisi pitänyt huutaa ja ”järjestää kohtaus”, jotta hän olisi saanut Murrayn lopettamaan tekonsa.

”Muut miehet huoneessa eivät tehneet mitään lopettaakseen sen. Tajusin syvässä surussa, että minulla ei ollut vielä kykyä vastustaa tätä päällekarkausta – tai yksinkertaisesti vain kävellä pois.”

Geena Davis osallistui Emmy-gaalaan syyskuussa. Näyttelijä julkaisi tämän viikon tiistaina Dying of Politeness -muistelmateoksen.

Davisin lisäksi Austin Powers -elokuvista tuttu näyttelijä Seth Green on syyttänyt Murrayta. Variety-lehden mukaan Green kertoi hiljattain Youtubessa julkaistussa Good Mythical Morning -ohjelmassa, että hän oli vain 9-vuotias, kun Murray kävi häneen kiinni Saturday Night Live -ohjelman takahuoneessa.

Green väittää, että Murray suuttui hänelle, koska hän istui konkarinäyttelijän tuolilla. Murray toimi silloin kyseisen jakson juontajana.

Greenin mukaan Murray tarttui häntä nilkoista ja roikotti ylösalaisin roska-astian päällä ja sanoi, että ”roskat menevät roskikseen”. Green kertoi huutaneensa ja huitoneensa käsillään. Lopulta Murray tiputti hänet roska-astiaan, jolloin se kaatui. Green sanoi olleensa kauhuissaan.

”Juoksin pois ja piilouduin pöydän alle pukuhuoneeseeni ja vain itkin.”

Näyttelijä Seth Green kuvattuna tämän vuoden heinäkuussa.

Konkarinäyttelijä ei ole vielä kommentoinut tuoreimpia syytöksiä yhdysvaltalaismedioille.

Being Mortal -elokuvan kuvaukset ovat edelleen tauolla. Koomikko Aziz Ansarin esikoisohjaus on tällä hetkellä noin puolivälissä valmistumista.

Murrayn lisäksi Atul Gawanden vuonna 2014 julkaistuun tietokirjaan perustuvassa elokuvassa näyttelee muun muassa Keke Palmer ja Seth Rogen.