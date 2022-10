Tapamme puhua laittomista päihteistä ja niiden käyttäjistä on ollut ristiriitainen ja todellisuudesta vieraantunut, mutta tähän on tulossa muutos, kirjoittaa Ihan tavallinen kokaiinikauppias -kirjan kirjoittanut Riku Siivonen.

Me kaikki yritämme muokata mielentilojamme ja säädellä tunteitamme. Kun joku käyttää siihen laittomiksi luokiteltuja aineita, tämä samankaltaisuus – ihmisyys – unohtuu. Puhumme aineista ja rikoksista, kun pitäisi pohtia, miksi aineita käytetään.

Huumeita käytetään siksi, että monelle tulee niistä eri tavoin hyvä olo. Tätä ei oikein saisi sanoa ääneen, vaikka alkoholin kohdalla se on useimpien mielestä itsestään selvää.

Huumeiden hienous ja huonous on siinä, että aluksi ne helpottavat monia ikäviä tunteita: tylsyyttä, stressiä, kipua, pelkoa ja häpeää. Ongelma on, että niiden teho häviää ja pitkäkestoinen ratkaisu olisi usein joku muu. Useimpia ihmisiä auttaisivat säännöllinen liikunta, uni, terveellinen ruoka, turvalliset ihmissuhteet, lailliset lääkkeet tai terapia ja muu henkinen kuntoutus. Mutta kaikki ne ovat vaikeasti saavutettavia tai ylläpidettäviä. Yleensä molempia.

Kun me mietimme, miksi ihmiset eivät ota itseään niskasta kiinni, vaikeuksien ja kipujen kanssa kulkeva ihminen etsii oikopolkuja helpotukseen. Siksi päihde- ja lääkeongelmat ovat ikuisia. Vaikeimmat niistä liittyvät usein elämän ongelmiin, jotka voivat olla lapsuuden kipeitä kokemuksia tai luokka-aseman tuottama ympäristö. Ne koskevat elämää, ja elämä on aina kivulias ja ristiriitainen.

Tähän asti olemme kuvitelleet, että huumeiden kysyntä tai tarjonta voidaan poistaa. Ensimmäinen tehtäisiin poistamalla sosiaaliset ongelmat ja jälkimmäinen viranomaisten tehokkuudella ja kovilla rangaistuksilla.

Kun keskitymme huumeiden laittomuuteen ja niitä käyttävien tai välittävien ihmisten rikollisuuteen, unohdamme, että iso osa tilastojen huumekulutuksesta on kokeilua tai satunnaiskäyttöä. Lähes miljoona suomalaista on joskus kokeillut laittomia päihteitä. Tämän unohduksen vuoksi vuoksi emme saa autettua sen paremmin heitä, jotka kärsivät päihteiden käytöstään kuin heitä, jotka kärsivät käyttäjien ympärillä.

Mikä edes on huume? Kaikissa päihdekategorioissa on aineita, joita käytetään nykyään lääkkeinä, joita on aiemmin käytetty lääkkeenä tai joita tutkitaan – parhaillaan psykedeelejä – koska niillä on potentiaalia olla tulevaisuudessa käyttöä laillisena lääkkeenä vaikkapa terapian tukena.

Siksi tapamme puhua laittomista päihteistä ja niiden käyttäjistä on ollut ristiriitainen ja jopa todellisuudesta vieraantunut. Mutta se muuttuu. Nyt tiedetään, että kieltolaki ei toiminut. Joku uskaltaa jo sanoa, että huumeita on erilaisia. Jotkut ovat vaikutuksiltaan pitkiä ja rauhallisia metsäkävelyjä, toiset salibandypelejä korkealla sykkeellä, kolmannet sylikkäin makaamista läheisen kanssa.

Tällaisen syvemmälle vivahteisiin menevän keskustelun ituja on jo näkyvillä. Tutkijat ja jopa viranomaiset alkavat olla sitä mieltä, että tiettyjä aineita voisi laillistaa tai vähintään jättää niiden käytöstä rankaisematta. Se ei tarkoita, että antaudumme päihdeongelmien edessä. Se tarkoittaa, että haluamme todella ratkaista ja poistaa niistä aiheutuvia haittoja.

Meidän pitäisi puhua vähemmän ”huumeista” ja enemmän ihmisistä. Ensiaskeleet siihen suuntaan on onneksi jo otettu.

Helsingin Sanomat on Helsingin kirjamessuilla mukana järjestämässä debattiohjelmaa. Debatti: Voisiko päihdepolitiikassa puhua vähemmän huumeista, enemmän ihmisistä? Kirjailija, toimittaja Riku Siivonen ja THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen keskustelevat Helsingin kirjamessuilla perjantaina kello 11, Senaatintori-lava. Katsottavissa suorana osoitteessa HS.fi.

HS julkaisee viikon ajan debattikolumneja. Kolumneja kirjoittavat Asta Leppä (su), Jenni Räinä (ma), Teivo Teivainen (ke), Anders Adlercreuz (to), Riku Siivonen (pe), Riikka Kaihovaara (la) ja Maria Pettersson (su).