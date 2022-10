Brittisarjan päähenkilö on erityinen mutta rikostarina ei

D.I. Ray muistuttaa, että oikeaan monikulttuurisuuteen on vielä matkaa

Viisikymppinen ylikonstaapeli Rachita Ray (Parminder Nagra) on pyrkinyt rikospoliisiksi jo vuosia, mutta jokin hänessä hiertää esihenkilöitä. Sitten käy onni onnettomuudessa: vapaavuorolla oleva Ray taltuttaa puhetaidoillaan psykoottisen puukottajan, joka on juuri pistänyt kadulla passipoliisia.

Seuraa ylistystä, ylennys ja poliisipäällikön järjestämä siirto murharyhmään, kuten neliosaisen D.I. Rayn (2022) alkuminuuteilla selviää.

Tuoreen rikoskomisarion iloa vaimentaa kuitenkin kurja, kalvava tunne. Että häntä ei ylennetty pätevänä poliisina vaan kiintiöpaikkalaisena ruskeana naisena, jonka vanhemmat ovat maahanmuuttajia, syntyjään intialaisia.

Pelkkään ulkonäköön ja nimeen perustuvien asenteiden, luulojen ja odotusten kyseenalaistaminen onkin D.I. Rayn omintakeisinta sisältöä. Samalla tämä arkinen, arkipäiväinen ja ”tahaton” rasismi on draaman keskeinen kuljettaja sekä yksityisellä että yleisellä tasolla.

Akateemisessa perheessä varttuneen ja yksin elävän Rayn ulkopuolisuutta syventää vielä se, että hän ei tunne olevansa aasialainen, ei edes intialainen. Mutta silti hänet pakotetaan myös uudessa työssään tähän muottiin selvittämään murhaa, jolle on kunniamurha-termin korvaajaksi poliisikielessä kehitetty käsite ”kulttuurisesti erityinen henkirikos”.

Vai onko uskonnolla sittenkään yhteyttä autostaan kuolleena löytyneen miehen viimeisiin vaiheisiin, vaikka Rayn tyypillisen tyly esihenkilö niin päättelee?

Monikulttuuriseen Birminghamiin sijoittuvan sarjan on luonut ja kirjoittanut Maya Sondhi, joka tunnetaan paremmin näyttelijänä – hieman Rayn kaltaisesta hahmosta. Hän oli poliisikonstaapeli Maneet Bindra kolmella kaudella Line of Duty -sarjassa, jonka luoja Jed Mercurio on yksi D.I. Rayn tuottajista.

Valitettavasti D.I. Ray -sarjan rikostarina ei ole yhtään niin erityinen kuin sen päähenkilö. Ja loppupuolella tapahtumat karkaavat kirjoittajan käsistä niin pahasti, että alkupuoltakin katsoo ja arvioi toisin.

D.I. Ray, C More