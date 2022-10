Kiasmaan tulee laaja Tom of Finland -näyttely, joka kattaa taiteilijan koko uran

Tom of Finland (Touko Laaksonen, 1920– 1991) Los Angelesissa vuonna 1984.

Maailmalla tunnetuimpiin suomalaistaiteilijoihin kuuluva Tom of Finland on kuuluisa omaleimaisesta tyylistään ja ikonisista kuvistaan. Kiasma rakentaa ensi vuoden laajan Tom of Finland -katsauksensa Touko Valio Laaksosen (1920–1991) elämäntarinan ympärille, museo kertoo tiedotteessa. Tarinallinen näyttely kattaa taiteilijan kuuden vuosikymmenen mittaisen uran, ja kokonaisuudessa hyödynnetään tapahtumia ja paikkoja taiteilijan elämän varrelta.

Näyttely kertoo Laaksosen nuoruudesta maaseudulla, muutosta kaupunkiin, sotilaspalveluksesta, sodanjälkeisestä ajasta ja lukuisista matkoista Euroopassa ja Amerikassa. Laaksosen elämästä kertoi myös vuonna 2017 valmistunut Dome Karukosken ohjaama draamaelokuva Tom of Finland.

Lue lisää: Näyttelijäntyö kannattelee Tom of Finlandia – Homojen syrjintä kuvataan ohuesti ilman todellisen uhkan tuntua

Tom of Finlandin kuvien hahmoja ovat usein esimerkiksi metsuri, motoristi, toimistotyöläinen, sotilas, poliisi. Kiasman tiedotteen mukaan ne ovat karnevalistista pukeutumistyyleillä leikittelyä, joka horjuttaa vakiintuneita käsityksiä maskuliinisuudesta.

Näyttely nostaa esiin Tom of Finlandin taituruuden kuvantekijänä, jonka vaikutus näkyy monien merkittävien kulttuurintekijöiden kuten Robert Mapplethorpen ja Jean-Paul Gaultierin töissä.

Tom of Finlandin nimeämätön teos, 1961.

Samaan aikaan Tom of Finland -näyttelyn kanssa avautuu Dreamy-teemanäyttely. Se tuo esiin Kiasman kokoelmateosten kautta nykytaiteen ja queer-kulttuurin dialogisuutta.

Dreamy on ”navigointia heteroajan ja queer-ajan siirtymissä ja valtasuhteissa, unelmointia, muistamista ja todeksi tekemistä”, museo luonnehtii. Näyttelyn taiteilijoita ovat mm. Nan Goldin (s. 1953), Jacolby Satterwhite (s. 1986), Lynda Benglis (s. 1941) ja Artor Jesus Inkerö (s. 1989). Näyttelyn teokset on valinnut vieraileva kuraattori Max Hannus (s. 1984).

Kiasman ensi vuoden näyttelyitä ovat myös Daniel Steegmann Mangranén ja Dineo Seshee Bopapen soolonäyttelyt. Syksyllä Kiasmassa nähdään myös viiden Ars Fennica 2023 -palkintoehdokkaan näyttely.